/Ketan Agarwal Murder: लग्नापासून हत्येपर्यंत नेमकं काय काय घडलं? केतनच्या वडिलांनी सगळंच सांगितलं, वाचा पोलिसांना दिलेला जबाब

Lohagad Ketan Agarwal Murder Case: पुण्यातील तरुण उद्योजक केतन अग्रवालच्या हत्या प्रकरणी पोलीस तपास करत असून अनेक नवे खुलासे होत आहेत. पोलिसांनी याप्रकरणी त्याची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांनी अटक केली आहे. दोघांना कोर्टात हजर करण्यात आलं असता 29 जूनपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या प्रकरणाने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. दरम्यान केतन आणि सियाची भेट कशी झाली? त्यांचं लग्न कसं जुळलं? लोहगडावर ते वारंवार का जात होते? या सगळ्याचा उलगडा केतनच्या वडिलांनी केला आहे. केतनच्या वडिलांनी पोलिसांना जबाब दिला असून त्यात लग्न ठरण्यापासून ते हत्येपर्यंतचा सगळा घटनाक्रम उलगडला आहे.
मी याद्वारे लोणावळा ग्रामीण पोलीस ठाण्यात हजर होऊन हा प्रथम माहिती जबाब देत आहे. मी माझ्या आई, श्रीमती पुष्पदेवी अग्रवाल, वडील, श्री. देवीचंद अग्रवाल, पत्नी, श्रीमती राखी अग्रवाल, मुलगा, केतन अग्रवाल (मृत), आणि मुलगी, कुमारी संजना अग्रवाल यांच्यासोबत वरील पत्त्यावर राहतो आणि बांधकाम व्यवसायातून माझ्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतो.
माझा चुलतभाऊ, नरेंद्र मित्तल याने माझ्या 26 वर्षीय मुलगा, केतन अग्रवालसाठी, त्याच्या मेहुण्याच्या मुलीचा विवाह प्रस्ताव ठेवला होता. ती मुलगी आमची नातेवाईक असल्याने, आम्ही तिला पाहण्यासाठी आमच्या कुटुंबासोबत गेलो होतो. ती मुलगी आम्हाला आवडल्यानंतर, आम्ही फेब्रुवारी 2026 मध्ये साखरपुडा करायचे ठरवले. त्यानुसार, माझा मुलगा केतन आणि सिया गोयल यांचा साखरपुडा फेब्रुवारी 2026 मध्ये पुण्यातील बंदगार्डन येथील रिट्झ कार्लटन हॉटेलमध्ये पार पडला.
साखरपुडा झाल्यापासून, माझा मुलगा केतन आणि त्याची भावी पत्नी सिया एकत्र बाहेर जात होते. आमच्या बोलण्यादरम्यान, माझ्या मुलाने, केतनने, मला विचारले की मी सिया गोयलबद्दल पूर्ण माहिती घेतली आहे का? मी त्याला सांगितले की सिया आमची नातेवाईक आहे आणि नरेंद्र काकांनी तिच्याबद्दल आम्हाला आश्वासन दिले होते.
त्यानंतर, 30 मे 2026 रोजी, केतनने आम्हाला कळवले की सिया लोहगड किल्ल्याला भेट देण्याचा आग्रह करत आहे. आम्ही केतन आणि सियाला लोहगड किल्ल्याला भेट देण्याची परवानगी दिली. 31 मे 2026 रोजी, केतन आणि सिया लोहगडला भेट देऊन परत आले.
यानंतर, 4 जून 2026 रोजी, सिया पुन्हा केतनला लोहगड किल्ल्याला भेट देण्याचा आग्रह करत होती. मात्र, 31 मे 2026 रोजी ते तिथे आधीच जाऊन आले असल्यामुळे, आम्ही त्यांना जाऊ देण्यास नकार दिला.
आम्ही केतन आणि सियासाठी बाली (इंडोनेशिया) येथे दोन महिने आधीच प्री-वेडिंग शूट बुक केले होते. म्हणून, 6 जून रोजी, माझी मुलगी संजना, मुलगा केतन, भावी सून सिया आणि सियाचा भाऊ साहिल मुंबई विमानतळासाठी पूर्ण तयारी करून आमच्या घरातून निघाले. मुंबई विमानतळावर पोहोचल्यावर, माझ्या मुलाच्या, केतनच्या बॅगेतून त्याचा पासपोर्ट गायब होता, ज्यामुळे त्यांना बाली, इंडोनेशियाला जाता आले नाही.
मुंबई विमानतळावरून घरी परतल्यावर, माझ्या मुलाने, केतनने मला सांगितले की, गेल्या महिन्याभरापासून सिया त्याच्याशी वेगवेगळ्या क्षुल्लक गोष्टींवरून भांडत होती. मी केतनला सांगितले की, सिया लहान असल्यामुळे कदाचित असे वागत असेल आणि आपण तिला समजावून सांगू. त्यामुळे, मी केतनच्या बोलण्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही.
