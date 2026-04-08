ऐन गॅस टंचाईत भंडारा जिल्ह्यात LPG सिलिंडरचा काळाबाजार उघड; बुकींग होते मात्र, सिलिंडर मिळतच नाही

प्रवीण तांडेकर, झी मीडीया, भंडारा: आखाती देशांमधील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर गॅस तुटवड्याची स्थिती निर्माण होत असल्याचं चित्र आहे. दुसरीकडे भंडारा जिल्ह्यात गॅस सिलिंडर मिळवण्यासाठी नागरिकांना मोठी कसरत करावी लागतेय. त्यातच आता गॅस ग्राहकांसाठी नवी डोकेदुखी निर्माण झालीय. ग्राहकांना बुकींग केल्यावर ओटीपी येतो आणि गॅस सिलिंडर डिलिव्हरी झाल्याचा मॅसेज येतो मात्र सिलिंडर काही मिळत नाही. त्यामुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागतोय.
भंडारा जिल्ह्यात असे प्रकार सर्रास सुरू असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. ज्यांना खरोखर गरज आहे अशा ग्राहकांना सिलिंडर मिळत नाही, तर काही एजंट दुसऱ्याच्या नावावरचा सिलिंडर तिसऱ्याला विकत असल्याचा प्रकार उघड होतोय. काही ठिकाणी रस्त्यावरच गाडी उभी करून सिलेंडरची काळाबाजारी होत असल्याचेही आरोप करण्यात येत आहेत. या प्रकरणाची दखल पुरवठा विभागाने घेतली असून, अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याचं सांगण्यात आलंय. दोषींवर कडक कारवाई करण्याचे संकेतही अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत
आखाती देशातील युद्धामुळे राज्यात घरगुती गॅस सिलिंडरची मोठी टंचाई निर्माण झालीय. सिलिंडर मिळवण्यासाठी सर्वसामान्य ग्राहक तासनतास गॅस एजन्सीच्या रांगेत उभे राहताहेत. तरीही सिलिंडर मिळेल की नाही याची शाश्वती नाही. अशी परिस्थिती असताना गॅस डिलिव्हरी न होताच डिलिव्हरीचा मेसेज आल्यानं ग्राहकांमध्ये संभ्रम आहे. त्यासोबत संतापही आहे. आता पुरवठा विभागाने याची दखल घेतलीय. यावर कारवाई करून ग्राहकांना दिलासा देण्याची मागणी करण्यात येतेय.