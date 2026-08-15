15 ऑगस्टला LPG सिलेंडर स्वस्त? जाणून घ्या महाराष्ट्रातील आजचे दर जाणून घ्या

LPG Price Today, 15 August: घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमतीत आज, 15 ऑगस्ट रोजी कोणताही बदल झालेला नाही. मात्र, व्यावसायिक LPG सिलेंडरच्या दरात गेल्या दोन महिन्यांत मोठी कपात झाली आहे. त्यामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि इतर व्यावसायिक ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. 1 ऑगस्ट रोजी 19 किलोच्या व्यावसायिक LPG सिलिंडरच्या किमतीत सुमारे 194 रुपयांची कपात करण्यात आली होती. त्याआधी 1 जुलै रोजीही व्यावसायिक सिलेंडरच्या दरात मोठी घट झाली होती. मात्र, 15 ऑगस्टला घरगुती किंवा व्यावसायिक LPG सिलेंडरच्या दरात कोणतीही नवीन कपात झालेली नाही. त्यामुळे आजचे दर 1 ऑगस्टपासून लागू असलेल्या पातळीवरच आहेत.
घरगुती LPG सिलेंडरच्या दरात यंदा दोनदा वाढ
यंदा घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमतीत दोन वेळा वाढ झाली आहे. पहिली वाढ 7 मार्च रोजी करण्यात आली होती. त्यावेळी 14.2 किलोच्या घरगुती सिलिंडरच्या दरात 60 रुपयांची वाढ झाली. यानंतर जूनमध्ये पुन्हा दरवाढ करण्यात आली आणि घरगुती LPG सिलिंडर 29 रुपयांनी महागला. त्यामुळे सध्या घरगुती ग्राहकांना LPGच्या किमतीत कोणताही नवीन दिलासा मिळालेला नाही.
LPG बुकिंगचे नवे नियम काय आहेत?
देशातील LPGचा पुरवठा सुरळीत राहावा आणि साठेबाजी किंवा काळाबाजाराला आळा बसावा, यासाठी सिलेंडर बुकिंगच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. नव्या व्यवस्थेनुसार, शहरी भागात सिलिंडर बुक केल्यानंतर पुढील बुकिंगसाठी 25 दिवसांचे अंतर, तर ग्रामीण भागात 45 दिवसांचे अंतर ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय बुकिंग आणि डिलिव्हरी प्रक्रियेत OTPचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. म्हणजेच योग्य OTP शिवाय सिलिंडरची बुकिंग किंवा डिलिव्हरी पूर्ण होणार नाही.
महाराष्ट्रातील LPG सिलेंडरचे ताजे दर
तुम्ही दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 15 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्रातील 14.2 किलो घरगुती आणि 19 किलो व्यावसायिक LPG सिलेंडरचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत:
- अहमदनगर — घरगुती ₹955.50 | व्यावसायिक ₹2,780.50
- अकोला — घरगुती ₹962.00 | व्यावसायिक ₹2,820.00
- अमरावती — घरगुती ₹975.50 | व्यावसायिक ₹2,850.50
- छत्रपती संभाजी नगर — घरगुती ₹950.50 | व्यावसायिक ₹2,796.50
- भंडारा — घरगुती ₹1,002.00 | व्यावसायिक ₹2,927.00
- बीड — घरगुती ₹967.50 | व्यावसायिक ₹2,826.50
- बुलढाणा — घरगुती ₹956.50 | व्यावसायिक ₹2,799.50
