/गणेश चतुर्थीच्या दिवशी गॅस सिलेंडरच्या किंमती वाढल्या? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील गॅस सिलेंडरचे दर

Ganeshotsav 2026 : 14 सप्टेंबर गणेशचतुर्थीच्या दिवशी अनेक घरांमध्ये गणरायांचे आगमन झाले असेल. गणपती आणि त्याच्या दर्शनाला येणाऱ्या पाहुण्यांचा पाहुणचार करण्यासाठी अनेक घरांमध्ये जेवणाचे बेत असतात. मात्र शहरीभागात जेवण बनवण्यासाठी लागणाऱ्या गॅस सिलेंडरच्या ताज्या किंमती काय आहेत हे जाणून घेणं गरजेचं ठरतं. आनंदाची गोष्ट अशी की एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या रेटमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल झालेला नाही. जुन्याच रेटवर गॅस सिलेंडर उपलब्ध आहे.
गॅस सिलेंडरचं प्लास्टिक सील आणि सेफ्टी कॅप नवीन सिलेंडर घेण्यापूर्वी नीट तपासून घ्या. जर सील तुटलेली असेल किंवा आधीपासून खुली असेल तर सिलेंडर अजिबात घेऊ नका. याशिवाय गॅस सिलेंडरची एक्सपायरी डेट तपासणं सुद्धा गरजेचं आहे. सिलेंडरच्या वरच्या भागात तीन पट्ट्यांमध्ये एक इंग्रजीतलं अक्षर लिहिलेलं असतं आणि एक नंबर सुद्धा लिहिलेला असतो. एक्सपायरी किंवा टेस्टिंग निघालेली असेल तर सिलेंडर अजिबात घेऊ नये.
दिल्ली 942.00 रुपये
मुंबई 941.50 रुपये
कोलकाता 968.00 रुपये
चेन्नई 957.50 रुपये
बेंगलुरु 944.50 रुपये
लखनऊ 942.50 रुपये
नोएडा 942.80 रुपये
वाराणसी 943.10 रुपये
रांची 999.50 रुपये
दिल्ली 2,747.50 रुपये
मुंबई 2,701.00 रुपये
कोलकाता 2,884.00 रुपये
चेन्नई 2,916.50 रुपये
बेंगलुरु 2,831.00 रुपये
लखनऊ 2755.00 रुपये
नोएडा 2760.00 रुपये
वाराणसी 2757.00 रुपये
रांची 2,933.00 रुपये