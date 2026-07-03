/लोहगड, वाढदिवसचं सरप्राइज अन् चेतनचा केतनला फोन..; असा रचला गेला हत्येचा कट, वडिलांचा मोठा खुलासा

केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात सिया गोयल आणि चेतन चौधरी या दोघांना वडगाव मावळ न्यायालयाने 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावणी आहे. केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात सिया गोयलच्या आई-वडिलांची पोलिसांनी चौकशी केली आहे. तर केतन अग्रवालच्या वडिलांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन न्याय मिळवण्यासाठी विनंती केली होती. या प्रकरणात दोन्ही कुटुंबाच्या लोकांनी माध्यमांशी बोलताना अनेक गंभीर दावे केले आहेत. घटनेच्या दिवशी केतनच्या घरात काय घडलं होतं. तेवढंच नाही केतनचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी घटनेच्या काही दिवसांपूर्वीचेही अनेक गोष्टी माध्यमांसमोर सांगितलं आहे.
त्यांनी सांगितलं की, केतन अग्रवाल आणि चेतन चौधरी यांच्यामध्ये तीन वेळा फोनवर बोलणं झालं होतं, असं खळबळजनक दावा त्यांनी केला आहे. ते म्हणाले की, 14 आणि 15 जूनला सियाने केतन आणि चेतन या दोघांमध्ये दोन वेळा फोनवर बोलणं करुन दिलं होतं. त्यानंतर चेतनने केतनला फोन करुन सियाच्या बर्थ डेचं सरप्राइज प्लॅनबद्दल सांगितलं. तो म्हणाला की, आम्ही मित्र मैत्रिणींनी लोहगडावर सियाच्या बर्थ डेसाठी एक पार्टी प्लॅन केलं आहे. त्यामुळे सियाला 18 जूनला तू लोहगडावर घेऊन ये.
ते पुढे म्हणाले की, ठरल्यानुसार केतन 18 जूनला सकाळी 8.20 सियाला घेऊन लोहगडासाठी निघाला. त्यानंतर सकाळी 10.45 वाजता सियाच्या आई (पूजा गोयल) यांचा केतनच्या आईला (राखी अग्रवाल) फोन आला. त्यांनी सांगितलं की, केतन दरीत पडला.
पण दुसरीकडे सियाच्या पालकांनी पोलिसांना काही वेगळंच सांगितलं आहे. सियाचे वडील प्रवीण गोयल म्हणाले की, सियाला ट्रेकिंगची अजिबात आवड नाही. केतनच तिला वारंवार ट्रेकिंगला आग्रहाने घेऊन जायचा. सियाने ट्रेकिंगचे मेसेजस पण आम्हाला दाखवले होते. सियाच्या आईने सांगितलं की, घटनेच्या दिवशी सियाला ट्रेकिंगला जायचं नव्हतं. पण केतनच्या आईने पण फोन केला की जा त्याच्यासोबत लोहगडावर म्हणून ती त्यादिवशी गेली होती.
दोन्ही कुटुंबाकडून वेगवेगळे गोष्टी समोर येत असल्याने नेमकं त्या दिवशी काय झालं होतं, याबद्दल पोलिसांकडून तपास सुरु आहे.