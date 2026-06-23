Lohagad Murder: 14 जूनलाच होणार होती केतनची हत्या, 'साप साप ओरडत सियाने मारली होती मिठी,' प्रकरणाला भलतंच वळण

Lohagad Murder Case: पुण्यातील उद्योजक तरुण केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात नवनवे खुलासे होत आहेत. केतन अग्रवालची त्याची होणारी पत्नी सिया गोयलने लोहगड किल्ल्यावरु ढकलून हत्या केल्याचं समोर आल्यानंतर एकच खळबळ माजली असताना आता प्रकरणाला वेगळंच वळण मिळताना दिसत आहे. सुरुवातीला केतन पाय घसरुन खाली पडल्याने मृत्यू झाल्याचं सांगण्यात आलं होतं. मात्र तपास केल्यानंतर हे हत्या असल्याचं उघड झालं आणि आता धक्कादायक खुलासे होऊ लागले आहेत. हत्येच्या चार दिवस आधीही सियाने केतनची गडावरुन ढकलून हत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा त्याच्या वडिलांनी केला आहे.
26 वर्षीय केतन अग्रवाल रिअल इस्टेट कंपनीचा संचालक होता. त्याचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी सांगितलं आहे की, 14 जून रोजी सियाने केतनला किल्ल्यावरून ढकललं होतं. केतनने एका झुडपाला पकडल्याने तो वाचला, तेव्हा सिया साप येत आहे असं ओरडली आणि त्याला मिठी मारली. "14 जून रोजी ते दोघे किल्ल्यावर गेले होते. यावेळी सियाने केतनला किल्ल्यावरुन ढकललं होतं. ढकलल्यानंतर केतन एका झुडपाला पकडल्याने वाचला. दरम्यान हे गुपित उघड होईल या भीतीने सिया 'साप, साप' असं ओरडली," असं विशाल अग्रवाल यांनी सांगितलं आहे.
"जेव्हा ते विमानतळावर पोहोचले, तेव्हा सर्वांचे पासपोर्ट होते. पण केतनचा पासपोर्ट गायब होता. तो कुठेतरी पडला असावा असं वाटत होतं. त्यांनी तो शोधण्याचा प्रयत्न केला, पण पासपोर्ट कुठेच सापडला नाही. त्यामुळे ते परत आले. परत आल्यानंतर तिसऱ्या किंवा चौथ्या दिवशी, लोहगड किल्ल्यावर जायचं आहे यावरून तिचं त्याच्याशी पुन्हा भांडण झालं," अशी माहिती त्यांनी दिली.
पुढे त्यांनी सांगितलं की, "14 जूनला ते लोहगडावर गेले. त्यावेळी ते दोघेच तिथे होते. तिने केतनला ढकललं. ढकलल्यामुळे केतन घसरला आणि एका झुडपात त्याचा हात अडकला. त्या झुडपाला घट्ट पकडल्याने तो वाचला. आपल्याला ढकलले गेलं होते आणि आपण वाचलो आहोत हे लक्षात येताच, त्याला शुद्ध येऊ लागली. सियाने लगेच 'साप, साप' असं ओरडत जाऊन त्याला मिठी मारली".
VIDEO | Maharashtra: On Pune trekker Ketan Agarwal's, death, his father says, "On June 18, my 26-year-old son fell from Lohagad Fort and passed away. Initially, we believed it was an accidental slip, just as Sia Goyal (Ketan's fiancé) had told us. However, her statements and… pic.twitter.com/mRlTE588AP— Press Trust of India (@PTI_News) June 23, 2026
पुणे जिल्ह्यातील गहुंजे येथील रहिवासी आणि कौटुंबिक रिअल इस्टेट व्यवसायात संचालक असणारा केतन अग्रवाल याचा १८ जून रोजी लोहगड किल्ल्याजवळील सुमारे 400 फूट खोल दरीत पडून मृत्यू झाला. सुरुवातीला, हा मृत्यू एक अपघात असल्याचं मानण्यात आलं. सियाने लोणावळा ग्रामीण पोलिसांना सांगितलं की, जोरदार वाऱ्यात डोंगरावरील किल्ल्यावर फिरायला गेले असताना केतन घसरून पडला. अपघाती मृत्यूची नोंद करण्यात आली. पोलिसांनी नंतर तपास केला असता वेगळाच संशय आला.
Ketan Death Case | केतनच्या मृत्यूच्या बरोबर एक महिना आधी सियाने शेअर केलेली सोशल मिडिया पोस्ट व्हायरल.... | Zee24Taas#KetanCase #SiyaPost #ViralPost #SocialMedia #ViralNews pic.twitter.com/ZfpvWz2RoH— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) June 23, 2026
मंगळवारी, पोलिसांनी सिया आणि तिचा कथित प्रियकर, 22 वर्षीय चेतन बाबूलाल चौधरी यांना खून आणि गुन्हेगारी कटाच्या आरोपाखाली अटक केली. पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप सिंग गिल यांनी सांगितलं की, तपासात आर्थिक वाद आणि वैयक्तिक संबंधांसह अनेक पैलू तपासण्यात आले. सियाचे चेतनसोबत संबंध होते आणि ती केतनला एक अडथळा मानत होती.
त्या दोघांनी केतनला ठार मारण्याचा कट रचला होता. सिया त्याला फिरायला जाण्याच्या बहाण्याने लोहगड किल्ल्यावर घेऊन गेली. चेतनला नंतर घटनास्थळी बोलावण्यात आलं. त्यानंतर त्यांनी त्याला किल्ल्यावरून खाली ढकललं, असे पोलिसांनी सांगितले. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी संशयावरून प्रथम चेतनला ताब्यात घेतलं. चौकशीदरम्यान त्याने हा कट उघड केला. त्या माहितीच्या आधारे सियाला अटक करण्यात आली.
"केतनचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी खून आणि गुन्हेगारी कटाचा गुन्हा दाखल केला," अशी माहिती अधीक्षक गिल यांनी दिली आहे.
केतन आणि सिया वर्षाच्या अखेरीस विवाहबंधनात अडकणार होते. दोन्ही बाजूंच्या कुटुंबांनी लग्नसमारंभासाठी जय्यत तयारी केली होती. मात्र या हत्याकांडाने सगळं हादरलं आहे.