LPG गॅस टंचाईचा फटका पुण्याच्या ससून रुग्णालयावर, फक्त चार दिवस पुरले इतकाच गॅससाठा शिल्लक

LPG Gas Shortage In Sassoon Hospital Pune: अमेरिका-इस्रायल आणि इराणच्या युद्धामुळे भारतात गॅस टंचाई जाणवतेय. तसेच गॅसच्या दरवाढीमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. अनेक शहरात लोक अक्षरशः 5 ते 6 तास रांगेत उभे राहून गॅस खरेदी करत आहेत. गॅस टंचाईमुळे देशातील बऱ्याच हॉटेल चालकांनी जेवण शिजवण्यासाठी थेट चुली बांधल्या तर, काही हॉटोल मालकांना हॉटलच बंद करावा लागले. पण गॅस टंचाईचा परिणाम फक्त घरगुती स्वयंपाकघरावर आणि हॉटेलवरच नाही तर, रुग्णालयावरही झाला आहे. पुण्याच्या ससून रुग्णालयात फक्त चार दिवस पुरेल इतकाच साठा असल्यामुळे, चिंतेची बाब निर्माण झाली आहे.
गॅसटंचाईच्या झळा सर्वसामान्य, हॉटेल व्यावसायिकांना जसा बसलाय तसाच तो रूग्णालयांनाही बसलाय. पुण्याच्या ससून रुग्णालयावर गॅससंकट ओढवलंय. केवळ चार दिवस पुरेल इतकाच गॅससाठा शिल्लक असल्यानं कॅन्टीनमध्ये जेवणाच्या मेन्यूतले काही पदार्थ बंद केले गेले आहेत. शिल्लक गॅससाठा संपल्यावर कॅन्टीनवर अवलंबून असलेल्या निवासी डॉक्टर आणि इतर कर्मचारी, रुग्णांना जेवण पुरवायचं कसं, असा प्रश्न कॅन्टीनचालकांना पडलाय. त्यावर पर्याय म्हणून त्यांनी इलेक्ट्रिक शेगडीवर स्वयंपाक सुरू केलाय.
रुग्ण आणि निवासी डॉक्टरांची संख्या मोठी असल्यानं पुढल्या काळात अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनानं तातडीनं गॅस पुरवठा सुरळीत करावा, अशी मागणी रुग्णालय प्रशासन करत आहे. एकूणच गॅस टंचाईचा परिणाम आता ससूनसारख्या मोठ्या शासकीय रुग्णालयावरही दिसून येतोय. सध्या पर्यायी व्यवस्था करून कॅन्टीन सुरू ठेवलं असलं तरी प्रशासनानं तातडीनं गॅस पुरवठा सुरळीत करणं गरजेचं आहे.
दरम्यान, 13 मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत शासनाच्या आदेशानुसार रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था तसेच सार्वजनिक सेवांना 100 टक्के गॅस पुरवठा प्राधान्याने करण्यात येणार आहे. तर शासकीय उपहारगृहे, संरक्षण क्षेत्र, रेल्वे, आणि हवाई वाहतूक यांसारख्या व्यवसायांना केवळ 70 टक्के गॅस पुरवठा करण्यात येणार असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.या पार्श्वभूमीवर अकोला शहरात खाद्य व्यवसायिक, हॉटेल संचालक आणि केटरिंग व्यवसायिकांची आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत शासनाने घेतलेल्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.