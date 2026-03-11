English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अलिबाग, लोणावळा विसरा, LPG तुटवड्यामुळं विकेंडचे प्लॅन रद्द; हॉटेलमध्ये खाणंपिणं बंद?

LPG Gas Cylinder Shortage : आखाती देशांमध्ये सुरू असणाऱ्या युद्धाचे थेट परिणाम भारतावर दिसण्यास सुरुवात झाली असून, देशात सध्या एलपीजी तुटवड्यामुळं हे संकट दिवसागणिक गडद होताना दिसत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Mar 11, 2026, 09:08 AM IST
LPG Gas Cylinder Shortage : मध्यपूर्वेमध्ये असणाऱ्या तणावामुळं सारं जग होरपळून निघत असतानाच या झळा महाराष्ट्र आणि भारतापर्यंत आल्या आहेत. एकिकडे एलपीजीला पर्याय म्हणूनन काहींनी विद्युत उपकरणं, एअर फ्रायर, इंडक्शनची खरेदी सुरू केली आहे तर, दुसरीकडे आठवडी सुट्ट्यांना शहरापासून काही अंतरावर असणाऱ्या पर्यटनस्थळांतडे अनेकांचा कल असला तरीही आता हे प्लॅनही रद्द करण्याची वेळ आली आहे. कारण, अर्थातच LPG Gas Cylinder Shortage. 

हॉटेल व्यवसाय धोक्यात

शासनाने व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा बंद केल्यामुळे हॉटेल व्यवसाय धोक्यात आल्याचं वास्त सध्या राज्यात पाहायला मिळत आहे. याचा थेट परिणाम पर्यटनस्थळांवर पडताना दिसत आहे. रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग, माथेरान, महाबळेश्वर या आणि अशा अनेक ठिकाणी आठडी सुटट्या आणि जोडून येणाऱ्या सुट्ट्यांना पर्यटकांची बरीच गर्दी होते. ही गर्दी इथं असणाऱ्या उपहारगृह आणि रेस्तराँच्या दिशेनंही वळते. किनारपट्टी भागांमध्ये खाद्यपदार्थांच्या लहानमोठ्या स्टॉलवरही या दिवसांमध्ये गर्दी असते. मात्र एलपीजी तुटवड्यामुळं आता पर्यटनस्थळांवरील खाद्यपदार्थविक्रेतेसुद्धा ग्राहकांना मुकणार आहेत. गॅसच्या अनुपलब्धतेमुळं पर्यटनस्थळी खाण्यापिण्याची आबाळ, अनेक ठिकाणी गर्दी अशी स्थिती उदभवू शकते. 

हेसुद्धा वाचा : हे तुमच्यासोबतही घडू शकतं! कॅबमधील एका चुकीमुळं घरावर पडला दरोडा; चोरीचा A to Z घटनाक्रम उघडकीस

रायगड जिल्ह्यातील वितरकांना व्यावसायिक सध्या गॅस सिलेंडर पुरवले जात नाहीत. काही हॉटेल व्यावसायिकांकडे केवळ दोन चार दिवस पुरतील इतकेच सिलेंडर आहेत. पर्यटन स्थळ असलेल्या अलिबाग आणि तत्सम ठिकाणी पर्यटन व्यवसाय धोक्यात येण्याची या एलपीजी संकटामुळं डोकं वर काढताना दिसत आहे.  दरम्यान, गॅस तुटवड्यावर तोडगा निघाला नाही, तर ठाण्यातही 70 टक्के हॉटेलांसह लग्नकार्यालयंसुद्धा येत्या रविवार पर्यंत बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. 

शिर्डीतील हॉटेल व्यवसाय अडचणीत 

शिर्डी हे आंतरराष्ट्रीय किर्तीचे देवस्थान असून, साईबाबांच्या दर्शनासाठी दररोज हजारो भाविक शिर्डीत येतात. शिर्डीत जवळपास 400 छोटी मोठी हॉटेल रेस्टॉरंट आहेत. एचपी, भारत, इंडियन, गो गॅस अशा विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून महिन्याला साधारण 6 हजार व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचे वितरण शिर्डीमध्ये होते.. मात्र अमेरिका - इराण युद्धामुळे शासनाने व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचे वितरण बंद केल्याने त्याचा मोठा फटका शिर्डीतील हॉटेल व्यवसायाला बसला आहे.. पुढील दोन दिवस पुरेल इतकाच गॅस साठा व्यावसायिकांकडे शिल्लक असून गॅस कंपन्यांनी हात वर केल्याने शिर्डीतल हॉटेल व्यवसाय कोलमडण्याची भिती आहे.. गॅस सिलेंडर अभावी हॉटेल रेस्टॉरंट बंद ठेवण्याची वेळ आल्यास त्याचा मोठा फटका हॉटेल चालकांसह साईभक्तांना बसणार आहे. त्यातच रामनवमी उत्सव तोंडावर येऊन ठेपल्याने शिर्डीतील व्यायसायिकांची चिंता आणखी वाढली आहे.

हेसुद्धा वाचा : Explained: तुम्ही घरात वापरता तो गॅस काळ्या तेलापासून कसा तयार करतात? समजून घ्या LPG बनवण्याची प्रक्रिया

 

युध्दाचा हॉटेल व्यावसायिकांवर मोठा परिणाम

युद्धजन्य परिस्थितीमुळे भारतात गॅसचा पुरवठा कमी प्रमाणात होत असल्याने व्यावसायिक गॅसवर निर्बंध आल्याने पुणे जिल्ह्यातील हॉटेल व्यावसायिक मोठ्या संकटात सापडले आहेत. वारंवार मागणी करूण अधिकचे पैसे देऊन सुध्दा गॅस सिलिंडरच मिळत नसल्याने हॉटेल बंद ठेवण्याची नामुष्की हॉटेल व्यवसायिकांपुढे उभी राहिल्यानं त्याचा फटका हजारो कामगारांच्या रोजगारावरही होताना दिसत आहे. 

