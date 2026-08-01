मोठी बातमी! मध्यरात्री अमित शाह पुण्यात पोहोचताच, 'या' चौघांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मध्यरात्री साडेबारा वाजता पुण्यात दाखल झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे त्यांच्या स्वागताला पुणे एअरपोर्टवर हजर होते. त्यांनतर दोघेही एकाच ताफ्यातून हॉटेल 'रिट्स कार्टन' येथे पोहोचले. हे दोघेही रात्री तिकडेच मुक्कामी आहेत. यंदाचा टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार हा अजित डोवाल यांना अमित शाह यांच्या हस्ते दिला जाणार. याच पुरस्कार सोहळ्यासाठी अमित शाह पुणे दौऱ्यावर आलेत. अमित शहा यांच्या पुणे दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर युवक काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांना पोलिसांनी मध्यरात्री ताब्यात घेतले. आधी पोलिसांनी अक्षय जैन, गौरव बाळंदे, सद्दाम शेख तीन पदाधिकाऱ्यांनां त्यांच्या घरातून ताब्यात घेतले.
पोलिसांनी नंतर काँग्रेसचे आणखी एक पदाधिकारी राजू ठोंबरे यांनाही त्यांच्या घरातून ताब्यात घेतलं. या सर्वांना डेक्कन पोलीस स्टेशनला नेण्यात आलं. 20 जुलै रोजी दिल्लीतील आंदोलक तरुणांना झालेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ आता विरोधकांनी शाहांच्या दौऱ्याला विरोध केलाय. काँग्रेसनं अमित शाहांच्या पुणे दौऱ्याला विरोध करत, थेट आंदोलनाची घोषणा केलीय. पोलिसांनीही सातारा रस्त्यावरील उत्सव हॉटेल समोर काँग्रेसला आंदोलनाची परवानगी दिलीय. पण, अमित शाहांच्या दौऱ्याच्या मार्गावर म्हणजेच सेव्हन लव्ह चौकात विरोध आंदोलन करण्याची तयारी काँग्रेस करत असल्याची माहिती मिळल्याने ही प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
युवक काँग्रेसचे जे पदाधिकारी अमित शाह यांच्या पुणे दौऱ्यात गनिमी पद्धतीने निषेध आंदोलन करण्याची शक्यता आहे, अशांना पुणे पोलिसांनी खबरदारी म्हणून मध्यरात्री ताब्यात घेतलं. त्यानुसारच चौघांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे.
शाह यांच्या हस्ते पुरस्कार देण्यात येणार असल्याच्या मुद्द्यावरुन उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने खासदार तथा प्रवक्ते संजय राऊत यांनीही शुक्रवारी कठोर शब्दांमध्ये निशाणा साधल्याचं दिसून आलं. "लोकमान्य टिळक यांच्यासारखा स्वातंत्र्यलढ्यातील कर्ता पुरुष, ज्यांनी स्वाभिमानाने, अभिमानाने, शौर्याने ईस्ट इंडिया कंपनीशी दोन हात केले, तुरुंगवास भोगला त्यांच्या नावाचा पुरस्कार सध्याच्या ईस्ट इंडिया कंपनीने व्यवस्थापकीय संचालक अमित शाह यांच्या हस्ते देण्याचा घाट घाटला ज्यांनी घातला आहे त्यांच्या बुद्धीची किव येते," असा टोला राऊतांनी लगावला.
पुणेकर विरोध करणार; राऊतांचा हल्लाबोल
संजय राऊत यांनी शाहांच्या पुणे दौऱ्यासंदर्भात निशाणा साधताना, "पुणेकर अमित शाहांचा विरोध करणार असून त्यांचं अभिनंदन करतो. पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारली असून ही साम्राज्यशाही आहे. अमित शाह यांचे हात रक्ताने बरबटले आहेत, त्यांच्या अंगावर रक्ताचे, अश्रूचे शिंतोडे पडले आहेत आणि महान जहाल लोकमान्य टिळकांच्या नावे असलेला पुरस्कार त्यांच्या हाते देण्याचा घाट घातला आहे," असंही म्हटलंय.