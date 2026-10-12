/LPG सिलेंडर बुक करण्यासाठी आज किती पैसे मोजावे लागणार? महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरातील दर पाहा

LPG Cylinder Price Today, 12 October 2026: घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमतीचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या महिन्याच्या बजेटवर होतो. त्यामुळे सिलेंडर बुक करण्यापूर्वी आजचा दर किती आहे, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. आज, १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी महाराष्ट्रात घरगुती LPG सिलेंडरच्या किमतीत बदल झालेला नसल्याचे दिलेल्या आकडेवारीतून दिसते. मात्र, व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या दरात वाढ नोंदवण्यात आली आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक आणि राज्यातील इतर शहरांमध्ये १४.२ किलोच्या घरगुती सिलेंडरसाठी किती पैसे द्यावे लागतील? तसेच हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि व्यावसायिक वापरासाठीच्या १९ किलोच्या सिलेंडरचा दर किती आहे? संपूर्ण शहरनिहाय यादी पुढे दिली आहे.
घरगुती गॅस सिलेंडरचे दर स्थिर
भारतातील कोट्यवधी कुटुंबांच्या स्वयंपाकघरात LPG गॅसचा वापर होतो. त्यामुळे सिलिंडरच्या किमतीत झालेला छोटासा बदलदेखील घरखर्चावर परिणाम करू शकतो. सणासुदीच्या काळात गॅसच्या दरांबाबत ग्राहक अधिक जागरूक असतात. दिलेल्या माहितीनुसार, आज घरगुती १४.२ किलोच्या सिलेंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. दुसरीकडे, व्यावसायिक वापरासाठीच्या १९ किलोच्या सिलिंडरच्या दरात शहरानुसार वाढ दिसून येते.
घरगुती गॅसचे दर का महत्त्वाचे आहेत?
LPG च्या किमती ठरवताना आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनाचे दर, गॅस आयातीचा खर्च, वाहतूक खर्च आणि चलन विनिमय दर यांसारख्या घटकांचा विचार केला जातो. भारत आपल्या LPG गरजेचा मोठा भाग आयात करत असल्यामुळे जागतिक बाजारातील चढ-उतारांचा देशांतर्गत पुरवठ्याच्या खर्चावर परिणाम होऊ शकतो. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या तेल विपणन कंपन्या गॅस सिलिंडरचे दर ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. सरकारकडून पात्र ग्राहकांना अनुदानाच्या माध्यमातून मदतही दिली जाते.
उज्ज्वला योजनेचा ग्राहकांना कसा फायदा होतो?
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना स्वच्छ इंधन उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना LPG कनेक्शन आणि नियमानुसार अनुदानाचा लाभ मिळू शकतो. गॅस सिलेंडर परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध झाल्यास कुटुंबांना लाकूड आणि कोळशासारख्या पारंपरिक इंधनांवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होते. त्यामुळे घरातील धुराचे प्रमाण कमी होऊन आरोग्याच्या दृष्टीनेही फायदा होऊ शकतो.
महाराष्ट्रातील LPG सिलेंडरचे शहरनिहाय दर
खालील यादीत १४.२ किलोच्या घरगुती सिलिंडरचे आणि १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरचे दर दिले आहेत. कंसातील आकडे संबंधित दरातील बदल दर्शवतात.
