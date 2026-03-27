एकविरा देवीच्या चैत्र यात्रेला हाणामारीमुळं गालबोट; हाताला मिळेल ते फेकून मारलं, तूफान राड्याचा व्हिडीओ समोर

Lonavla Ekvira Devi Temple : महाराष्ट्रातील आगरी आणि कोळी समुदायासह अनेकांचीच कुलदेवता असणाऱ्या आई एकविरेच्या दर्शनासाठी भाविकांची नेहमीच गर्दी असते. यावेळी मात्र येथील भक्तिमय वातावरणाला गालबोट लावणारी घटना घडली.   

सायली पाटील | Updated: Mar 27, 2026, 09:22 AM IST
Lonavla Ekvira Devi Temple : तळकोकणातून कार्ल्यातील एकविरा देवीच्या दर्शनासाठी आणि पालखी सोहळ्यासाठी तळकोकणासह मुंबईतूनही अनेक कोळीवाड्यांच्या पालख्या गडावर दाखल झाल्या होत्या. आगरी आणि कोळी समुदायासाठी आद्यदैवता अरणाऱ्या एकविरा देवीच्या चैत्र यात्रेच्या निमित्तानं गडावर गर्दी होती. इतरही अनेक भाविक इथं यात्रोत्सवासाठी दाखल झाले होते. मात्र या भक्तिमय वातावरणाला गालबोट लावणारी एक घटना घडली आणि क्षणात सारं बिघडलं. 

कार्ला येथे आई एकविरेच्या चैत्र यात्रेला गालबोट लावणारी घटना दोन गटातील बाचाबाचीमुळं घडली, ज्याचं रुपांतर पुढं तुंबळ राड्यात झालं. यावेळी तणाव इतका वाढता की, तिथं असणाऱ्यांनी हाताला येईल ते, अगदी दगडफेकही केल्याचं पाहायला मिळालं. सदर घटनेचा हादरवणारा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. या हाणामारीमध्ये 15 हून अधिक भाविक जखमी झाले, तर काहींच्या हातापायाला गंभीर इजा झाली. 

वादाचं कारण काय? 

चैत्र यात्रेनिमित्त कार्ला डोंगरावर मुंबई, रत्नागिरी, पनवेल, अलिबाग, भिवंडी आणि ठाण्यातून अनेक पालख्या दाखल झाल्या होत्या. मात्र पालखी पुढे नेण्याच्या कारणावरून 26 मार्च रोजी रात्री उशिरा पनवेल कोळीवाडा आणि कल्याण कोळीवाडा या दोन गटांमध्ये वाद पेटला आणि त्याचं रुपांतर हाणारी, दगडफेकीमध्ये झालं अशी माहिती प्रत्यक्षदर्शींनी दिली. वाद इतका चिघळला की पोलिसांनी यामध्ये हस्तक्षेप केल्यानंतर कुठं परिस्थिती नियंत्रणात आली. 

हेसुद्धा वाचा : Weather News : हवामान बदलांची देशभर धास्ती! कोकणात पाऊस, विदर्भात उकाड्यासह वादळाचाही इशारा

हाणामारीचं प्रकरण मिटत नाही तोच पुन्हा एक वाद उफाळून आला. जिथं काही हुल्लडबाज भाविकांनी दगडफेक करून गडावरील काही गवताळ भागाला आग लावली. त्यामुळे कार्ला एकविरा यात्रेला गालबोट लागल्याचं दिसून आलं. यानंतर स्थानिक कार्ला वेहेरगाव ग्रामस्थांनी पोलीस प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली. इथं एक तासानं होमगार्ड घटनास्थळी दाखल झाले. मात्र होमगार्डचं कोणीही ऐकण्यास तयार नसल्याने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले जात असल्याचं दिसून आलं.

सदरील घटनांचा मंदिरातील धार्मिक विधी किंवा परंपरांशी काहीही संबंध नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं असून, कोणत्याही अफवा पसरवू नयेत असं आवाहन यंत्रणांनी केलं आहे. मंदिर प्रशासनानंही भाविकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचं आवाहन करत मंदिर परिसरात कायदा आणि सुव्यवस्था टिकून राहील यासह नियमांचं पालन होईल यासाठी भाविकांनी सहकार्य करावं अशीही विनंती करण्यात आली आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

इतर बातम्या

Mumbai Coastal Road: जय हो' बंद! 'कोस्टल'वरी...

मुंबई बातम्या