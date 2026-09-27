/आज काय आहेत LPG सिलेंडरच्या किंमती? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील गॅस सिलेंडरच्या किंमती

LPG Gas Cylinder : महिन्याचा शेवटचा आठवडा सुरु असून अनेकजण गॅस सिलेंडर बुकिंग करण्याच्या तयारीत असतील. सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला गॅस सिलेंडरच्या किंमतींमध्ये बदल झाले होते. LPG गॅस सिलेंडरच्या किंमतींमध्ये झालेल्या बदलांचा परिणाम हा सर्वसामान्यांच्या बजेटवर होत असतो. 27 सप्टेंबर रोजी घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किंमतींमध्ये कोणतेही बदल झालेले नाहीत.
दिल्ली - 942 रुपये
मुंबई - 941.50 रुपये
कोलकाता - 968 रुपये
बेंगलुरु - 944.50 रुपये
हैदराबाद - 994 रुपये
चेन्नई - 957.50 रुपये
कटक - 968.00 रुपये
कोयंबटूर - 959.00 रुपये
रांची - 1,010.50 रुपये
दिल्ली - 2,747.50 रुपये
मुंबई - 2,701 रुपये
कोलकाता - 2,884 रुपये
बेंगलुरु - 2,831 रुपये
हैदराबाद - 2,996 रुपये
चेन्नई - 2,916.5 रुपये
कटक - 2,885 रुपये
कोयंबटूर - 2,940 रुपये
रांची - 2,925.50 रुपये
तेल कंपन्या या साधारणपणे दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किंमतींचा आढावा घेतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील गॅस आणि कच्च्या तेलाच्या किंमतींमधील चढ उतार, तसेच खर्चाशी संबंधित इतर घटक, देशांतर्गत बाजारपेठेतील गॅसच्या किमतींवर परिणाम करू शकतात. गॅस सिलिंडरच्या किंमती दर महिन्याला वाढणे किंवा कमी होणे अनिवार्य नसते, अनेकवेळा तेल कंपन्या किंमतीत कोणताही बदल करत नाहीत.
एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किंमती तपासायचा असतील तर तुम्ही इंटरनेटची मदत घेऊ ते तपासू शकता. यासाठी तुम्हाला देशातील तेल कंपन्यांच्या जसे की इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम किंवा हिंदुस्तान पेट्रोलियम अधिकृत संकेतस्थळांना भेट द्यावी लागेल. जिथे दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी अद्ययावत दर जाहीर केले जातात.