/18 सप्टेंबर रोजी किती आहे LPG सिलेंडरचा भाव? जाणून घ्या 14.2 आणि 19 किलो गॅस सिलेंडरच्या किंमती?

LPG Gas Cylinder Rates Today : गॅस सिलेंडर हा शहरी आणि ग्रामीण भागातील घराघरातील सध्याची अत्यंत आवश्यक असलेली गोष्ट आहे. मागील काही काळात या गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत बदल पाहायला मिळाले. एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत होणाऱ्या बदलाचा परिणाम हा सर्वसामान्यांच्या घरखर्चावर होत असतो. तेव्हा 18 सप्टेंबर रोजी घरगुती आणि व्यवसायिक गॅस सिलेंडरच्या किंमती किती आहेत याविषयी जाणून घ्या.
गॅस सिलेंडरचे नवीन दर ऑनलाईन तपासण्यासाठी तुम्हाला संबंधित ऑयल कंपन्यांच्या वेबसाईटवर जावं लागेल. तुम्ही वेबसाइटवरील एलपीजी प्राईज विभागाला भेट देऊन तुमच्या शहराचे किंवा जिल्ह्याचे नाव शोधू शकता. याव्यतिरिक्त, तुम्ही संबंधित कंपन्यांच्या ॲप्सचा वापर करूनही दर तपासू शकता.
दिल्ली 942.00 रुपये प्रति 14 किलोग्रॅम
कोलकाता 968.00 रुपये प्रति 14 किलोग्रॅम
मुंबई 941.50 रुपये प्रति 14 किलोग्रॅम
चेन्नई 957.50 रुपये प्रति 14 किलोग्रॅम
गुड़गांव 950.50 रुपये प्रति 14 किलोग्रॅम
नोएडा 939.50 रुपये प्रति 14 किलोग्रॅम
बंगळुरू 944.50 रुपये प्रति 14 किलोग्रॅम
भुवनेश्वर 968.00 रुपये प्रति 14 किलोग्रॅम
चंडीगढ़ 951.50 रुपये प्रति 14 किलोग्रॅम
हैदराबाद 994.00 रुपये प्रति 14 किलोग्रॅम
जयपुर 945.50 रुपये प्रति 14 किलोग्रॅम
लखनऊ 979.50 रुपये प्रति 14 किलोग्रॅम
पटना 1,031.50 रुपये प्रति 14 किलोग्रॅम
दिल्ली 2,738.00 रुपये प्रति 19 किलोग्रॅम
कोलकाता 2,872.50 रुपये प्रति 19 किलोग्रॅम
मुंबई 2,691.50 रुपये प्रति 19 किलोग्रॅम
चेन्नई 2,906.00 रुपये प्रति 19 किलोग्रॅम
गुड़गांव 2,755.00 रुपये प्रति 19 किलोग्रॅम
नोएडा 2,738.00 रुपये प्रति 19 किलोग्रॅम
बंगळुरू 2,821.00 रुपये प्रति 19 किलोग्रॅम
भुवनेश्वर 2,908.00 रुपये प्रति 19 किलोग्रॅम
चंडीगढ़ 2,760.00 रुपये प्रति 19 किलोग्रॅम
हैदराबाद 2,985.00 रुपये प्रति 19 किलोग्रॅम
जयपुर 2,765.50 रुपये प्रति 19 किलोग्रॅम
लखनऊ 2,860.50 रुपये प्रति 19 किलोग्रॅम
पटना 3,018.00 रुपये प्रति 19 किलोग्रॅम
मोबाईल नंबरवरून गॅस सिलेंडरची सबसिडी चेक करण्यासाठी MyLPG च्या अधिकृत वेबसाईटचा वापर करा. यासाठी तुमच्या फोनवरील ब्राउझरमध्ये MyLPG ही वेबसाइट उघडा. होमपेजवर दिसणाऱ्या तुमच्या गॅस कंपनीच्या नावावर क्लिक करा आणि त्यानंतर 'Feedback' या पर्यायावर क्लिक करा. येथे तुम्हाला 'Subsidy Related (PAHAL)' आणि त्यानंतर 'Subsidy Not Received' हा पर्याय दिसेल त्यावर क्लिक करा. शेवटी तुमच्या गॅस अनुदानाशी संबंधित संपूर्ण माहिती पाहण्यासाठी तुमचा मोबाईल क्रमांक आणि LPG ID टाका.