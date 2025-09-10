बीडच्या माजी उपसरपंच ज्या नर्तिकेच्या प्रेमात ती कोण? तिच्या शेवटच्या पोस्टची चर्चा; तर 'ही आत्महत्या नाही...'

Beed Crime News : गेवराई तालुक्यातील माजी उपसरपंच गोविंद बर्गे यांच्या मृत्यू प्रकरणात मोठा ट्विस्ट आला आहे. सोमवारी गोविंद बर्गे यांचा मृतदेह कारमध्ये आढळून आला. गोविंद यांनी डोक्यात गोळी घालून आत्महत्या केली असं प्रथमदर्शनी पोलिसांना वाटतंय. या प्रकरणात पोलीस तपास करत असून एका नर्तिकेच्या प्रेमात गोविंद होते असं समोर आले आहे. तर या प्रकरणात एक नवा ट्विस्ट समोर आला आहे. गोविंद बर्गे यांच्या नातेवाईक आणि ग्रामस्थांनी ही आत्महत्या नसून घातपात असल्याचा दावा केला आहे. तरदुसरीकडे पोलिसांनी नर्तिकेला ताब्यात घेतलं असून तिची चौकशी करण्यात येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार या नर्तिकेचं नाव पूजा गायकवाड असून ती 21 वर्षांची आहे. पूजा सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्यातील सासुरे गावात राहते. पूजा बार्शी तालुक्यातील थापडीतांडा या गावातील कलाकेंद्रात दीड वर्षांपासून जात आहे. तिथे तिची ओळख गोविंद बर्गे यांच्याशी झाली. या ओळखीचे रुपांतर मैत्री आणि नंतर प्रेमात झाले. या प्रेमात गोविंद यांनी तिला दोन लाखांचा मोबाईलही गिफ्ट केला होता. महागड्या वस्तू आणि सोन्याचे दागिनी दिले होते.
पूजा गायकवाड ही सोशल मीडियावर सक्रीय होती. तिने गोविंद यांच्या मृत्यूपूर्वी एका चित्रपटामधील गाण्यावर रील शेअर केली होती. कृष्णा चित्रपटातील झांझरिया या रिमिक्स गाण्यावरती तिने डान्स केला होता. एवढंच नाही तर घटनेच्या दिवशी पूजाने तीन रील सोशल मीडियावर शेअर केले होते.
गोविंद हे विवाहित होते. विवाहबाह्य संबंधातून त्यांनी टोकाचे पाऊल उचलले असा पोलिसांचा अंदाज आहे. पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार घटनेच्या काही दिवसांपूर्वी पूजाने गोविंद यांना 5 एकर जमीन माझ्या भावाच्या नावावर करु द्या अशी मागणी केली होती. त्यानंतर तिने गोविंद यांच्याशी बोलणं बंद केलं. पूजाच्या वागणुकीमुळे गोविंद दुखावला होता. अनेक फोन करुनही ती फोन उचलत नव्हती. तिची समजूत काढण्यासाठी गोंविद सासुरे गावात गेला होता. पूजाने बोलण्यास नकार दिल्यानंतर कारमध्ये गोविंद धक्कादायक पाउल उचलले असं म्हटलं जातंय.
लुखामसला गावचे लोक आणि गोविंद यांच्या नातेवाईकांनी वेगळीच शंका उपस्थितीत केली आहे. गोविंद बर्गे हे कारमध्ये ज्या अवस्थेत आढळेल, त्यावरून ही आत्महत्या नव्हे तर यामागे काही घातपात आहे असा दावा गावकरांनी केला आहे. पूजा गायकवाड या नर्तिकीने त्यांना ब्लॅकमेल केलं होतं, असा आरोप गोविंद यांचे नातेवाईक आणि लुखापसला गावच्या सरपंचांनी केला आहे.
