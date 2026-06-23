'सिया, धूर्त मुलगी जिचे अनैतिक..' लोहगडावर हत्या झालेल्या केतन अग्रवालच्या वडिलांची भावुक पोस्ट,'जीव घेण्याची गरज काय होती?'

पुण्यातील मावळ तालुक्यात 18 जून रोजी लोहगड किल्ल्यावरुन पडून केतन अग्रवाल या 25 वर्षीय युवकाचा मृत्यू झाला. पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या तपासात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सुरुवातीला अपघात वाटणारं हे प्रकरण घातपाताकडे गेलं. केतन अग्रवाल होणारी पत्नी सिया गोयल हिच्या वाढदिवस साजरा करण्यासाठी लोहगडावर गेला होता. तिथे सियाचा बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी देखील उपस्थित होता. सिया आणि चेतन यांनी कट रचून केतन अग्रवालला लोहगडावरुन खाली ढकललं. या घटनेत त्याचा मृत्यू झाला. पोलिस तपासात ही माहिती समोर आली आहे.
सिया अग्रवालचे अनैतिक संबंध
केतन अग्रवाल हा पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक विशाल अग्रवाल यांचा मुलगा आहे. विशाल अग्रवाल यांनी पोस्ट करत आपल्या मनातील भावना व्यक्त केल्या आहे. पुण्यातील सिया प्रवीण बसेसर गोयल या धूर्त मुलीने—जिचे आधीपासूनच अनैतिक संबंध होते. आमचा साधा-भोळा मुलगा केतन याच्याशी एक बनावट विवाह रचला. तिच्या चारित्र्याबद्दल आणि भूतकाळातील वागणुकीबद्दल तिच्या संपूर्ण कुटुंबाला व नातेवाईकांना पूर्ण कल्पना होती; तरीही त्यांनी जाणीवपूर्वक सत्य लपवून ठेवले आणि आमची मोठी फसवणूक केली, असं अग्रवाल यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. आम्हा पीडित पालकांच्या अंतःकरणातून शाप आणि न्यायासाठीचा आक्रोश होत आहे, असंही ते म्हणतात.
विशाल अग्रवाल यांनी या पोस्टसोबतच त्यांनी एख प्रश्न विचारला आहे. माझ्या मुलाचा जीव घेण्याची काय गरज? विशाल अग्रवाल आपल्या पोस्टमध्ये लिहितात की, समाजाला आमचा एकच प्रश्न आहे. जर त्या मुलीचे वागणे असे होते. तर संबध सहजपणे तोडला आला असता. आमच्या निष्पाप मुलाचा जीव घेण्याची काय गरज होती? या कधीही भरुन न निघणाऱ्या हानीची भरपाई कोणा करणार? असा सवाल देखील त्यांनी विचारला आहे.