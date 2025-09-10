English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

बीडच्या माजी उपसरपंच ज्या नर्तिकेच्या प्रेमात ती कोण? तिच्या शेवटच्या पोस्टची चर्चा; तर 'ही आत्महत्या नाही...'

Beed Crime News : बीड जिल्ह्यातील गेवराईमधील तरुण उपसरपंच ज्या नर्तिकेच्या प्रेमात होता तिची शेवटची सोशल मीडिया पोस्ट चर्चेत आली आहे. कोण आहे ती नर्तिकी आणि गोविंद बर्गे यांच्या मृत्यूसंबंधात गावकरी आणि नातेवाईकांनी मोठा दावा केला आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Sep 10, 2025, 04:10 PM IST
बीडच्या माजी उपसरपंच ज्या नर्तिकेच्या प्रेमात ती कोण? तिच्या शेवटच्या पोस्टची चर्चा; तर 'ही आत्महत्या नाही...'

Beed Crime News : गेवराई तालुक्यातील माजी उपसरपंच गोविंद बर्गे यांच्या मृत्यू प्रकरणात मोठा ट्विस्ट आला आहे. सोमवारी गोविंद बर्गे यांचा मृतदेह कारमध्ये आढळून आला. गोविंद यांनी डोक्यात गोळी घालून आत्महत्या केली असं प्रथमदर्शनी पोलिसांना वाटतंय. या प्रकरणात पोलीस तपास करत असून एका नर्तिकेच्या प्रेमात गोविंद होते असं समोर आले आहे. तर या प्रकरणात एक नवा ट्विस्ट समोर आला आहे. गोविंद बर्गे यांच्या नातेवाईक आणि ग्रामस्थांनी ही आत्महत्या नसून घातपात असल्याचा दावा केला आहे. तरदुसरीकडे पोलिसांनी नर्तिकेला ताब्यात घेतलं असून तिची चौकशी करण्यात येत आहे.  

Add Zee News as a Preferred Source

कोण आहे ती नर्तिकी?

मिळालेल्या माहितीनुसार या नर्तिकेचं नाव पूजा गायकवाड असून ती 21 वर्षांची आहे. पूजा सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्यातील सासुरे गावात राहते. पूजा बार्शी तालुक्यातील थापडीतांडा या गावातील कलाकेंद्रात दीड वर्षांपासून जात आहे. तिथे तिची ओळख गोविंद बर्गे यांच्याशी झाली. या ओळखीचे रुपांतर मैत्री आणि नंतर प्रेमात झाले. या प्रेमात गोविंद यांनी तिला दोन लाखांचा मोबाईलही गिफ्ट केला होता. महागड्या वस्तू आणि सोन्याचे दागिनी दिले होते. 

काय होतं पूजाच्या शेवटच्या रीलमध्ये?

पूजा गायकवाड ही सोशल मीडियावर सक्रीय होती. तिने गोविंद यांच्या मृत्यूपूर्वी एका चित्रपटामधील गाण्यावर रील शेअर केली होती. कृष्णा चित्रपटातील झांझरिया या रिमिक्स गाण्यावरती तिने डान्स केला होता. एवढंच नाही तर घटनेच्या दिवशी पूजाने तीन रील सोशल मीडियावर शेअर केले होते. 

'ही आत्महत्या नाही तर...'

गोविंद हे विवाहित होते. विवाहबाह्य संबंधातून त्यांनी टोकाचे पाऊल उचलले असा पोलिसांचा अंदाज आहे. पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार घटनेच्या काही दिवसांपूर्वी पूजाने गोविंद यांना 5 एकर जमीन माझ्या भावाच्या नावावर करु द्या अशी मागणी केली होती. त्यानंतर तिने गोविंद यांच्याशी बोलणं बंद केलं. पूजाच्या वागणुकीमुळे गोविंद दुखावला होता. अनेक फोन करुनही ती फोन उचलत नव्हती. तिची समजूत काढण्यासाठी गोंविद सासुरे गावात गेला होता. पूजाने बोलण्यास नकार दिल्यानंतर कारमध्ये गोविंद धक्कादायक पाउल उचलले असं म्हटलं जातंय. 

लुखामसला गावचे लोक आणि गोविंद यांच्या नातेवाईकांनी वेगळीच शंका उपस्थितीत केली आहे. गोविंद बर्गे हे कारमध्ये ज्या अवस्थेत आढळेल, त्यावरून ही आत्महत्या नव्हे तर यामागे काही घातपात आहे असा दावा गावकरांनी केला आहे.  पूजा गायकवाड या नर्तिकीने त्यांना ब्लॅकमेल केलं होतं, असा आरोप गोविंद यांचे नातेवाईक आणि लुखापसला गावच्या सरपंचांनी केला आहे. 

FAQ

1. गोविंद बर्गे यांचा मृत्यू कसा झाला?
बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील लुखामसला गावचे माजी उपसरपंच गोविंद जगन्नाथ बर्गे (वय 34) यांचा मृतदेह 8 सप्टेंबर 2025 रोजी सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्यातील सासुरे गावात एका काळ्या रंगाच्या गाडीत आढळला. त्यांच्या डोक्यात गोळी लागली होती, आणि प्रथमदर्शनी पोलिसांना ही आत्महत्या वाटते. मात्र, नातेवाईक आणि ग्रामस्थांनी याला घातपात (हत्या) असल्याचा दावा केला आहे.

2. गोविंद बर्गे यांच्याबद्दल काय माहिती आहे?
गोविंद बर्गे हे लुखामसला गावचे माजी उपसरपंच आणि रियल इस्टेट व्यावसायिक होते. त्यांचा प्लॉटिंगचा व्यवसाय यशस्वी होता. ते विवाहित होते, त्यांना एक मुलगी आणि एक मुलगा आहे. त्यांचे सोलापूरमधील नर्तिका पूजा गायकवाड यांच्याशी दीड वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते.

3. पूजा गायकवाड कोण आहे?
पूजा देविदास गायकवाड (वय 21) ही सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्यातील सासुरे गावातील रहिवासी आहे. ती थापडीतांडा येथील कला केंद्रात दीड वर्षांपासून नर्तिका म्हणून काम करते. तिथे तिची गोविंद बर्गे यांच्याशी ओळख झाली, जी मैत्री आणि नंतर प्रेमात बदलली. पूजा सोशल मीडियावर सक्रिय आहे आणि तिने घटनेपूर्वी रील्स शेअर केल्या होत्या.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Beed CrimeSolapur NewsSolapur CrimeBarshi NewsBeed Deputy Sarpanch Murder

इतर बातम्या

रात्री 2 वाजता मोबाईलवर आलेला मेसेज पाहून महिला अधिकाऱ्याच...

महाराष्ट्र बातम्या