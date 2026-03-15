गॅसच्या अडचणीला बाय-बाय! संभाजीनगर आय टी पार्कमध्ये सौरऊर्जेवर शिजतेय 40 हजार विद्यार्थ्यांची खिचडी

LPG Gas Shortage: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शालेय पोषण आहार तयार करण्यासाठी सौरऊर्जेचा वापर करणारे एक वेगळे मॉडेल समोर आले आहे. चिकलठाणा औद्योगिक परिसरातील आय टी पार्कमध्ये उभारलेल्या सामुदायिक स्वयंपाकघरात दररोज हजारो विद्यार्थ्यांसाठी खिचडी आणि इतर आहार तयार केला जातो. विशेष म्हणजे येथे एलपीजी गॅस सिलिंडरवर अवलंबून न राहता वाफेची यंत्रणा आणि सौरऊर्जा वापरली जाते. त्यामुळे गॅस टंचाईचा परिणाम या स्वयंपाकघरावर होत नाही. या उपक्रमामुळे कमी वेळेत मोठ्या प्रमाणात अन्न शिजवता येते आणि पोषणमूल्येही जपली जातात. जिल्ह्यातील शाळांपर्यंत पोषण आहार पोहोचवण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
चिकलठाणा औद्योगिक परिसरातील आय टी पार्कमध्ये उभारलेल्या सामुदायिक स्वयंपाकघरात वाफेवर चालणारी आधुनिक यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. सौरऊर्जेच्या मदतीने तयार होणाऱ्या वाफेवर मोठ्या प्रमाणात खिचडी आणि इतर पदार्थ शिजवले जातात. त्यामुळे एलपीजी गॅस सिलिंडरचा वापर मोठ्या प्रमाणात टाळला जात आहे.
या स्वयंपाकघरातून दररोज सुमारे 35 ते 40 हजार विद्यार्थ्यांसाठी पोषण आहार तयार केला जातो. शहरी भागातील सुमारे 168 शाळांमधील 38 हजार विद्यार्थी आणि 80 बालवाड्यांमधील 3500 बालकांपर्यंत हा आहार पोहोचवला जातो. स्वयंपाक झाल्यानंतर विशेष वाहनांच्या माध्यमातून शाळांमध्ये हा आहार वितरित केला जातो.
या उपक्रमाचा फायदा केवळ विद्यार्थ्यांनाच नाही तर इतरांनाही होत आहे. शासकीय कर्करोग रुग्णालयातील रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांसाठी दररोज जेवणाची सोय येथे करण्यात येते. त्यामुळे सामुदायिक स्वयंपाकघर सामाजिक उपक्रमाचेही केंद्र ठरत आहे.
या प्रकल्पाबाबत बोलताना आय टी पार्कचे मॅनेजर 'सुदर्शन पोटभरे' म्हणाले, “सौरऊर्जा आणि वाफेच्या यंत्रणेमुळे मोठ्या प्रमाणात अन्न कमी वेळात तयार करता येते. त्यामुळे एलपीजीवर अवलंबित्व कमी झाले असून खर्चही कमी झाला आहे.”
दरम्यान एलपीजी गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यातील अष्टविनायकांपैकी एक असलेल्या ओझर येथील विघ्नहर देवस्थानानेही पर्यायी मार्ग स्वीकारला आहे. मंदिर परिसरात उरलेल्या अन्न आणि सेंद्रिय कचऱ्यापासून बायोगॅस तयार केला जातो. या गॅसचा वापर मंदिरातील अन्नप्रसाद आणि स्वयंपाकासाठी केला जात आहे.
गॅस तुटवड्याच्या काळात हा बायोगॅस प्रकल्प अनेकांसाठी आदर्श ठरत आहे. कमी खर्चात स्वच्छ इंधन तयार होत असल्याने ग्रामीण भागातील संस्थांसाठी हा एक पर्यावरणपूरक आणि टिकाऊ पर्याय ठरू शकतो.
या संपूर्ण उपक्रमाचा आढावा आमचे प्रतिनिधी हेमंत चापुडे 'झी मिडिया' यांनी घेतला आहे.