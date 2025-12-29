English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
कार्यकर्त्यांनी सतरंज्याच उचलायच्या का? मनपा निवडणुकीत घराणेशाहीचा बोलबाला; निष्ठावंतांवर पुन्हा अन्याय

BMC Election: निवडणुका आल्या की घराणेशाहीवरून बरीच चर्चा होत असते. एरव्ही काँग्रेसवर घराणेशाहीचा आरोप करणा-या भाजपनंच घराणेशाही केल्याचं दिसून येत आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 29, 2025, 10:06 PM IST
BMC Election: निवडणुका आल्या की घराणेशाहीची चर्चा होत असते. आता महापालिका निवडणुकीत पुन्हा एकदा घराणेशाहीवरून चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र जवळपास सर्वच राजकीय पक्षात घराणेशाही पाहायला मिळाली आहे. घराणेशाहीचा बोलबाला असल्यानं निष्ठावंतांचं काय, हा प्रश्न पुन्हा उपस्थित झाला आहे. 

सध्या महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. मिशन मुंबईसाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी जोरदार कंबर कसली आहे. निवडणुका आल्या की घराणेशाहीवरून बरीच चर्चा होत असते. एरव्ही काँग्रेसवर घराणेशाहीचा आरोप करणा-या भाजपनंच घराणेशाही केल्याचं दिसून येत आहे. .कारण उमेदवारांच्या पहिल्याच यादीत भाजपनं नेत्यांच्या नातेवाईकांना उमेदवारी दिल्याचं समोर आलं आहे. किरीट सोमय्या, राज पुरोहित, राहुल नार्वेकरांच्या नातेवाईकांनाच तिकीट देण्यात आलं आहे.

- भाजप नेते किरीट सोमय्या यांचा मुलगा नील सोमय्या यांना वॉर्ड क्रमांक 107मधून उमेदवारी देण्यात आलीय

- राज पुरोहित यांचा मुलगा आकाश पुरोहित यांना वॉर्ड क्रमांक 221मधून उमेदवारी देण्यात आलीये

- राहुल नार्वेकरांच्या वहिनी हर्षिता नार्वेकर यांना वॉर्ड क्रमांक 227मधून तिकीट देण्यात आलंय

- तर राहुल नार्वेकर यांचे भाऊ मकरंद नार्वेकर यांना वॉर्ड क्रमांक 226मधून उमेदवारी देण्यात आलीये

मुंबई मनपासाठी काँग्रेसनंही जोरदार ताकद पणाला लावली आहे. मात्र काँग्रेसच्या यादीवर नजर टाकल्यास तिथेही काही घराणेशाहीची उदाहरणं दिसत आहेत. काँग्रेस नेते अस्लम शेख यांच्या घरातच उमेदवारी देण्यात आली आहे. 

- अस्लम शेख यांचा मुलगा हैदर अली शेख यांना वॉर्ड 33मधून काँग्रेसनं तिकीट दिलंय

- कमरजा सिद्दीकी यांना वॉर्ड 34मधून काँग्रेसनं उमेदवारी दिलीय. कमरजा अस्लम शेख यांच्या बहीण आहेत

भाजप आणि काँग्रेसनंच नेत्यांच्या नातेवाईकांना उमेदवारी दिली नाही, तर शिवसेना ठाकरे पक्षातही अशी काही उदाहरणं पाहायला मिळाली आहेत. शिवसेना UBTची मुंबई मनपासाठी उमेदवारांची पहिली यादी समोर आलीय. या यादीनंतर शिवसेना UBTवरही घराणेशाहीचा आरोप होतोय. कारण या यादीत नेत्यांच्या मुला-मुलींना उमेदवारी दिल्याचं समोर आलं आहे. 

- आमदार सुनील प्रभू यांचा मुलगा अंकित प्रभूला वॉर्ड 54मधून उमेदवारी देण्यात आलीय
- माजी खासदार विनायक राऊत यांचा मुलगा गितेश यांना वॉर्ड 89मधून रिंगणात उतरवण्यात आलंय
- माजी आमदार प्रकाश फातर्फेकर यांची मुलगी सुप्रदा हिला वॉर्ड 150मधून उमेदवारी देण्यात आलीय
- तर माजी आमदार अशोक धात्रक यांच्या मुलाला वॉर्ड 225 मधून उमेदवारी जाहीर झाली

दरम्यान, घराणेशाहीच्या आरोपांवर शिवसेना ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊतांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. जे लोक पक्षासाठी काम करतात त्यांना तिकीट देण्यात गैर नसल्याचं संजय राऊतांनी म्हटलं आहे. 

राजकारणात घराणेशाहीवरून अनेकदा आरोप-प्रत्यारोप होत असतात. मात्र मनपा निवडणुकीत जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये घराणेशाही पाहायला मिळाली आहे. पक्षासाठी निष्ठेनं काम करणा-या अनेकांना उमेदवारी मिळाली नाही. मात्र त्याचवेळी नेत्यांच्या नातेवाईकांची मात्र पूर्ण काळजी घेतली गेली आहे. त्यामुळे घराणेशाहीचा आरोप दुस-यावर करण्याआधी प्रत्येकानंच विचार करणं गरजेचं आहे.

