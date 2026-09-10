/गॅस सिलेंडरचे आजचे दर तपासा; तुमच्या शहरात घरगुती किंवा कमर्शियल गॅस महागला का? जाणून घ्या

गॅस सिलेंडरच्या किमतीकडे लक्ष ठेवणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. 10 सप्टेंबर 2026 रोजी 14.2 किलोच्या घरगुती LPG सिलेंडरच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. मात्र, व्यावसायिक वापरासाठीच्या 19 किलोच्या कमर्शियल सिलेंडरच्या किमतीत महिन्याच्या सुरुवातीलाच वाढ करण्यात आली आहे. घरगुती LPGच्या दरात शेवटचा बदल 7 जून 2026 रोजी झाला होता. त्यानंतर तीन महिन्यांहून अधिक काळ घरगुती सिलेंडरच्या किमती स्थिर आहेत. दुसरीकडे, 1 सप्टेंबरपासून कमर्शियल सिलेंडरच्या दरात शहरानुसार साधारण ₹9 ते ₹11.50 पर्यंत वाढ झाली आहे.
महाराष्ट्रातील LPG सिलेंडरचे शहरनिहाय दर
- अहमदनगर – घरगुती ₹955.50 | कमर्शियल ₹2,790
- अकोला – घरगुती ₹962 | कमर्शियल ₹2,830
- अमरावती – घरगुती ₹975.50 | कमर्शियल ₹2,860
- छत्रपती संभाजीनगर – घरगुती ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,806
- भंडारा – घरगुती ₹1,002 | कमर्शियल ₹2,936.50
- बीड – घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,836
- बुलढाणा – घरगुती ₹956.50 | कमर्शियल ₹2,809
- चंद्रपूर – घरगुती ₹990.50 | कमर्शियल ₹2,912
- धुळे – घरगुती ₹962 | कमर्शियल ₹2,816.50
- गडचिरोली – घरगुती ₹1,011.50 | कमर्शियल ₹2,951
- गोंदिया – घरगुती ₹1,010.50 | कमर्शियल ₹2,951
- मुंबई – घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,701
- हिंगोली – घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,832
- जळगाव – घरगुती ₹947.50 | कमर्शियल ₹2,790.50
- जालना – घरगुती ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,812.50
- कोल्हापूर – घरगुती ₹944.50 | कमर्शियल ₹2,724.50
- लातूर – घरगुती ₹966.50 | कमर्शियल ₹2,827
- नागपूर – घरगुती ₹993.50 | कमर्शियल ₹2,925
- नांदेड – घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,832
- नंदुरबार – घरगुती ₹954.50 | कमर्शियल ₹2,728
- नाशिक – घरगुती ₹945.50 | कमर्शियल ₹2,777
- उस्मानाबाद – घरगुती ₹966.50 | कमर्शियल ₹2,833
- पालघर – घरगुती ₹953.50 | कमर्शियल ₹2,730
- परभणी – घरगुती ₹968 | कमर्शियल ₹2,837.50
- पुणे – घरगुती ₹945 | कमर्शियल ₹2,761
- रायगड – घरगुती ₹952.50 | कमर्शियल ₹2,727
- रत्नागिरी – घरगुती ₹956.50 | कमर्शियल ₹2,783.50
- सांगली – घरगुती ₹944.50 | कमर्शियल ₹2,724.50
- सातारा – घरगुती ₹946.50 | कमर्शियल ₹2,768
- सिंधुदुर्ग – घरगुती ₹956 | कमर्शियल ₹2,751.50
- सोलापूर – घरगुती ₹949.50 | कमर्शियल ₹2,800.50
- ठाणे – घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,702.50
- वर्धा – घरगुती ₹1,002 | कमर्शियल ₹2,941
- वाशिम – घरगुती ₹962 | कमर्शियल ₹2,822.50
- यवतमाळ – घरगुती ₹983.50 | कमर्शियल ₹2,874.50
पाइपद्वारे घरात पोहोचणाऱ्या PNG गॅसच्या दरातही आज कोणताही बदल झालेला नाही. उपलब्ध आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमधील PNGचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत:
- अहमदनगर – ₹48.50
- अकोला – ₹51.40
- अमरावती – ₹51.40
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹48.50
- भंडारा – ₹51.40
- गोंदिया – ₹51.40
- हिंगोली – ₹51.40
- कोल्हापूर – ₹49.82
- लातूर – ₹45.50
- मुंबई – ₹51.50
- नागपूर – ₹48.30
- नंदुरबार – ₹48.31
- नाशिक – ₹50.25
- उस्मानाबाद – ₹45.50
- पालघर – ₹50.87
- पुणे – ₹51.00
- रायगड – ₹51.50
- रत्नागिरी – ₹45.50
- सांगली – ₹48.50
- सातारा – ₹48.50
- सिंधुदुर्ग – ₹49.25
- सोलापूर – ₹48.50
- ठाणे – ₹51.50
- वाशिम – ₹51.40
- यवतमाळ – ₹51.40
CEEWच्या अहवालात LPG वापराबाबत महत्त्वाची माहिती
देशातील प्रत्येक घरापर्यंत स्वच्छ इंधन पोहोचवण्याच्या उद्देशाने उज्ज्वला योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर LPG कनेक्शन देण्यात आले आहेत. मात्र, CEEWच्या (Council on Energy, Environment and Water) अभ्यासातून LPGच्या प्रत्यक्ष वापराबाबत एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 10.5 कोटींपेक्षा जास्त LPG कनेक्शन देण्यात आले आहेत. तरीही ग्रामीण भागातील मोठ्या संख्येने कुटुंबे स्वयंपाकासाठी केवळ LPGवर अवलंबून नसल्याचे अभ्यासात आढळले. CEEWच्या सर्वेक्षणानुसार, ग्रामीण भागातील केवळ 23 टक्के कुटुंबे स्वयंपाकासाठी विशेषतः LPGचा वापर करतात. उर्वरित कुटुंबे LPGसोबत लाकूड, शेणाच्या गोवऱ्या आणि इतर पारंपरिक इंधनांचाही वापर करत आहेत.
यावरून देशात LPG कनेक्शनची उपलब्धता वाढली असली, तरी त्याचा नियमित वापर वाढवणे हे अजूनही मोठे आव्हान असल्याचे स्पष्ट होते. LPGची किंमत, सिलेंडरचा रिफिल खर्च आणि कुटुंबाचे उत्पन्न यांचा ग्रामीण भागातील इंधन निवडीवर मोठा परिणाम होतो.