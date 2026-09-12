/LPG Cylinder Price Today: घरगुती आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडरचे महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरातील आजचे दर किती? जाणून घ्या

महिन्याच्या सुरुवातीला कमर्शियल LPG सिलेंडरच्या दरात वाढ झाल्यानंतर आता 12 सप्टेंबर 2026 रोजी गॅसच्या किमतीत कोणताही नवा बदल झालेला नाही. घरगुती वापरासाठीच्या 14.2 किलो सिलेंडरचा दरही जैसे थे आहे. त्यामुळे आज सिलेंडर बुक करणाऱ्या ग्राहकांना सध्याच्या दरानुसारच पैसे मोजावे लागणार आहेत. दरम्यान, 19 किलोच्या कमर्शियल LPG सिलेंडरच्या किमतीत सप्टेंबरच्या सुरुवातीला साधारण ₹9.50 ते ₹11.50 इतकी वाढ करण्यात आली होती. या दरवाढीचा परिणाम हॉटेल, रेस्टॉरंट, ढाबे आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांवर होतो, कारण या ठिकाणी मोठ्या क्षमतेच्या सिलेंडरचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो.
घरगुती LPG सिलेंडरचे दर कधी बदलले?
14.2 किलोच्या घरगुती LPG सिलेंडरच्या किमतीत शेवटचा बदल 7 जून 2026 रोजी झाला होता. त्यानंतर घरगुती सिलेंडरचे दर स्थिर आहेत. त्यामुळे सध्या घरगुती गॅसच्या दरात कोणतीही अतिरिक्त वाढ झालेली नाही.
महाराष्ट्रातील LPG सिलेंडरचे शहरनिहाय दर
खाली 12 सप्टेंबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये 14.2 किलो घरगुती आणि 19 किलो कमर्शियल LPG सिलेंडरचे दर दिले आहेत:
- अहमदनगर: घरगुती ₹955.50 | कमर्शियल ₹2,790
- अकोला: घरगुती ₹962 | कमर्शियल ₹2,830
- अमरावती: घरगुती ₹975.50 | कमर्शियल ₹2,860
- छत्रपती संभाजीनगर : घरगुती ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,806
- भंडारा: घरगुती ₹1,002 | कमर्शियल ₹2,936.50
- बीड: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,836
- बुलढाणा: घरगुती ₹956.50 | कमर्शियल ₹2,809
- चंद्रपूर: घरगुती ₹990.50 | कमर्शियल ₹2,912
- धुळे: घरगुती ₹962 | कमर्शियल ₹2,816.50
- गडचिरोली: घरगुती ₹1,011.50 | कमर्शियल ₹2,951
- गोंदिया: घरगुती ₹1,010.50 | कमर्शियल ₹2,951
- मुंबई: घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,701
- हिंगोली: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,832
- जळगाव: घरगुती ₹947.50 | कमर्शियल ₹2,790.50
- जालना: घरगुती ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,812.50
- कोल्हापूर: घरगुती ₹944.50 | कमर्शियल ₹2,724.50
- लातूर: घरगुती ₹966.50 | कमर्शियल ₹2,827
- नागपूर: घरगुती ₹993.50 | कमर्शियल ₹2,925
- नांदेड: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,832
- नंदुरबार: घरगुती ₹954.50 | कमर्शियल ₹2,728
- नाशिक: घरगुती ₹945.50 | कमर्शियल ₹2,777
- धाराशिव (उस्मानाबाद): घरगुती ₹966.50 | कमर्शियल ₹2,833
- पालघर: घरगुती ₹953.50 | कमर्शियल ₹2,730
- परभणी: घरगुती ₹968 | कमर्शियल ₹2,837.50
- पुणे: घरगुती ₹945 | कमर्शियल ₹2,761
- रायगड: घरगुती ₹952.50 | कमर्शियल ₹2,727
- रत्नागिरी: घरगुती ₹956.50 | कमर्शियल ₹2,783.50
- सांगली: घरगुती ₹944.50 | कमर्शियल ₹2,724.50
- सातारा: घरगुती ₹946.50 | कमर्शियल ₹2,768
- सिंधुदुर्ग: घरगुती ₹956 | कमर्शियल ₹2,751.50
- सोलापूर: घरगुती ₹949.50 | कमर्शियल ₹2,800.50
- ठाणे: घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,702.50
- वर्धा: घरगुती ₹1,002 | कमर्शियल ₹2,941
- वाशिम: घरगुती ₹962 | कमर्शियल ₹2,822.50
- यवतमाळ: घरगुती ₹983.50 | कमर्शियल ₹2,874.50
(टीप: 12 सप्टेंबर 2026 रोजी मुंबईतील 14.2 किलो घरगुती LPG चा दर ₹941.50 असल्याची स्वतंत्र ताज्या स्रोतांमधूनही पुष्टी होते.)