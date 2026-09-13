/LPG Gas Cylinder Price Today: महाराष्ट्रात घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरात बदल? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील किंमत

LPG Price Today, 13 September 2026: घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमतीकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष असते. महिन्याच्या सुरुवातीलाच एलपीजीच्या दरात बदल होणार का, याची ग्राहकांकडून उत्सुकतेने वाट पाहिली जाते. आज, 13 सप्टेंबर 2026 रोजी घरगुती 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडरच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. म्हणजेच महाराष्ट्रातील ग्राहकांना आजही मागील दरानेच घरगुती गॅस सिलेंडर मिळणार आहे. मात्र, 19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या दरात आज काही शहरांमध्ये वाढ झाली आहे.
घरगुती गॅस सिलेंडर स्वस्त झाला का?
आजच्या अपडेटनुसार 14.2 किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या दरात कोणतीही कपात किंवा वाढ झालेली नाही. त्यामुळे ग्राहकांना सध्या जुन्याच दराने सिलेंडर खरेदी करावा लागणार आहे. दरम्यान, व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या दरात झालेल्या बदलामुळे घरगुती सिलेंडरही स्वस्त झाल्याची चर्चा होऊ शकते. मात्र दोन्ही प्रकारच्या सिलेंडरचे दर वेगवेगळे असतात. हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि व्यावसायिक वापरासाठी असलेल्या 19 किलोच्या सिलेंडरच्या किमतीत बदल झाला तरी त्याचा थेट परिणाम घरगुती 14.2 किलोच्या सिलेंडरच्या दरावर होत नाही.
महाराष्ट्रातील घरगुती LPG सिलेंडरचे शहरनिहाय दर
- अहमदनगर: ₹955.50
- अकोला: ₹962.00
- अमरावती: ₹975.50
- छत्रपती संभाजीनगर : ₹950.50
- भंडारा: ₹1,002.00
- बीड: ₹967.50
- बुलढाणा: ₹956.50
- चंद्रपूर: ₹990.50
- धुळे: ₹962.00
- गडचिरोली: ₹1,011.50
- गोंदिया: ₹1,010.50
- मुंबई: ₹941.50
- हिंगोली: ₹967.50
- जळगाव: ₹947.50
- जालना: ₹950.50
- कोल्हापूर: ₹944.50
- लातूर: ₹966.50
- नागपूर: ₹993.50
- नांदेड: ₹967.50
- नंदुरबार: ₹954.50
- नाशिक: ₹945.50
- धाराशिव (उस्मानाबाद): ₹966.50
- पालघर: ₹953.50
- परभणी: ₹968.00
- पुणे: ₹945.00
- रायगड: ₹952.50
- रत्नागिरी: ₹956.50
- सांगली: ₹944.50
- सातारा: ₹946.50
- सिंधुदुर्ग: ₹956.00
- सोलापूर: ₹949.50
- ठाणे: ₹941.50
- वर्धा: ₹1,002.00
- वाशिम: ₹962.00
- यवतमाळ: ₹983.50
19 किलोच्या व्यावसायिक LPG सिलेंडरचे दर
महाराष्ट्रातील व्यावसायिक ग्राहकांसाठी 19 किलोच्या एलपीजी सिलेंडरच्या दरात आज बहुतांश शहरांमध्ये वाढ नोंदवली आहे.
- अहमदनगर: ₹2,790.00
- अकोला: ₹2,830.00
- अमरावती: ₹2,860.00
- छत्रपती संभाजीनगर: ₹2,806.00
- भंडारा: ₹2,936.50
- बीड: ₹2,836.00
- बुलढाणा: ₹2,809.00
- चंद्रपूर: ₹2,912.00
- धुळे: ₹2,816.50
- गडचिरोली: ₹2,951.00
- गोंदिया: ₹2,951.00
- मुंबई: ₹2,701.00
- हिंगोली: ₹2,832.00
- जळगाव: ₹2,790.50
- जालना: ₹2,812.50
- कोल्हापूर: ₹2,724.50
- लातूर: ₹2,827.00
- नागपूर: ₹2,925.00
- नांदेड: ₹2,832.00
- नंदुरबार: ₹2,728.00
- नाशिक: ₹2,777.00
- धाराशिव (उस्मानाबाद): ₹2,833.00
- पालघर: ₹2,730.00
- परभणी: ₹2,837.50
- पुणे: ₹2,761.00
- रायगड: ₹2,727.00
- रत्नागिरी: ₹2,783.50
- सांगली: ₹2,724.50
- सातारा: ₹2,768.00
- सिंधुदुर्ग: ₹2,751.50
- सोलापूर: ₹2,800.50
- ठाणे: ₹2,702.50
- वर्धा: ₹2,941.00
- वाशिम: ₹2,822.50
- यवतमाळ: ₹2,874.50
महाराष्ट्रातील PNGचे आजचे दर
पाइप्ड नॅचरल गॅस म्हणजेच PNG वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठीही आज दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. शहरानुसार PNGचा दर पुढीलप्रमाणे आहे:
- अहमदनगर: ₹48.50 प्रति युनिट
- अकोला: ₹51.40
- अमरावती: ₹51.40
- छत्रपती संभाजीनगर: ₹48.50
- भंडारा: ₹51.40
- गोंदिया: ₹51.40
- हिंगोली: ₹51.40
- कोल्हापूर: ₹49.82
- लातूर: ₹45.50
- मुंबई: ₹51.50
- नागपूर: ₹48.30
- नंदुरबार: ₹48.31
- नाशिक: ₹50.25
- धाराशिव (उस्मानाबाद): ₹45.50
- पालघर: ₹50.87
- पुणे: ₹51.00
- रायगड: ₹51.50
- रत्नागिरी: ₹45.50
- सांगली: ₹48.50
- सातारा: ₹48.50
- सिंधुदुर्ग: ₹49.25
- सोलापूर: ₹48.50
- ठाणे: ₹51.50
- वाशिम: ₹51.40
- यवतमाळ: ₹51.40
महत्त्वाचे: एलपीजी आणि PNGचे दर शहर, वितरण क्षेत्र आणि संबंधित गॅस कंपनीनुसार बदलू शकतात. त्यामुळे सिलेंडर बुक करण्यापूर्वी किंवा PNG बिलाची गणना करताना आपल्या शहरासाठी लागू असलेला ताजा दर तपासणे योग्य ठरेल.