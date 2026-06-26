/लोहगडावर रात्रीच्या अंधारात केतनच्या हत्येचा थरार; पोलिसांनी केलं नाट्य रुपांतर; वापरले केतन, सिया आणि चेतनचे...

पुण्यातील व्यावसायिक केतन अग्रवाल मृत्यूप्रकरणी दररोज नवीन खुलासे होत आहेत. प्रथमदर्शी दुर्घटना वाटणाऱ्या या घटनेने वेगळंच वळण घेतलं आहे. केतनच्या मृत्यूमागे त्याची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांच्या हात असल्याचा पोलीस तपासातून समोर येत आहे. हे प्रकरण आता न्यायायलात अजून मजबूत रित्या उभं करण्यासाठी पोलीस कसून तपास करत आहेत. केतन अग्रवाल हत्याप्रकरण कोर्टात सरकारी वकील उज्ज्वल निकम हे मांडणार आहेत.
तर पोलिसांकडूनही या प्रकरणात न्यायालयात काहीही कमी राहू नये म्हणून लोहगडावरील घटनास्थळावर खुद्द ग्रामीण पोलीस अधीक्षक (SP) संदीप सिंह गिल यांनी रात्री उशिरा पाहणी केली. यावेळी पोलिसांकडून लोहगडावर क्राइम सीन रिक्रिएशन केलं गेलं. यासाठी केतन, सिया आणि चेतनचा डमी वापरून हे मृत्यूचा थरार उभा करण्यात आला.
केतनसोबत सिया आणि चेतन हे लोहगडावर आल्यापासून ते केतनच्या मृत्यूपर्यंत नेमकं काय झालं याचा शोध लावण्यासाठी पोलिसांनी क्राइम सीन रिक्रिएशन करण्यात आलं. किल्ल्याच्या तिकीट घराजवळील सीसीटीव्ही पहिलेच समोर आलं आहे. ज्यामध्ये केतन, सिया आणि चेतन हे दिसले आहेत. पोलिसांनी या प्रात्यक्षिकमध्ये तांत्रिक पुराव्यांचा ताळमेळ त्यांनी लावला आहे.
या पाहणीनंतर पोलीस अधीक्षक (SP) संदीप सिंह गिल यांनी पत्रकारांना सांगितलं की, गुन्ह्या कुठलाही असो त्याच्या तपासामध्ये घटनास्थळाची पाहणी अतिशय महत्त्वाची असते. तसंच त्यांनी सांगितलं की, तपास अधिकाऱ्यांनी केतन अग्रवाल मृत्यूप्रकरणात कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केलीय. पोलिसांच्या विशेष पथकाने जिथून केतन पडला आणि जिथे त्याच्या मृतदेह सापडला यामधील अंतर आणि भौगोलिक स्थितीचा त्यांनी तपास केला आहे.
Pune, Maharashtra: Pune Rural Superintendent of Police (SP) Sandeep Gill said the investigation into the Ketan Agrawal murder case has revealed that the killing was a pre-planned conspiracy allegedly hatched at Lohagad Fort in Lonavala.— IANS (@ians_india) June 26, 2026
According to the SP, the accused couple… pic.twitter.com/oEeO4rmCtx
त्यांनी पुढे असंही सांगितलं की, केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाच्या तपासात असे उघड झाले आहे की, ही हत्या लोणावळ्याच्या लोहगड किल्ल्यावर रचलेला एक पूर्वनियोजित कट होता. एसपींच्या म्हणण्यानुसार, केतन आणि सिया सर्वप्रथम 31 मे रोजी लोहगड किल्ल्याला भेट दिली होती, जिथे त्यांनी केतन अग्रवालच्या ट्रेकिंगमधील आवडीचा फायदा घेऊन त्याला कड्यावरून खाली ढकलण्याची योजना आखली होती. 4 जून रोजी दुसरा प्रयत्न करण्याची योजना आखण्यात आली होती, पण तो अयशस्वी ठरला. पोलिसांनी सांगितलं की, 14 जून रोजी आणखी एक प्रयत्न करण्यात आला, जो पीडिताला संशय येऊ न देता अयशस्वी ठरला. 14 जूनचा प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानंतर, आरोपींनी चेतन स्वतःच ही योजना अंमलात आणेल असे ठरवले. 18 जून रोजी, केतन अग्रवालला ओळखलेल्या जागेवरून खाली ढकलण्यात आले, ज्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला.