/19 सप्टेंबर रोजी LPG गॅस सिलेंडरच्या किंमती किती? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील घरगुती आणि व्यावसायिक सिलेंडरच्या किंमती?

LPG Gas Cylinder : LPG गॅस सिलेंडरच्या किंमतींमध्ये होणारा बदल थेट सर्वसामान्यांच्या महिन्याच्या बजेटवर परिणाम करतो. एलपीजी सिलेंडरच्या किंमती या घरांसह रेस्टोरंट, हॉटेल अशा कुकिंग गॅसवर परिणाम करणाऱ्या व्यवसायांसाठीही अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. किंमतींमधील चढ उतारांचा थेट परिणाम आर्थिक नियोजनावर होतो. तेव्हा 19 सप्टेंबर 2026 रोजी नवीन सिलेंडर बुक करण्याच्या आधी आजच्या ताज्या LPG गॅस सिलेंडरच्या किंमती जाणून घ्या.
19 सप्टेंबर 2026 रोजी 14.2 किलो ग्रामच्या घरगुती गॅस सिलेंडर आणि 19 किलोग्रामच्या व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत 9.50 रुपयांची किरकोळ वाढ केली, तर घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमती मात्र जैसे-थे राहिल्या.
दिल्ली 942 रुपये
मुंबई 941.50 रुपये
कोलकाता 968 रुपये
बेंगलुरु 944.50 रुपये
हैदराबाद 994 रुपये
चेन्नई 957.50 रुपये
जयपुर 945.50 रुपये
नोएडा 939.50 रुपये
गुरुग्राम 950.50 रुपये
दिल्ली 2,747.50 रुपये
मुंबई 2,701 रुपये
कोलकाता 2,884 रुपये
बेंगलुरु 2,831 रुपये
हैदराबाद 2,996 रुपये
चेन्नई 2,916.50 रुपये
जयपुर 2,776 रुपये
नोएडा 2,747.50 रुपये
गुरुग्राम 2,764.50 रुपये
LPG ग्राहकांना जर गॅस सिलेंडरच्या ताज्या किंमती जाणून घ्यायच्या असतील तर डिस्ट्रीब्यूटर जवळ जाण्याची गरज नाहीये. ऑयल मार्केटिंग कंपनीच्या ऑफिशल वेबसाईटवर लेटेस्ट किंमती चेक करू शकता. येथे ग्राहक LPG प्राइसिंग सेक्शनमध्ये आपले ठिकाण निवडून किंवा प्रविष्ट करून लागू असलेले दर पाहू शकतात. LPG ग्राहकांच्या सोयीसाठी तयार करण्यात आलेल्या संकेतस्थळांविषयी जाणून घेऊयात.
IndianOil (Indane) : cx.indianoil.in
Bharat Petroleum (Bharat Gas) : ebharatgas.com
Petroleum (HP Gas) : myhpgas.in