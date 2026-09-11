/महाराष्ट्रातील काही शहरात गॅस सिलेंडरची किंमत 1,000 रुपयांच्या पुढे! आजचे LPG चे दर जाणून घ्या

11 सप्टेंबर 2026 रोजी देशभरातील घरगुती LPG ग्राहकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. 14.2 किलोच्या घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमतीत आज कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र, महाराष्ट्रातील शहरानुसार सिलेंडरच्या दरात मोठी तफावत दिसून येते. काही शहरांमध्ये घरगुती सिलेंडरची किंमत 1,000 रुपयांच्या पुढे गेली आहे. मुंबईत 14.2 किलोच्या घरगुती LPG सिलेंडरसाठी 941.50 रुपये, तर पुण्यात 945 रुपये मोजावे लागतील. दुसरीकडे, भंडारा आणि वर्धा येथे सिलेंडरचा दर 1,002 रुपये, तर गडचिरोलीमध्ये 1,011.50 रुपये आहे. त्यामुळे या शहरांमध्ये घरगुती सिलेंडरची किंमत 1,000 रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
देशातील प्रमुख शहरांचा विचार केला तर दिल्लीमध्ये 14.2 किलोच्या घरगुती सिलेंडरचा दर 913 रुपये, तर मुंबईत 912.50 रुपये असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. स्थानिक कर आणि वितरण क्षेत्रानुसार महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये प्रत्यक्ष दर वेगळा असू शकतो.
घरगुती LPG सिलेंडरच्या किमतीत शेवटचा बदल 7 जून 2026 रोजी झाला होता. त्यावेळी तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) घरगुती सिलेंडरच्या दरात 29 रुपयांची वाढ केली होती. त्यानंतर 11 सप्टेंबरपर्यंत घरगुती LPGच्या किमती स्थिर आहेत. मात्र, सप्टेंबरच्या सुरुवातीला 19 किलोच्या व्यावसायिक LPG सिलेंडरच्या दरात सुमारे 9.50 ते 11.50 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. याचा थेट परिणाम व्यावसायिक वापर करणाऱ्या ग्राहकांवर झाला आहे.
महाराष्ट्रातील 14.2 किलो घरगुती LPG सिलेंडरचे शहरनिहाय दर लिस्ट फॉरमॅटमध्ये:
₹1,000 पेक्षा जास्त दर असलेली शहरे कोणती?
थोडक्यात, महाराष्ट्रात 14.2 किलोच्या घरगुती सिलेंडरचा दर शहरानुसार ₹941.50 ते ₹1,011.50 दरम्यान आहे. म्हणजेच मुंबईसह अनेक शहरांत किंमत 1,000 रुपयांपेक्षा कमी आहे; मात्र भंडारा, वर्धा, गोंदिया आणि गडचिरोलीमध्ये ती 1,000 रुपयांच्या पुढे आहे.
महाराष्ट्रातील पाइप्ड नॅचरल गॅस (PNG)च्या दरातही आज कोणताही बदल झालेला नाही. शहरानुसार PNGचा दर साधारण ₹45.50 ते ₹51.50 दरम्यान आहे. मुंबई, ठाणे आणि रायगडमध्ये PNGचा दर ₹51.50 आहे, तर पुण्यात ₹51 प्रति युनिट दर आहे.