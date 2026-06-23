Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /Lohagad Murder: 14 जूनलाच होणार होती केतनची हत्या, साप साप ओरडत सियाने मारली होती मिठी, प्रकरणाला भलतंच वळण

Lohagad Murder: 14 जूनलाच होणार होती केतनची हत्या, 'साप साप ओरडत सियाने मारली होती मिठी,' प्रकरणाला भलतंच वळण

Lohagad Murder Case: पुण्यातील केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात नवनवे खुलासे होत आहेत. हत्येच्या चार दिवस आधीही सियाने केतनची गडावरुन ढकलून हत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याचं समोर आलं आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 23, 2026, 08:40 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:49 PM IST
Lohagad Murder: 14 जूनलाच होणार होती केतनची हत्या, 'साप साप ओरडत सियाने मारली होती मिठी,' प्रकरणाला भलतंच वळण

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
14 जूनलाच होणार होती केतनची हत्या, 'साप साप ओरडत सियाने मारली होती मिठी'
pune crime11 min ago
2
Nitesh rane22 min ago
3
Vishwas nangre Patil40 min ago
4
Padma Awards 20261 hr ago
5
tukaram mundhe1 hr ago