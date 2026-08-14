LPG Rate Today: आज किती रुपयांना मिळणार गॅस सिलेंडर? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील किंमत

LPG Rate Today, August 14, 2026: महागाईच्या काळात सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. आज 14 ऑगस्ट रोजी घरगुती LPG सिलेंडरच्या किमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सरकारी तेल कंपन्यांनी आजचे दर कायम ठेवले आहेत. व्यावसायिक LPG सिलेंडरच्या किमतीतही आज कोणताही बदल झालेला नाही. मात्र, महिन्याच्या सुरुवातीलाच म्हणजेच 1 ऑगस्ट रोजी व्यावसायिक LPG सिलेंडरच्या दरात मोठी कपात करण्यात आली होती. 19 किलोच्या कमर्शियल सिलेंडरच्या किमतीत सुमारे 194 रुपयांची घट झाली होती. त्यामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि इतर व्यावसायिक ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
भारत हा जगातील प्रमुख LPG वापरणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताकडून LPG पुरवठ्याचे स्रोत अधिक व्यापक करण्यावर भर दिला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर 2027 साठी अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात LPG खरेदी करण्यासाठी भारताकडून चर्चा सुरू असल्याचे समोर आले आहे. सरकारी रिफायनिंग कंपन्यांना 2027 मधील भारताच्या LPG आयातीपैकी किमान 15 टक्के हिस्सा अमेरिकेसोबतच्या दीर्घकालीन करारातून मिळवण्याच्या दिशेने प्रयत्न करण्यास सांगण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
यामध्ये Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation Limited आणि Hindustan Petroleum Corporation Limited या सरकारी तेल कंपन्यांचा समावेश आहे.
अमेरिकेकडून भारताला होणारा LPG पुरवठा सातत्याने वाढत आहे. यावर्षी ऑगस्टपर्यंत अमेरिकेतून भारतात विक्रमी 39 लाख टन LPG पोहोचल्याची माहिती समोर आली आहे. अमेरिकेकडून LPG खरेदीसाठी सरकारी तेल कंपन्या संभाव्य पुरवठादार आणि त्यांच्या ऑफर्सचा आढावा घेतल्यानंतर संयुक्त निविदा काढण्याच्या तयारीत असल्याचेही सांगितले जात आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाकडून भारतासोबत ऊर्जा व्यापार वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. भारत हा जगातील प्रमुख तेल आणि गॅस आयातदार देशांपैकी एक असल्याने अमेरिकेसाठी भारत मोठी बाजारपेठ आहे.
14.2 किलोच्या घरगुती LPG सिलेंडरचे आजचे शहरनिहाय दर:
अहमदनगर – ₹955.50
अकोला – ₹962.00
अमरावती – ₹975.50
छत्रपती संभाजी नगर – ₹950.50
भंडारा – ₹1,002.00
बीड – ₹967.50
बुलढाणा – ₹956.50
चंद्रपूर – ₹990.50
धुळे – ₹962.00
गडचिरोली – ₹1,011.50
गोंदिया – ₹1,010.50
ग्रेटर मुंबई – ₹941.50
हिंगोली – ₹967.50
जळगाव – ₹947.50
जालना – ₹950.50
कोल्हापूर – ₹944.50
लातूर – ₹966.50
मुंबई – ₹941.50
नागपूर – ₹993.50
नांदेड – ₹967.50
नंदुरबार – ₹954.50
नाशिक – ₹945.50
उस्मानाबाद – ₹966.50
पालघर – ₹953.50
परभणी – ₹968.00
पुणे – ₹945.00
रायगड – ₹952.50
रत्नागिरी – ₹956.50
सांगली – ₹944.50
सातारा – ₹946.50
सिंधुदुर्ग – ₹956.00
सोलापूर – ₹949.50
ठाणे – ₹941.50
वर्धा – ₹1,002.00
वाशिम – ₹962.00
यवतमाळ – ₹983.50
अहमदनगर – ₹2,780.50
अकोला – ₹2,820.00
अमरावती – ₹2,850.50
छत्रपती संभाजी नगर – ₹2,796.50
भंडारा – ₹2,927.00
बीड – ₹2,826.50
बुलढाणा – ₹2,799.50
चंद्रपूर – ₹2,902.50
धुळे – ₹2,807.00
गडचिरोली – ₹2,941.50
गोंदिया – ₹2,941.50
ग्रेटर मुंबई – ₹2,691.50
हिंगोली – ₹2,822.50
जळगाव – ₹2,780.50
जालना – ₹2,803.00
कोल्हापूर – ₹2,715.00
लातूर – ₹2,817.50
मुंबई – ₹2,691.50
नागपूर – ₹2,915.50
नांदेड – ₹2,822.50
नंदुरबार – ₹2,718.50
नाशिक – ₹2,767.00
उस्मानाबाद – ₹2,823.50
पालघर – ₹2,720.50
परभणी – ₹2,828.00
पुणे – ₹2,752.00
रायगड – ₹2,717.50
रत्नागिरी – ₹2,783.50
सांगली – ₹2,715.00
सातारा – ₹2,758.50
सिंधुदुर्ग – ₹2,742.00
सोलापूर – ₹2,791.50
ठाणे – ₹2,693.00
वर्धा – ₹2,931.50
वाशिम – ₹2,813.00
यवतमाळ – ₹2,865.00
अहमदनगर – ₹48.50 प्रति युनिट
अकोला – ₹51.40
अमरावती – ₹51.40
छत्रपती संभाजी नगर – ₹48.50
भंडारा – ₹51.40
गोंदिया – ₹51.40
हिंगोली – ₹51.40
कोल्हापूर – ₹49.82
लातूर – ₹45.50
मुंबई – ₹51.50
नागपूर – ₹48.30
नंदुरबार – ₹48.31
नाशिक – ₹50.25
उस्मानाबाद – ₹45.50
पालघर – ₹50.87
पुणे – ₹51.00
रायगड – ₹51.50
रत्नागिरी – ₹45.50
सांगली – ₹48.50
सातारा – ₹48.50
सिंधुदुर्ग – ₹49.25
सोलापूर – ₹48.50
ठाणे – ₹51.50
वाशिम – ₹51.40
यवतमाळ – ₹51.40
टीप: LPG चे दर शहरानुसार वेगवेगळे असू शकतात. घरगुती सिलेंडरच्या किमतीत आज कोणताही बदल झालेला नसला तरी कमर्शियल सिलेंडरच्या दरात महिन्याच्या सुरुवातीला झालेली कपात शहरानुसार वेगळी आहे.