- चंद्रपूर — घरगुती ₹990.50 | व्यावसायिक ₹2,902.50
- धुळे — घरगुती ₹962.00 | व्यावसायिक ₹2,807.00
- गडचिरोली — घरगुती ₹1,011.50 | व्यावसायिक ₹2,941.50
- गोंदिया — घरगुती ₹1,010.50 | व्यावसायिक ₹2,941.50
- ग्रेटर मुंबई — घरगुती ₹941.50 | व्यावसायिक ₹2,691.50
- हिंगोली — घरगुती ₹967.50 | व्यावसायिक ₹2,822.50
- जळगाव — घरगुती ₹947.50 | व्यावसायिक ₹2,780.50
- जालना — घरगुती ₹950.50 | व्यावसायिक ₹2,803.00
- कोल्हापूर — घरगुती ₹944.50 | व्यावसायिक ₹2,715.00
- लातूर — घरगुती ₹966.50 | व्यावसायिक ₹2,817.50
- मुंबई — घरगुती ₹941.50 | व्यावसायिक ₹2,691.50
- नागपूर — घरगुती ₹993.50 | व्यावसायिक ₹2,915.50
- नांदेड — घरगुती ₹967.50 | व्यावसायिक ₹2,822.50
- नंदुरबार — घरगुती ₹954.50 | व्यावसायिक ₹2,718.50
- नाशिक — घरगुती ₹945.50 | व्यावसायिक ₹2,767.00
- उस्मानाबाद — घरगुती ₹966.50 | व्यावसायिक ₹2,823.50
- पालघर — घरगुती ₹953.50 | व्यावसायिक ₹2,720.50
- परभणी — घरगुती ₹968.00 | व्यावसायिक ₹2,828.00
- पुणे — घरगुती ₹945.00 | व्यावसायिक ₹2,752.00
- रायगड — घरगुती ₹952.50 | व्यावसायिक ₹2,717.50
- रत्नागिरी — घरगुती ₹956.50 | व्यावसायिक ₹2,783.50
- सांगली — घरगुती ₹944.50 | व्यावसायिक ₹2,715.00
- सातारा — घरगुती ₹946.50 | व्यावसायिक ₹2,758.50
- सिंधुदुर्ग — घरगुती ₹956.00 | व्यावसायिक ₹2,742.00
- सोलापूर — घरगुती ₹949.50 | व्यावसायिक ₹2,791.50
- ठाणे — घरगुती ₹941.50 | व्यावसायिक ₹2,693.00
- वर्धा — घरगुती ₹1,002.00 | व्यावसायिक ₹2,931.50
- वाशिम — घरगुती ₹962.00 | व्यावसायिक ₹2,813.00
- यवतमाळ — घरगुती ₹983.50 | व्यावसायिक ₹2,865.00
महाराष्ट्रातील काही शहरांमध्ये घरगुती पाइप्ड नॅचरल गॅस म्हणजेच PNGचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत:
- अहमदनगर — ₹48.50
- अकोला — ₹51.40
- अमरावती — ₹51.40
- छत्रपती संभाजी नगर — ₹48.50
- भंडारा — ₹51.40
- गोंदिया — ₹51.40
- हिंगोली — ₹51.40
- कोल्हापूर — ₹49.82
- लातूर — ₹45.50
- मुंबई — ₹51.50
- नागपूर — ₹48.30
- नंदुरबार — ₹48.31
- नाशिक — ₹50.25
- उस्मानाबाद — ₹45.50
- पालघर — ₹50.87
- पुणे — ₹51.00
- रायगड — ₹51.50
- रत्नागिरी — ₹45.50
- सांगली — ₹48.50
- सातारा — ₹48.50
- सिंधुदुर्ग — ₹49.25
- सोलापूर — ₹48.50
- ठाणे — ₹51.50
- वाशिम — ₹51.40
- यवतमाळ — ₹51.40
आज LPG सिलेंडर स्वस्त झाला का?
नाही. 15 ऑगस्ट रोजी LPG सिलेंडरच्या किमतीत कोणतीही नवीन कपात झालेली नाही. घरगुती सिलिंडरचे दर कायम आहेत, तर व्यावसायिक सिलिंडरचे दर 1 ऑगस्ट रोजी झालेल्या कपातीनंतरच्या पातळीवर आहेत. म्हणून सिलिंडर बुक करण्यापूर्वी आपल्या शहराचा लागू दर तपासणे महत्त्वाचे आहे. शहरानुसार वाहतूक, कर आणि इतर घटकांमुळे LPGच्या किमतीत फरक दिसू शकतो.