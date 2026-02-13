धक्कादायक! कार पार्क केली आणि... लोणावळ्यात IT इंजिनिअरनं खोल दरीत उडी मारून संपवलं आयुष्य

चैत्राली राजापूरकर, झी मीडिया, मावळ : (Lonavala News) लोणावळ्यातील लायन्स पॉईंट इथं पुन्हा एकदा मन हेलावून टाकणारी घटना घडल्याची माहिती समोर आली आहे. 32 वर्षीय आयटी इंजिनिअरनं पर्यटस्थळ असणाऱ्या या ठिकाणी 250 फूट खोल दरीत उडी घेत आयुष्य संपवलं. तरुणानं इथं टोकाचं पाऊल उचलल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आणि अनेकांच्याच पायाखालजी जमीन सरकली.
गेल्या काही दिवसांपासून इथं सतत अशा घटना घडत असल्याने या पर्यटनस्थळी सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. 12 फेब्रुवारी रोजी पहाटेच्या सुमारास विरेंद्र सिन्हा (वय 32, राहणार- पुणे) नावाच्या तरुणाची चारचाकी गाडी लायन्स पॉईंट इथं पार्क केल्याचं आढळून आलं. बाणेर इथं एका आयटी कंपनीत तो कार्यरत होता. पहाटेच त्यानं मित्रांना आणि पत्नीला मेसेज, ई-मेलद्वारे काही संकेत दिल्याची माहिती समोर आली. त्यानंतर आत्महत्येचा संशय व्यक्त करण्यात आला.
लोणावळा ग्रामीण पोलीस आणि शिवदुर्ग रेस्क्यू टीमने लायन्स पॉइंटच्या दरीत शोधमोहीम सुरू केली असता, ज्या ठिकाणी गाडी उभी होती त्याच समोरील सुमारे 250 फूट खोल दरीत विरेंद्र सिन्हा यांचा मृतदेह आढळून आला. सायंकाळी सुमारे 4.30 वाजता मृतदेह वर काढून लोणावळा ग्रामीण पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आला. या बचावकार्यात शिवदुर्ग रेस्क्यू टीम तसंच वन्यजीव रक्षक मावळ संस्थेच्या स्वयंसेवकांनी जीवाची पर्वा न करता सहभाग घेत ही कठीण मोहीम यशस्वी केली. दरम्यान, लायन्स पॉईंट इथं वाढत्या आत्महत्यांच्या घटनांमुळे प्रशासनाने तातडीने इथं कडक सुरक्षा उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
दरम्यान, अशीच एक घटना छत्रपती संभाजी नगर इथं घडल्याचं आढळलं. काही दिवसांपूर्वीच 'गेम खेळा आणि पैसे जिंका' या जाळ्यात अडकत एक महिला थेट छत्रपती संभाजी नगरात रुग्णालयात पोहीचली. सुरुवातीला पैसे जिंकले नंतर या फेऱ्यात अडकत 5 लाख हरली आणि तिनं त्यानंतर आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्यानंतर थेट रुग्णालय गाठलं.
ही फक्त एक घटना नाही तर गेल्या दोन महिन्यात तब्बल सहावर महिला याच मूळ उपचारासाठी आले असल्याचं डॉक्टर सांगतात आहे, तरुण मुलं मुली आणि खास करून घरी असणाऱ्या गृहिणी आता या पाशात अडकत असल्याचे डॉक्टर सांगत आहेत. असल्या रुग्णांवर उपचार करताना खूप सावधानता बाळगावी लागते असेही डॉक्टर म्हणाले.