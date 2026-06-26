/सियाचा इशारा अन् मग चेतनने केतन अग्रवालला लोहगडावरून...; 45 मिनिटांच्या मृत्यूच्या थराराची टाइमलाइन समोर

पुण्याजवळ लोहगड किल्ल्यावर केतन अग्रवाल या तरुणाचा लग्नाच्या 10 दिवसांपूर्वी 18 जूनला पडून मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली होती. त्यानंतर या प्रकरणात दररोज धक्कादायक खुलासे होत आहे. त्याची भावी पत्नी सिया गोयल हिने त्याच्या मृत्यूचा कट रचल्याच समोर आलं आहे. या कटामध्ये तिचा बॉयफ्रेंड चेतन चौधरींनी मदत केल्याची धक्कादायक माहिती पोलीस तपासातून समोर आली आहे. आता केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात 18 जूनचा मृत्यूच्या थराराची टाइमलाइन समोर आली आहे.
पोलिसांनी केतन अग्रवाल याची हत्या झाली त्यादिवशी नेमकं काय झालं याबद्दलच सविस्तर टाइमलाइन तयार केली आहे. पोलिसांनी सांगितलं की, घटनेच्या दिवशी म्हणजे 18 जूनला केतन अग्रवालची गाडी पुण्याच्या बाजूकडून सकाळी 8.41 वाजता उर्से टोलनाक्यावरुनच्या सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली आहे. त्यानंतर पुढचा सीसीटीव्ही हा लोहगडावरील तिकीट खिडकीचा आहे. या कॅमेऱ्याच्या वेळेनुसार तो 9:45 वाजता लोहगडावर पोहोचला. याचा अर्थ या टाइमिंगनुसार तो एक तासामध्ये लोहगडावर पोहोचला. त्यानंतर लोहगडाच्या याच सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात पुढच्या पाच मिनिटांनी चेतन चौधरी दिसला आहे. केतन आणि चेतन या दोघांनंतर सिया ही 30 मिनिटांनी पोहोचल्याचे या लोहगडावरील तिकीट खिडकीतील कॅमेऱ्यात दिसतंय.
पुढे असं दिसून आलं की, केतन अग्रवाल आणि सिया गोयल यांचा चेतन चौधरी पाठलाग करताना दिसून येत आहे. समोर आलेल्या सीसीटीव्हीमध्ये सगळ्यांनी पाहिलं की, चेतन चौधरी त्या दोघांपासून काही अंतरावरच होता.
आता पुढच्या टाइमलाइननुसार केतन, सिया आणि चेतन हे तिघे लोहगड किल्ल्यावर सकाळी 10.15 वाजता दाखल झालेत. आता पोलिसांनी सांगितलं की, 10.40 वाजता सिया गोयल हिनं केतन अग्रवालच्या आईला फोन केला. या फोनवर तिने सांगितलं की, केतन किल्ल्यावरून खाली पडला आहे. यानंतर सियाने किल्ल्यावर मदतीसाठी आरडाओरडा केला.
सियाने केतनला दरीत ढकलण्यासाठी चेतनाला इशारा दिला. जेव्हा सिया खाली बसली तेव्हा तिने चेतनला इशारा केला आणि त्याने केतनला मागून धक्का दिला, ज्यामुळे तो खोल दरीत पडला. या भयावह कृत्यानंतर चेतन पुन्हा एकदा सीसीटीव्ही कैद झाला. तो लोहगड किल्ल्यावरील तिकीट खिडकीजवळील सीसीटीव्हीमध्ये 10.30 वाजता दिसून आला.
पोलिसांनी सांगितलं की, 10.15 ते किल्ल्यावर पोहोचले, 10.30 वाजता चेतन परत निघाला आणि 10.40 वाजता सियाने केतनच्या आईला फोन केला. याचा अर्थ साधारण 10.20 च्या सुमारास केतनला लोहगड किल्ल्यावरून दरीत ढकलण्यात आलं. पोलीस पुढे म्हणाले की, केतन अग्रवालचा मृत्यूचा थराराची टाइमलाइन ही 45 मिनिटांची आहे.
दुसरीकडे सिया आणि चेतनने त्यांच्या मोबाईलमधील सर्व काही डिलिट केलं आहे. पण ते रिक्व्हर होणार असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितलं असून फॉरेन्सिक प्रयोगशाळेतून लवकरच त्यांच्या मोबाईलमधील सगळं समोर येईल आणि पोलिसांच्या हाती या केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणातील ठोस पुरावे आणि सर्व घटना समोर येईल.
Pune, Maharashtra: Pune Rural Superintendent of Police (SP) Sandeep Gill said the investigation into the Ketan Agrawal murder case has revealed that the killing was a pre-planned conspiracy allegedly hatched at Lohagad Fort in Lonavala.— IANS (@ians_india) June 26, 2026
According to the SP, the accused couple… pic.twitter.com/oEeO4rmCtx