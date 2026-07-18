/उद्धव ठाकरेंशी बंडखोरी करणाऱ्या सहा खासदारांसंदर्भात लोकसभा अध्यक्षांचा मोठा निर्णय, यापुढे...

उद्धव ठाकरेंना बंडखोरी करत सहा खासदारांनी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर आता आणखी एक धक्का बसला आहे. लोकसभा अध्यक्षांकडून एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उद्धव ठाकरेंच्या सहा बंडखोर खासदारांच्या शिंदे गटातील विलिनीकरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. लोकसभा सचिवालयालाकडून विलिनीकरणासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. यानंतर आता उद्धव ठाकरेंसमरो मोठा पेच निर्माण झाला आहे. संजय दिना पाटील, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे, ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, संजय देशमुख आणि नागेश आष्टीकर या सहा खासदारांनी ठाकरेंची साथ सोडत शिंदेंच्या शिवसेनेत अधिकृत प्रवेश केला आहे.
ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या संसदीय पक्षाचे नेते अरविंद सावंत यांनी 13 जुलै 2026 रोजी बंडखोर खासदारांना औपचारिक पत्र पाठवत त्यांच्या विलीनीकरणाच्या दाव्यावर प्रश्न उपस्थित केला होता. काही खासदारांनी दावा केल्यामुळे पक्षाचे विलीनीकरण घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं.
Lok Sabha Speaker Om Birla approves the merger of six Shiv Sena (UBT) MPs to Shiv Sena led by Maharashtra Dy CM Eknath Shinde. pic.twitter.com/7eW6QtPKuC— Press Trust of India (@PTI_News) July 18, 2026
अरविंद सावंत यांनी पाठवलेल्या पत्रात भारतीय राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद 4 चा स्पष्ट उल्लेख केला होता. विलीनीकरण हे केवळ विधिमंडळातील गटाचं नसून मूळ राजकीय पक्षाचं असते.मूळ पक्षाच्या सक्षम नेतृत्वाने अधिकृत निर्णय घेतल्याशिवाय खासदार स्वतःहून विलीनीकरणाचा दावा करू शकत नाहीत असं त्यांनी म्हटलं होतं.
खासदारांना विलीनीकरण स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा पर्याय असतो; मात्र विलीनीकरण घडवून आणण्याचा अधिकार नसतो. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी कोणत्याही प्रकारच्या विलीनीकरणाला मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे सहा खासदारांनी केलेला दावा घटनात्मकदृष्ट्या ग्राह्य धरता येणार नाही, असं ते म्हणाले होते.
एकनाथ शिंदे यांनी ANI शी संवाद साधताना म्हटलं की, "आमच्यासोबत जे 6 खासदार आले आहेत. ते त्यांच्या मतदारसंघातील जनतेला न्याय देण्यासाठी आणि त्यांच्याप्रती असणारी जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी आले आहेत. आम्ही त्यांना साथ देऊ. त्यांच्या मतदारसंघात कामं होतील, निधी मिळेल".
"जे 25-30 लाख मतदारसंघातून निवडून जातात आणि जे निवडून पाठवतात त्यांची मतदारसंघात कामं झाली पाहिजेत अशी जबाबदारी असते. जे 6 खासदार आले आहेत, त्यांनी स्वार्थासाठी पक्षप्रवेश केलेला नाही. जे आरोप करत आहेत त्यांनी पैशांशिवाय काही दिसत नाही. तिथे लेना बँक आहे, देना बँक नाही," असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे. आम्ही त्यांना विकासनिधी देणार असून, अमित शाहांशी भेटही घडवून दिली आहे असंही त्यांनी सांगितलं.
आपल्यासोबत असला तर चांगला, नसला तर बेकार असं त्यांचं म्हणणं असतं. इतके लोक का सोडून जात आहेत याचं आत्मचिंतन त्यांनी करण्याची गरज आहे. नगरसेवक, आमदार, खासदार यांच्या पाठीशी पक्षप्रमुखाने उभं राहिलं पाहिजे, रामभरोसे सोडून देऊ नये. यामुळे हे लोक सोडून का जात आहेत? याचा त्यांनी विचार करावा असंही त्यांनी म्हटलं आहे.