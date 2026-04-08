ऐन गॅस टंचाईत भंडारा जिल्ह्यात LPG सिलिंडरचा काळाबाजार उघड; बुकींग होते मात्र, सिलिंडर मिळतच नाही

Bhandara Gas Scam: भंडारा जिल्ह्यात आधीच गॅस सिलेंडर तुटवड्याची समस्या जाणवतेय. असं असताना आता सिलिंडर बुकिंगमध्ये मोठा घोळ समोर आलाय. ग्राहकांनी सिलिंडर बुकिंग केल्यानंतर त्यांच्या नावावर डिलिव्हरी दाखवली जाते. मात्र प्रत्यक्षात त्यांना सिलिंडर मिळत नाहीय. विशेष म्हणजे सबसिडीही थेट बँक खात्यात जमा होतेय. त्यामुळे हा प्रकार नेमका काय आहे? यामध्ये काळाबाजार तर होत नाही ना? असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.  

मनाली सागवेकर | Updated: Apr 8, 2026, 08:45 PM IST
ऐन गॅस टंचाईत भंडारा जिल्ह्यात LPG सिलिंडरचा काळाबाजार उघड; बुकींग होते मात्र, सिलिंडर मिळतच नाही

प्रवीण तांडेकर, झी मीडीया, भंडारा: आखाती देशांमधील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर गॅस तुटवड्याची स्थिती निर्माण होत असल्याचं चित्र आहे. दुसरीकडे भंडारा जिल्ह्यात गॅस सिलिंडर मिळवण्यासाठी नागरिकांना मोठी कसरत करावी लागतेय.  त्यातच आता गॅस ग्राहकांसाठी नवी डोकेदुखी निर्माण झालीय. ग्राहकांना बुकींग केल्यावर ओटीपी येतो आणि गॅस सिलिंडर डिलिव्हरी झाल्याचा मॅसेज येतो मात्र सिलिंडर काही मिळत नाही. त्यामुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागतोय. 

भंडाऱ्यात कसा होतो गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार?

  • ग्राहकांनी गॅस सिलिंडर बुक केल्यानंतर त्यांना मोबाईलवर OTP येतो
  • गॅस ग्राहकांना सिलिंडर डिलिव्हरचा मेसेज येतो
  • चक्क सिलिंडरच्या सबसिडीचे पैसीही खात्यात जमा होतात
  • मात्र सिलिंडर ग्राहकाच्या घरी पोहोचत नाही
  • चौकशीसाठी ग्राहक गॅस एजन्सीमध्ये गेल्यास सिलिंडर डिलिव्हर झाल्याचं सांगितलं जातं
  • त्यामुळे गॅस ग्राहकांना रिकाम्या हाती परतावं लागतंय

 

दोषींवर कडक कारवाई करण्याचे संकेत

भंडारा जिल्ह्यात असे प्रकार सर्रास सुरू असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. ज्यांना खरोखर गरज आहे अशा ग्राहकांना सिलिंडर मिळत नाही, तर काही एजंट दुसऱ्याच्या नावावरचा सिलिंडर तिसऱ्याला विकत असल्याचा प्रकार उघड होतोय. काही ठिकाणी रस्त्यावरच गाडी उभी करून सिलेंडरची काळाबाजारी होत असल्याचेही आरोप करण्यात येत आहेत. या प्रकरणाची दखल पुरवठा विभागाने घेतली असून, अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याचं सांगण्यात आलंय.  दोषींवर कडक कारवाई करण्याचे संकेतही अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत

 

पुरवठा विभागाने घेतली प्रकरणाची दखल 

आखाती देशातील युद्धामुळे राज्यात घरगुती गॅस सिलिंडरची मोठी टंचाई निर्माण झालीय. सिलिंडर मिळवण्यासाठी सर्वसामान्य ग्राहक तासनतास गॅस एजन्सीच्या रांगेत उभे राहताहेत. तरीही सिलिंडर मिळेल की नाही याची शाश्वती नाही. अशी परिस्थिती असताना गॅस डिलिव्हरी न होताच डिलिव्हरीचा मेसेज आल्यानं ग्राहकांमध्ये संभ्रम आहे. त्यासोबत संतापही आहे. आता पुरवठा विभागाने याची दखल घेतलीय. यावर कारवाई करून ग्राहकांना दिलासा देण्याची मागणी करण्यात येतेय. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

