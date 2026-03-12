English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
LPG GAS Crisis India: मुंबई-पुणेकरांना किती रुपयांत मिळतोय गॅस सिलिंडर? एका क्लिकवर कळतील तुमच्या शहरातील दर!

LPG Crisis:  मुंबई, दिल्ली, अहमदाबादसह इतर शहरांमध्ये एलपीजी गॅसचे संकट वाढलंय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 12, 2026, 11:53 AM IST
गॅस सिलिंडर किंमती

LPG Crisis: मुंबई, दिल्ली, अहमदाबादसह इतर शहरांमध्ये एलपीजी गॅसचे संकट वाढलंय. हे संकट अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धामुळे उद्भवल असून याचा परिणाम भारतात पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किंमती वाढण्यात आणि पुरवठा कमी होण्यात दिसतोय. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एलपीजी सिलेंडर बुकिंगवर निर्बंध लादले आहेत. आता एक सिलेंडर घेतल्यानंतर 25 दिवसांनंतरच दुसरे बुक करता येईल. ब्लॅक मार्केटिंग आणि अतिरिक्त साठवणूक रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलाय. त्यामुळे गॅस एजन्सींवर लोकांच्या रांगा लागल्या आहेत. तुमच्या शहरात गॅस सिलिंडर किती रुपयांना मिळतोय? हे दर जाणून घेऊया. 

संकटाचे मुख्य कारण काय?

अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धामुळे जागतिक स्तरावर पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किंमती वाढल्यायत. भारतातही याचा प्रभाव पडलाय. तेल पुरवठ्यात अडथळे आल्याने एलपीजी गॅसची कमतरता निर्माण झालीय. हे युद्ध जगभरातील अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करत असल्याने भारतात गॅस राशनिंग सुरू झालय, असे  सरकारने म्हटलंय. लोकांना सिलेंडर मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतोय. हे संकट मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगळुरू, पुणे आणि इतर शहरांमध्ये दिसत आहे.

सरकारी नियम काय?

केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एलपीजी सिलेंडर बुकिंगवर कडक नियम लागू केले आहेत. आता एक सिलेंडर घेतल्यानंतर 25 दिवसांनंतरच दुसरे बुक करता येईल. हे नियम ब्लॅक मार्केटिंग रोखण्यासाठी आणि लोकांना साठवणूक न करण्यासाठी आहेत. इंडियन ऑइल (इंडेन गॅस), भारत पेट्रोलियम (भारत गॅस) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपी गॅस) या तीन प्रमुख कंपन्या गॅस पुरवठा करतात. पीएनजी कंपन्या घराघरात पाईपद्वारे गॅस पुरवतात, पण त्यांनाही प्रभाव पडला आहे.

कोणत्या शहरांवर परिणाम? 

मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, बेंगळुरू, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद आणि देहरादूनसारख्या शहरांमध्ये गॅस एजन्सींवर लोकांच्या लांब रांगा लागल्या आहेत. लोक सिलेंडर घेण्यासाठी तासंतास थांबत आहेत. हे संकट गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून वाढले आहे. घरगुती वापरकर्ते आणि व्यावसायिक दोघांनाही त्रास होत आहे. विशेषतः हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना कॉमर्शियल सिलेंडरच्या किंमती वाढीचा फटका बसला आहे.

कॉमर्शियल सिलेंडरवर परिणाम

सरकारने कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतीत वाढ केली आहे. हे व्यावसायिक क्षेत्रासाठी मोठा धक्का आहे. हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि इतर उद्योगांना याचा फटका बसला आहे. मात्र, घरगुती सिलेंडरच्या किंमती स्थिर आहेत. हे संकट युद्धामुळे वाढले आहे, ज्यामुळे पुरवठा साखळी प्रभावित झाली आहे. लोकांना वैकल्पिक इंधन शोधावे लागत आहे.

सरकारची भूमिका काय? 

11 मार्च 2026 पर्यंतच्या अपडेटनुसार, दर 7 मार्चचे आहेत. हे नियम तात्पुरते आहेत आणि परिस्थिती सुधारल्यावर बदलले जातील. लोकांना धीर धरण्याचे आवाहन सरकारने केले आहे. गॅस कंपन्या पुरवठा वाढवण्याचा प्रयत्न करत असून युद्ध संपल्यावर स्थिती सामान्य होईल, अशी आशा आहे.

प्रमुख शहरांतील घरगुती सिलेंडरच्या किंमती

14.2 किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किंमती अशा आहेत: दिल्ली-913 रुपये, कोलकाता-939 रुपये, मुंबई-912.50 रुपये, चेन्नई-928.50 रुपये, पुणे-916रुपये, बेंगळुरू-915.50 रुपये, हैदराबाद-965 रुपये, अहमदाबाद-920 रुपये, देहरादून-932 रुपये. इंडेन आणि भारत गॅसच्या वेबसाइटवर हे दर अपडेट आहेत. अद्याप घरगुती सिलेंडरच्या किंमतीत वाढ झालेली नाही.

नागरिकांना सूचना 

लोकांनी अनावश्यक साठवणूक टाळावी आणि नियमांचे पालन करावे. वैकल्पिक इंधन किंवा इलेक्ट्रिक स्टोव्हचा वापर करावा. हे संकट जागतिक आहे, पण भारत सरकार नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. एकूणच, हे संकट दैनंदिन जीवनावर परिणाम करतय पण लवकरच सुधारणा अपेक्षित आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

