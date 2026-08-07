/पुण्यात लव्ह ट्रँगलचा थरार! शाळेपासून अफेअर, पुण्यात जाताच गर्लफ्रेंड विसरली, संतप्त तरुणाने नव्या बॉयफ्रेंडला संपवलं, तर तरुणी...

पुण्यातील हिंडवडी परिसरात एका शाळेतील प्रेमाचा भयंकर अंत झाल्याचा धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका संतप्त तरुणाने आपल्या एक्स गर्लफ्रेंडच्या नव्या प्रियकराची निर्घृण हत्या केली आहे. एवढंच नाही तर तरुणीवरही जीवघेणा हल्ला केला आहे. या हत्याकांडात हिंजवडी पोलिसांनी आरोपी दिनेश महादेव झांबरे याला अटक केली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार हिंजवडीतील एका सात मजली पीजीमधील हे धक्कादायक घटना आहे. सागर गायकवाड असं मृत व्यक्तीचं नाव आहे. सागर हा चार दिवसांपासून पीजीमध्ये व्यवस्थापक म्हणून काम करत होता. बुधवारी रात्री निकिता शिवाजी दनाने ही तरुणी पीजीमध्ये राहण्यासाठी आली. तिने एक महिन्यासाठी पीजी म्हणून रुम घेतली. तिने पीजी मालकाला सागर हा आपला बॉयफ्रेंड असल्याचे सांगितलं. त्यानंतर सागरने तिला तिसऱ्या मजल्यावरील 310 क्रमांकाची खोली राहण्यासाठी दिली.
पण गुरूवारी दुपारी निकिताचा शाळेतील प्रियकर दिनेश महादेल झांबरे पीजीमध्ये आला. त्याने सांगितलं मला सागरला भेटायचं आहे आणि निकिता माझी गर्लफ्रेंड आहे. तेव्हाला कळलं सागर तिसऱ्या मजल्यावर आहे. दिनेश थेट तिसऱ्या मजल्यावर गेला आणि काही क्षणांतच खोलीतून आरडाओरड ऐकायला आला. पीजीमधील कर्मचारी आणि इतर पीजीमध्ये राहणारे लोक धावत गेले तर त्यावेळी सागर गायकवाड हा रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला आढळला. तर दिनेश सागरवर लोखंडी रॉडने वार करताना दिसून आला. दिनेशने सागरवर लोखंडी रॉडने तब्बल 13 ते 14 वार केले होते. हा हल्ला थांबवत असताना दिनेशने निकीतालाही बेदम मारहाण केल्याचे प्रत्यक्ष दर्शींनी सांगितलं. या हल्ल्यात सागरचा जागीच मृत्यू झाला तर निकिता गंभीर जखमी झाली असून तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहे.
पोलिसांनी तपास केल्यावर असं समोर आलं की, दिनेश आणि निकिता याचं शाळेपासून अफेयर होतं. पण नंतर बीसीएचे शिक्षण घेण्यासाठी ते पुण्यात आले. पण पुण्यात आल्यावर सागर आणि निकिताचे प्रेमसंबंध जुळले. हाच राग मनात ठेवून दिनेशने सागर आणि निकितावर हल्ला केल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांचा आहे.