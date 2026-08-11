LPG Rate Today: आज किती रुपयांना बुक करावं लागणार गॅस सिलेंडर? जाणून घ्या महाराष्ट्रातील दर

LPG Rate Today 11 August 2026: घरगुती गॅस सिलेंडरची बुकिंग करण्याचा विचार करत असाल, तर आधी आजचा LPG दर जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. 11 ऑगस्ट 2026 रोजी महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये 14.2 किलोच्या घरगुती आणि 19 किलोच्या व्यावसायिक LPG सिलेंडरचे दर किती आहेत, याची संपूर्ण माहिती खाली दिली आहे. घरातील सिलेंडर संपल्यानंतर बुकिंग करण्यापूर्वी आजचा दर माहीत असल्यास महिन्याचे बजेट आखणे सोपे जाते. शहरानुसार LPG सिलेंडरच्या किमतीत काही प्रमाणात फरक दिसून येतो. त्यामुळे तुमच्या शहरातील आजचा दर येथे तपासू शकता.
महाराष्ट्रातील 14.2 किलो घरगुती सिलेंडर
- अहमदनगर – ₹955.50
- अकोला – ₹962.00
- अमरावती – ₹975.50
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹950.50
- भंडारा – ₹1,002.00
- बीड – ₹967.50
- बुलढाणा – ₹956.50
- चंद्रपूर – ₹990.50
- धुळे – ₹962.00
- गडचिरोली – ₹1,011.50
- गोंदिया – ₹1,010.50
- ग्रेटर मुंबई – ₹941.50
- हिंगोली – ₹967.50
- जळगाव – ₹947.50
- जालना – ₹950.50
- कोल्हापूर – ₹944.50
- लातूर – ₹966.50
- मुंबई – ₹941.50
- नागपूर – ₹993.50
- नांदेड – ₹967.50
- नंदुरबार – ₹954.50
- नाशिक – ₹945.50
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹966.50
- पालघर – ₹953.50
- परभणी – ₹968.00
- पुणे – ₹945.00
- रायगड – ₹952.50
- रत्नागिरी – ₹956.50
- सांगली – ₹944.50
- सातारा – ₹946.50
- सिंधुदुर्ग – ₹956.00
- सोलापूर – ₹949.50
- ठाणे – ₹941.50
- वर्धा – ₹1,002.00
- वाशिम – ₹962.00
- यवतमाळ – ₹983.50
19 किलो व्यावसायिक सिलेंडर
- अहमदनगर – ₹2,780.50
- अकोला – ₹2,820.00
- अमरावती – ₹2,850.50
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹2,796.50
- भंडारा – ₹2,927.00
- बीड – ₹2,826.50
- बुलढाणा – ₹2,799.50
- चंद्रपूर – ₹2,902.50
- धुळे – ₹2,807.00
- गडचिरोली – ₹2,941.50
- गोंदिया – ₹2,941.50
- ग्रेटर मुंबई – ₹2,691.50
- हिंगोली – ₹2,822.50
- जळगाव – ₹2,780.50
- जालना – ₹2,803.00
- कोल्हापूर – ₹2,715.00
- लातूर – ₹2,817.50
- मुंबई – ₹2,691.50
- नागपूर – ₹2,915.50
- नांदेड – ₹2,822.50
- नंदुरबार – ₹2,718.50
- नाशिक – ₹2,767.00
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹2,823.50
- पालघर – ₹2,720.50
- परभणी – ₹2,828.00
- पुणे – ₹2,752.00
- रायगड – ₹2,717.50
- रत्नागिरी – ₹2,783.50
- सांगली – ₹2,715.00
- सातारा – ₹2,758.50
- सिंधुदुर्ग – ₹2,742.00
- सोलापूर – ₹2,791.50
- ठाणे – ₹2,693.00
- वर्धा – ₹2,931.50
- वाशिम – ₹2,813.00
- यवतमाळ – ₹2,865.00
गॅस सिलेंडर बुक कसा करायचा?
LPG सिलेंडर बुक करण्यासाठी ग्राहकांकडे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. रजिस्टर्ड मोबाइल क्रमांकावरून मिस्ड कॉल, फोन, WhatsApp किंवा UPI अॅपच्या माध्यमातून सिलेंडरची बुकिंग करता येते.
सिलेंडर बुकिंग किंवा डिलिव्हरीची तक्रार कुठे करायची?
गॅस बुकिंग केल्यानंतर सिलेंडरची डिलिव्हरी झाली नाही किंवा बुकिंगशी संबंधित काही अडचण आली, तर ग्राहक तक्रार नोंदवू शकतात.
महाराष्ट्रातील काही शहरांमध्ये घरगुती PNG गॅसचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत:
- अहमदनगर – ₹48.50
- अकोला – ₹51.40
- अमरावती – ₹51.40
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹48.50
- भंडारा – ₹51.40
- गोंदिया – ₹51.40
- हिंगोली – ₹51.40
- कोल्हापूर – ₹49.82
- लातूर – ₹45.50
- मुंबई – ₹51.50
- नागपूर – ₹48.30
- नंदुरबार – ₹48.31
- नाशिक – ₹50.25
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹45.50
- पालघर – ₹50.87
- पुणे – ₹51.00
- रायगड – ₹51.50
- रत्नागिरी – ₹45.50
- सांगली – ₹48.50
- सातारा – ₹48.50
- सिंधुदुर्ग – ₹49.25
- सोलापूर – ₹48.50
- ठाणे – ₹51.50
- वाशिम – ₹51.40
- यवतमाळ – ₹51.40
( टीप: LPG आणि PNG चे दर शहर, वितरण क्षेत्र आणि संबंधित गॅस कंपनीनुसार वेगवेगळे असू शकतात. वरील दर 11 ऑगस्ट 2026 रोजी दिलेल्या माहितीनुसार आहेत.)