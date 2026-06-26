/केतन अग्रवाल मृत्यूप्रकरणात अपडेट, वडिलांच्या मागणीनंतर मुख्यमंत्र्यांकडून मोठी घोषणा, उज्ज्वल निकम लढवणार खटला

महाराष्ट्रात पुण्यातील प्रसिद्ध व्यापारी कुटुंबाचा मुलगी केतन अग्रवाल याचा लोहगडावरून पडून मृत्यू झाला. ही दुर्घटना नसून केतनची हत्या झाल्याचा संशय पोलिसांना आला असून त्या दिशेने तपास सुरु आहे. केतन अग्रवालच्या मृत्यूमागे त्याची भावी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी असल्याचा आरोप केतनच्या वडिलांनी केला आहे. तसंच पुणे पोलिसांनीही सिया आणि चेतनला अटक केली असून त्यांची कसून चौकशी सुरु आहे. या प्रकरणात धक्कादायक गोष्टी समोर येत आहे. अशातच शुक्रवारी केतनच्या वडील विशाल अग्रवाल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. याभेटीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी मोठी घोषणा केली आहे.
हे प्रकरण आता न्यायालयात असल्याने ही केस ज्येष्ठ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम लढवणार आहे. केतन अग्रवालच्या कुटुंबाला न्याय मिळावा आणि दोषींना कठोरात कठोर शिक्षा मिळेल असं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केतनच्या वडिलांना दिलं आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयाने (CMO) सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर केतन अग्रवाल मृत्यूप्रकरणात दु:ख व्यक्त करत ही घोषणा केली आहे. या पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, लोणावळ्याच्या ग्रामीण भागात झालेल्या केतन अग्रवालच्या दुःखद हत्याकांडाप्रकरणी, केतन अग्रवालचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी आज पुण्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन आपल्या मुलाला न्याय मिळावा अशी मागणी केली. या प्रकरणातील दोषींना कठोरतम शिक्षा मिळावी यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी कोणतीही कसर सोडली जाणार नाही, असे आश्वासन दिले. या प्रकरणात जलदगती न्यायालय स्थापन करण्याची आणि उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्याची त्यांची मागणीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ मान्य केली आणि त्यासंबंधी कायदा व न्यायपालिका विभागाच्या सचिवांना निर्देश दिले. ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनीही या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून काम करण्यास संमती दिली आहे.
लोणावळा ग्रामीण परिसरात झालेल्या केतन अग्रवाल यांच्या दुर्दैवी हत्येच्या प्रकरणात केतन अग्रवाल यांचे वडिल विशाल अग्रवाल यांनी आज पुण्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आणि आपल्या मुलाला न्याय मिळावा, अशी मागणी केली.— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 26, 2026
या प्रकरणातील दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी… pic.twitter.com/JGAsQVCOvd