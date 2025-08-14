English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
वाहनांच्या लांबच लांब रांगा; लाँग विकेंडसाठी Mumbai Pune Expressway नं प्रवासापूर्वी दोनदा विचार करा

Mumbai Pune Expressway Traffic Update: आठवडी सुट्टी आणि सोबत लागून आलेल्या सुट्ट्यांच्या निमित्तानं घराबाहेर पडणाऱ्यांचा आकडा मोठा. मुंबई पुणे एक्स्प्रेसवे वर...  

सायली पाटील | Updated: Aug 14, 2025, 12:09 PM IST
वाहनांच्या लांबच लांब रांगा; लाँग विकेंडसाठी Mumbai Pune Expressway नं प्रवासापूर्वी दोनदा विचार करा
long weekend Heavy Traffic on Mumbai Pune Expressway latest update google maps live tracking

Mumbai Pune Expressway Traffic Update: लागून आलेल्या सुट्ट्या असो किंवा हल्ली हल्ली तर साधं शनिवार रविवार का असेना, नोकरदार वर्गाकडून कायमच आठवडी सुट्ट्यांसाठी आऊटींगचा पर्याय निवडला जातो. मुंबईपासून काही अंतरावर असणाऱ्या ठिकाणांना यावेळी पसंती दिली जाते आणि तिथंही बाजी मारून जातो तो म्हणजे मुंबई- पुणे एक्स्प्रेस वे (Mumbai Pune Expressway). 

लागून आलेल्या सुट्ट्यांमुळं रस्ते हाऊसफुल्ल...

स्वातंत्र्यदिन, शनिवार आणि रविवारची आठवडी सुट्टी असा एकंदर योग साधून आल्या कारणानं नोकरदार वर्गापैकी बऱ्याचजणांनी गुरुवारचीसुद्धा सुट्टी घेत थेट शहराच्या बाहेरची वाट धरली आहे. ज्यामुळं मुंबई- पुणे एक्स्प्रेस वेवर गुरुवारी सकाळपासूनच वाहनांच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळाल्या. प्रामुख्यानं लोणावळा आणि खंडाळा भागांमध्ये येणारी पर्यटकांची गर्दी पाहता गुगल मॅपनंसुद्धा या रस्त्यांवर 'लाल शेरा' मारत त्या दिशेनं जाणाऱ्या वाहनधारकांना सतर्क केलं आहे. 

एकिकडे चार चाकी खासगी वाहनांमुळं या मार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी असतानाच दुचाकीस्वारांनाही अशाच आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. साधारण 30 मिनिटं किंवा त्याहून अधिक वेळासाठी इथं वाहतूक कोंडी असल्या कारणानं अनेकांनीच अपेक्षित ठिकाणांवर पोहोचण्यासाठी पर्यायी वाटा शोधण्यास सुरुवात केली आहे. 

गुरुवारीच ही गत, तर शुक्रवारी...

गुरुवारीच मुंबई- पुणे एक्स्प्रेस वेवर ही परिस्थिती असताना आता शुक्रवार, शनिवार आणि रविवारी हे चित्र आणखी बिघडणार असल्याचेच संकेत इथं मिळत आहेत. ज्यामुळं यंत्रणांनीसुद्धा नागरिकांना त्यांच्या येत्या दिवसांतील प्रवास वाहतुकीची स्थिती पाहूनच ठरवावा असंही आवाहन केलं जात आहे. 

मुंबई पुणे एक्स्प्रेसवेवर असणाऱ्या टोल प्लाझांवर लांब रांगा लागत असून, FASTag असूनही वाहतूक व्यवस्थापनात अडचणी येत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. ज्यामुळं पर्यायी मार्गांनी प्रवास करणं प्रवाशांसाठी सोयीचं ठरणार आहे. 

पर्यायी मार्ग कोणते? 

पनवेल, गोवा, आणि JNPT कडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी: कोनफाटा इथून पळस्पे सर्कलमार्गे नॅशनल हायवे-48 वर वळा. तळोजा, कल्याण, आणि शिळफाटा येथे जाणाऱ्यांसाठी पनवेल-सायन हायवेवर 1.2 किमी जाऊन पेट्रोल पंपाजवळील उड्डाणपुलाखालून उजवीकडे वळून रोडपाली आणि नॅशनल हायवे-48 मार्गे पुढे जा. जुना पुणे-मुंबई मार्गानं शक्य असेल त्यांनी प्रवास करावा, मात्र इथंही गर्दी नाकारता येत नाही. 

FAQ 

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे ट्रॅफिक अपडेट सध्याची वाहतूक परिस्थिती
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर 14 ऑगस्ट रोजी सकाळपासूनच लोणावळा आणि खंडाळा परिसरात प्रचंड वाहतूक कोंडी आहे. स्वातंत्र्यदिन, शनिवार-रविवारच्या सुट्ट्यांमुळे आणि अनेकांनी गुरुवारची सुट्टी घेतल्याने प्रवाशांची गर्दी वाढली आहे. 

वाहतूक कोंडीची समस्या वाढतेय... 
वाहनचालकांना मुंबई- पुणे एक्स्प्रेस वेवर 15 ते 30 मिनिटांहून अधिक वेळ प्रतीक्षा करावी लागत आहे. गुगल मॅप्सनेही या मार्गावर "लाल शेरा" दाखवत वाहनचालकांना सतर्क केले आहे.

विलंब आणि कारणं काय? 
 लोणावळा, खंडाळा, महाबळेश्वर आणि पाचगणी यांसारख्या पर्यटनस्थळांकडे जाणाऱ्या खासगी चारचाकी आणि दुचाकी वाहनांमुळे रस्त्यावर गर्दी वाढली आहे.

