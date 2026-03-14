गटारं राष्ट्रीय संपत्ती घोषित करा, फडणवीसांनी ONGC मध्ये जाऊन मिठी ताब्यात घ्यावी; राऊतांचा सल्ला

LPG Gas Shortage Sanjay Raut Slams Government: संजय राऊत यांना पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी पोस्ट केलेल्या फोटोंवरुन प्रश्न विचारण्यात आला असता त्यांनी अगदी खोचक उत्तर दिलं.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 14, 2026, 12:40 PM IST
राऊतांचा सत्ताधाऱ्यांना टोला (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - वृत्तसंस्थांकडून साभार)

LPG Gas Shortage Sanjay Raut Slams Government: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार आणि पक्ष प्रवक्ते संजय राऊत यांनी एलपीजी गॅस तुटवड्याच्या मुद्द्यावरुन केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. राज्य व केंद्रातले सरकार अफवा पसरवत आहे की सर्वकाही आलबेल चालले आहे. दुसरीकडे भाजपचे नेते दक्षिणेत प्रचारात गुंतले आहेत, असा टोला राऊतांनी लगावला. एवढ्यावर न थांबता राऊत यांनी सध्य परिस्थितीवर भाष्य करताना, "हॉटेल इंडस्ट्री 40 टक्के बंद पडली आहे. यावर फडणवीस, उपमुख्यमंत्री, पंतप्रधान, गृहमंत्री एक शब्द बोलत नाहीयत. जशी नोटबंदीत रांगा लागल्या तशा आता रांगा लागल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात हे सरकार अपयशी ठरले असल्याने हे सर्व होतंय," असंही राऊत म्हणाले. 

फक्त नाक बंद करुन श्वास घ्या

"इराणशी संवाद कोणत्या तोंडाने करणार आहात. तटस्थ भूमिका घेवून इराणला नैतिक पाठबळ देणे गरजेचे आहे. तेलाचे टॅंकर सोडण्यापुरते संबंध नाहीयत," असं ही राऊत म्हणालेत. त्याचप्रमाणे राऊतांनी, मिठी नदीसंदर्भात केलेल्या ट्विटबद्दलही भाष्य केलं आहे. राऊत यांनी मिठी नदीचे फोटो पोस्ट करत, "मिठी नदीमध्ये जगातील सर्वात मोठे गॅसचे नैसर्गिक साठे सापडले आहेत. भाजपाने मागणी केली आहे की याला तातडीने 'राष्ट्रीय संपत्ती' म्हणून घोषित केलं जावं. आता एलपीजी फ्री मिळेल. फक्त नाक बंद करुन श्वास घ्यावा लागेल," असा टोला राऊतांनी लगावला आहे.

गटारांना राष्ट्रीय संपत्ती घोषित करा

या पोस्टबद्दल राऊतांकडे विचारणा करण्यात आली असता त्यांनी, "हा विषय भ्रष्टाचाराचा नाही. मोदींनी सर्व काही अदानींना विकले. मोदींनी योजना सांगितली होती गटारातून गॅस काढायची. ती मिठी नदीवर साकार होवू शकते. गटारांची किंमत वाढली आहे. असा पीएम कधी झाला नाही. गटारांना राष्ट्रीय संपत्ती घोषित करावी. भाजपने मोदींच्या विरोधात भूमिका घेवू नये. फडणवीस यांनी ओएनजीसीत जाऊन मिठी नदी ताब्यात घ्यावी," असा खोचक टोला राऊतांनी लगावला.

दिल्लीत 'नरेंद्रभी गायब और सिलेंडभी गायब' ही घोषणा

"दिल्लीत 'नरेंद्रभी गायब और सिलेंडभी गायब' ही घोषणा गाजतंय. बैठक घेणार कोण? पंतप्रधान नाहीयत सध्या," असा टोला राऊतांनी पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधताना लगावला आहे.

...याला विरोधाभास नाही तर काय म्हणायचे?

आजच्या 'सामना'च्या अग्रलेखामधूनही गॅसच्या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी भाजपावर निशाणा साधण्यात आला आहे. "देशातील कोट्यवधी कुटुंबांच्या घरात स्वयंपाकासाठी गॅसची टंचाई भासणार नाही, याची काळजी घेण्यास आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. देशात इंधनाची कमतरता तर नाहीच, शिवाय एलपीजीचे उत्पादन 28 टक्के वाढविण्यात आले आहे, असा हरदीप पुरी यांचा दावा आहे. पुरी यांनी लोकसभेत राणाभीमदेवी थाटात दिलेली गॅस उत्पादन वाढीची माहिती खरी असेल तर देशभरातील गॅस एजन्सींबाहेर ग्राहकांच्या रांगा का लागल्या आहेत व देशातील लहानमोठी उपाहारगृहे आणि खाणावळी बंद का पडत आहेत, याचे उत्तर पेट्रोलियम मंत्र्यांनी द्यायला हवे. एलपीजीचे साठे पुरेसे असतील, तर सरकारने सिलिंडरचे बुकिंग करण्याचा कालावधी का वाढवला? शहरांत 21 दिवसांऐवजी आता 25 दिवसांनी, तर ग्रामीण भागांत तब्बल 45 दिवसांनंतरच गॅस बुक करता येईल असा नियम का करण्यात आला? एकीकडे सरकार गॅस सिलिंडरचे साठे पुरेसे आहेत, असे सांगते. गॅस उत्पादन वाढल्याच्या वल्गना करते आणि दुसरीकडे गॅस बुकिंगचा कालावधी वाढवते याला विरोधाभास नाही तर काय म्हणायचे?" असा सवाल ठाकरेंच्या शिवसेनेनं विचारला आहे. 

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