घरगुती LPG सिलेंडर (१४.२ किलो)
- अहमदनगर – ₹955.50 (बदल नाही)
- अकोला – ₹962.00 (बदल नाही)
- अमरावती – ₹975.50 (बदल नाही)
- छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) – ₹950.50 (बदल नाही)
- भंडारा – ₹1,002.00 (बदल नाही)
- बीड – ₹967.50 (बदल नाही)
- बुलढाणा – ₹956.50 (बदल नाही)
- चंद्रपूर – ₹990.50 (बदल नाही)
- धुळे – ₹962.00 (बदल नाही)
- गडचिरोली – ₹1,011.50 (बदल नाही)
- गोंदिया – ₹1,010.50 (बदल नाही)
- ग्रेटर मुंबई – ₹941.50 (बदल नाही)
- हिंगोली – ₹967.50 (बदल नाही)
- जळगाव – ₹947.50 (बदल नाही)
- जालना – ₹950.50 (बदल नाही)
- कोल्हापूर – ₹944.50 (बदल नाही)
- लातूर – ₹966.50 (बदल नाही)
- मुंबई – ₹941.50 (बदल नाही)
- नागपूर – ₹993.50 (बदल नाही)
- नांदेड – ₹967.50 (बदल नाही)
- नंदुरबार – ₹954.50 (बदल नाही)
- नाशिक – ₹945.50 (बदल नाही)
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹966.50 (बदल नाही)
- पालघर – ₹953.50 (बदल नाही)
- परभणी – ₹968.00 (बदल नाही)
- पुणे – ₹945.00 (बदल नाही)
- रायगड – ₹952.50 (बदल नाही)
- रत्नागिरी – ₹956.50 (बदल नाही)
- सांगली – ₹944.50 (बदल नाही)
- सातारा – ₹946.50 (बदल नाही)
- सिंधुदुर्ग – ₹956.00 (बदल नाही)
- सोलापूर – ₹949.50 (बदल नाही)
- ठाणे – ₹941.50 (बदल नाही)
- वर्धा – ₹1,002.00 (बदल नाही)
- वाशिम – ₹962.00 (बदल नाही)
- यवतमाळ – ₹983.50 (बदल नाही)
व्यावसायिक LPG सिलेंडर (१९ किलो)
- अहमदनगर – ₹2,855.00 (+₹65.00)
- अकोला – ₹2,894.50 (+₹64.50)
- अमरावती – ₹2,924.50 (+₹64.50)
- छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) – ₹2,869.50 (+₹63.50)
- भंडारा – ₹3,001.00 (+₹64.50)
- बीड – ₹2,901.00 (+₹65.00)
- बुलढाणा – ₹2,874.00 (+₹65.00)
- चंद्रपूर – ₹2,975.50 (+₹63.50)
- धुळे – ₹2,881.00 (+₹64.50)
- गडचिरोली – ₹3,015.50 (+₹64.50)
- गोंदिया – ₹3,015.50 (+₹64.50)
- ग्रेटर मुंबई – ₹2,764.50 (+₹63.50)
- हिंगोली – ₹2,897.00 (+₹65.00)
- जळगाव – ₹2,854.00 (+₹63.50)
- जालना – ₹2,876.00 (+₹63.50)
- कोल्हापूर – ₹2,788.00 (+₹63.50)
- लातूर – ₹2,891.50 (+₹64.50)
- मुंबई – ₹2,764.50 (+₹63.50)
- नागपूर – ₹2,988.50 (+₹63.50)
- नांदेड – ₹2,897.00 (+₹65.00)
- नंदुरबार – ₹2,793.00 (+₹65.00)
- नाशिक – ₹2,840.50 (+₹63.50)
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹2,898.00 (+₹65.00)
- पालघर – ₹2,795.00 (+₹65.00)
- परभणी – ₹2,902.50 (+₹65.00)
- पुणे – ₹2,825.00 (+₹64.00)
- रायगड – ₹2,791.50 (+₹64.50)
- रत्नागिरी – ₹2,858.00 (+₹74.50)
- सांगली – ₹2,788.00 (+₹63.50)
- सातारा – ₹2,831.50 (+₹63.50)
- सिंधुदुर्ग – ₹2,816.50 (+₹65.00)
- सोलापूर – ₹2,864.00 (+₹63.50)
- ठाणे – ₹2,766.00 (+₹63.50)
- वर्धा – ₹3,005.50 (+₹64.50)
- वाशिम – ₹2,887.50 (+₹65.00)
- यवतमाळ – ₹2,939.50 (+₹65.00)
महत्त्वाची सूचना: वरील दर दिलेल्या आकडेवारीवर आधारित आहेत. प्रत्यक्ष बुकिंगच्या वेळी लागू होणारी किंमत, अनुदान आणि वितरण शुल्क यांची खात्री संबंधित गॅस कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटवर किंवा अॅपवर करून घ्या.