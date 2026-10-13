/तुमच्या शहरात आज किती आहे LPG गॅस सिलेंडरची किंमत? जाणून घ्या 13 ऑक्टोबरचे घरगुती आणि व्यावसायिक सिलेंडरचे दर

LPG Gas Cylinder Price Today : LPG गॅस सिलेंडरच्या किंमतींमध्ये मागील काही महिन्यात सतत चढ उतार पाहायला मिळत आहे. 1 ऑक्टोबर रोजी व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत बदल झाला होता आणि त्यांच्या किंमती वाढल्या होत्या. व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किंमती वाढल्याने त्याचा परिणाम हा तयार अन्न पदार्थांच्या किंमतींवर सुद्धा होत असतो. सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक बाब म्हणून घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत बदल झालेले नाहीत. तेव्हा तुमच्या शहरातील घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या दरांविषयी जाणून घेऊयात.
दिल्ली 942.00 रुपये
नोएडा 939.50 रुपये
गुरुग्राम 951.00 रुपये
मुंबई 912.50 रुपये
कोलकाता 945.00 रुपये
चेन्नई 950.00 रुपये
पटना 1,000.00 रुपये
रांची 1,010.50 रुपये
जयपुर 945.50 रुपये
दिल्ली 2,810.00 रुपये
नोएडा 2,747.50 रुपये
गुरुग्राम 2,828.00 रुपये
मुंबई 2,764.00 रुपये
कोलकाता 2,954.00 रुपये
चेन्नई 2,983.00 रुपये
पटना 3,100.50 रुपये
रांची 2,988.00 रुपये
जयपुर 2,839.00 रुपये
सध्या गॅस सिलेंडर 25 दिवसांच्या अंतराने बुक करता येतो. त्याची डिलिव्हरी साधारणपणे 2 ते 3 दिवसांत केली जाते. महिन्याच्या बुकिंगबाबत सांगायचं झाल्यास एका महिन्यात जास्तीत जास्त दोन गॅस सिलेंडर बुक करता येतात.
गॅस सिलेंडर बुक करण्यासाठी तुमच्या रजिस्टर्ड मोबाईल नंबरवरून मिस्ड कॉल करा किंवा अँपच्या माध्यमातून सुद्धा गॅस सिलेंडर बुक करू शकता. इंडेन गॅस सिलेंडर बुक करण्यासाठी, तुम्हाला तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावरून 7588888824 या क्रमांकावर REFILL असा संदेश पाठवावा लागेल. दरम्यान भारत गॅस सिलिंडर बुक करण्यासाठी तुमच्या नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकावरून 1800224344 या क्रमांकावर Hi असा संदेश पाठवा. त्याचप्रमाणे एचपी (HP) गॅस सिलिंडर बुक करण्यासाठी तुमच्या नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकावरून 9222201122 या क्रमांकावर Hi असा संदेश पाठवा.