मग, 14 जून 2026 रोजी केतन आम्हाला म्हणाला, "4 जून 2026 रोजी तुम्ही मला आणि सियाला लोहगड किल्ल्यावर जाऊ दिले नाही. सिया खूप रडली आणि तिने मला खूप त्रास दिला. तिचा अजूनही लोहगड किल्ल्यावर जाण्याचा हट्ट आहे. कृपया आम्हाला तिथे जाऊ द्या."
त्याच्या विनंतीवरून, आम्ही अनिच्छेने केतन आणि सियाला लोहगडला जाण्याची परवानगी दिली. तरीही, ते दोघे लोहगड किल्ल्यावर जाऊन परत आले.
लोहगडहून परत आल्यावर, केतनने मला पुन्हा विचारले की मी सियाबद्दलची सर्व माहिती मिळवली आहे का? माझ्या लक्षात आले की जेव्हा मी तिला फोन करायचो, तेव्हा तिचा फोन अनेकदा व्यस्त असायचा आणि ती नेहमी तिचा मित्र चेतन चौधरी याचा उल्लेख करायची. केतनने सुचवले की तिचे बाहेरच्या कोणाशी तरी प्रेमसंबंध असावेत. माझी मुलगी संजना, माझा धाकटा भाऊ विजय अग्रवाल आणि मी, आम्ही सर्वांनी केतनला समजावून सांगितले की सिया आमची नातेवाईक आहे आणि असे काहीही होणार नाही.
17 जून 2026 रोजी, रात्री साधारण 11 वाजता, सियाने माझा मुलगा केतनला व्हॉट्सॲपवर फोन करून सांगितले की तिला फिरायला जायचे आहे. केतनने याबद्दल माझी पत्नी राखी अग्रवालला सांगितले. माझ्या पत्नीने केतन आणि सियाला सांगितले, "तुम्ही नुकतेच लोहगडला जाऊन आला आहात, त्यामुळे पुन्हा तिथे जाऊ नका." तिने त्यांना जाऊ देण्यास नकार दिला.
त्यानंतर सियाने माझ्या पत्नीला फोनवर सांगितले, "19 जून 2026 रोजी माझा वाढदिवस आहे, म्हणून आम्हाला त्या निमित्ताने लोहगड किल्ल्याला भेट द्यायची आहे." तिच्या वारंवारच्या विनंतीनंतर, मी आणि माझ्या पत्नीने त्यांना लोहगडला जाण्याची परवानगी दिली.
त्यानुसार, 18 जून 2026 रोजी सकाळी, सियाने केतनला फोन करून सांगितले की ती घरातून निघाली आहे आणि नवीन पुणे-मुंबई महामार्गावरील किवाळे पुलावर त्याची वाट पाहत आहे. त्यानंतर, सकाळी साधारण 8.30 वाजता, केतन आमच्या किया कारमधून लोहगडसाठी निघाला. त्यानंतर, सकाळी सुमारे 10.45 वाजता, सिया गोयलची आई, पूजा गोयल यांनी माझी पत्नी, राखी हिला फोन करून सांगितले, "केतन लोहगड किल्ल्यावरून दरीत पडला आहे. तुम्ही ताबडतोब लोहगडला पोहोचायलाच हवे."
ही माहिती मिळताच, माझी पत्नी राखी, माझा भाचा हर्ष आणि माझा भाऊ विजय, लोहगडकडे धावले. आम्ही पोहोचण्यापूर्वीच स्थानिक आणि पोलीस तेथे पोहोचले होते. पोलीस आणि इतरांनी माझ्या मुलाला, जो एका खोल दरीत बेशुद्ध आणि जखमी अवस्थेत पडला होता, बाहेर काढून रुग्णालयात नेले. तेथील डॉक्टरांनी उपचार सुरू होण्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचे निश्चित केले. शवविच्छेदन करण्यात आले आणि मृतदेह आमच्या ताब्यात देण्यात आला.
या घटनेमुळे माझे कुटुंब आणि मी खूप मानसिक धक्का बसलेल्या अवस्थेत होतो. काही प्रमाणात सावरल्यानंतर, 21 जून रोजी, मी आणि इतर नातेवाईक, माझा मुलगा जिथून पडला असे म्हटले जात होते त्या जागेची पाहणी करण्यासाठी लोहगड किल्ल्यावर गेलो. प्रत्यक्ष भेट दिल्यावर आमच्या लक्षात आले की, त्या ठिकाणाहून कोणीही सहजपणे खोल दरीत पडू शकत नाही.
म्हणून, आमची पूर्ण खात्री आहे की, माझा मुलगा केतन विशाल अग्रवाल याची हत्या त्याची होणारी पत्नी सिया प्रवीण गोयल तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांनी त्यांच्या प्रेमसंबंधात कोणताही अडथळा येऊ नये म्हणून गुन्हेगारी कट रचून, केली आहे. म्हणून, माझी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांच्याविरुद्ध कायदेशीर तक्रार आहे. माझा मुलगा केतन अग्रवाल याच्या निधनानंतर आवश्यक धार्मिक विधी पार पडल्यानंतर मी आज ही तक्रार दाखल करत आहे.