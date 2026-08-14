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LPG Rate Today: आज किती रुपयांना मिळणार गॅस सिलेंडर? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील किंमत

महागाईच्या काळात सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. आज 14 ऑगस्ट रोजी घरगुती LPG सिलेंडरच्या किमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सरकारी तेल कंपन्यांनी आजचे दर कायम ठेवले आहेत. व्यावसायिक LPG सिलेंडरच्या किमतीतही आज कोणताही बदल झालेला नाही. मात्र, महिन्याच्या सुरुवातीलाच म्हणजेच 1 ऑगस्ट रोजी व्यावसायिक LPG सिलेंडरच्या दरात मोठी कपात करण्यात आली होती. 19 किलोच्या कमर्शियल सिलेंडरच्या किमतीत सुमारे 194 रुपयांची घट झाली होती. त्यामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि इतर व्यावसायिक ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 14, 2026, 09:45 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:03 AM IST
LPG Rate Today: आज किती रुपयांना मिळणार गॅस सिलेंडर? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील किंमत
Image Credit: Image Created by AI

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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