आज LPG सिलेंडरच्या दरात बदल? महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरातील दर जाणून घ्या

15 सप्टेंबरला घरगुती आणि व्यावसायिक LPG सिलेंडर किती रुपयांना मिळत आहे? तुमच्या शहरातील आजचा दर जाणून घ्यायचा असेल तर ही माहिती तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये 14.2 किलोच्या घरगुती सिलेंडरसह 19 किलोच्या कमर्शियल सिलेंडरचे दर येथे दिले आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून काही भागांत गॅस सिलेंडरच्या उपलब्धतेबाबत ग्राहकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत सिलेंडर बुक करण्यापूर्वी आजचा दर किती आहे, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
आजच्या दरांनुसार घरगुती LPG सिलेंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. म्हणजेच ग्राहकांना 14.2 किलोचा सिलेंडर आधीच्या दरानेच खरेदी करता येणार आहे. दुसरीकडे, 19 किलोच्या कमर्शियल LPG सिलेंडरच्या दरात बहुतांश शहरांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि इतर व्यावसायिक ग्राहकांसाठी आजचा सिलेंडर काहीसा महाग झाला आहे.
महाराष्ट्रातील LPG सिलेंडरचे आजचे दर
- अहमदनगर: घरगुती ₹955.50 | कमर्शियल ₹2,790.00
- अकोला: घरगुती ₹962.00 | कमर्शियल ₹2,830.00
- अमरावती: घरगुती ₹975.50 | कमर्शियल ₹2,860.00
- छत्रपती संभाजीनगर: घरगुती ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,806.00
- भंडारा: घरगुती ₹1,002.00 | कमर्शियल ₹2,936.50
- बीड: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,836.00
- बुलढाणा: घरगुती ₹956.50 | कमर्शियल ₹2,809.00
- चंद्रपूर: घरगुती ₹990.50 | कमर्शियल ₹2,912.00
- धुळे: घरगुती ₹962.00 | कमर्शियल ₹2,816.50
- गडचिरोली: घरगुती ₹1,011.50 | कमर्शियल ₹2,951.00
- गोंदिया: घरगुती ₹1,010.50 | कमर्शियल ₹2,951.00
- मुंबई महानगर: घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,701.00
- हिंगोली: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,832.00
- जळगाव: घरगुती ₹947.50 | कमर्शियल ₹2,790.50
- जालना: घरगुती ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,812.50
- कोल्हापूर: घरगुती ₹944.50 | कमर्शियल ₹2,724.50
- लातूर: घरगुती ₹966.50 | कमर्शियल ₹2,827.00
- मुंबई: घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,701.00
- नागपूर: घरगुती ₹993.50 | कमर्शियल ₹2,925.00
- नांदेड: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,832.00
- नंदुरबार: घरगुती ₹954.50 | कमर्शियल ₹2,728.00
- नाशिक: घरगुती ₹945.50 | कमर्शियल ₹2,777.00
- धाराशिव: घरगुती ₹966.50 | कमर्शियल ₹2,833.00
- पालघर: घरगुती ₹953.50 | कमर्शियल ₹2,730.00
- परभणी: घरगुती ₹968.00 | कमर्शियल ₹2,837.50
- पुणे: घरगुती ₹945.00 | कमर्शियल ₹2,761.00
- रायगड: घरगुती ₹952.50 | कमर्शियल ₹2,727.00
- रत्नागिरी: घरगुती ₹956.50 | कमर्शियल ₹2,783.50
- सांगली: घरगुती ₹944.50 | कमर्शियल ₹2,724.50
- सातारा: घरगुती ₹946.50 | कमर्शियल ₹2,768.00
- सिंधुदुर्ग: घरगुती ₹956.00 | कमर्शियल ₹2,751.50
- सोलापूर: घरगुती ₹949.50 | कमर्शियल ₹2,800.50
- ठाणे: घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,702.50
- वर्धा: घरगुती ₹1,002.00 | कमर्शियल ₹2,941.00
- वाशिम: घरगुती ₹962.00 | कमर्शियल ₹2,822.50
- यवतमाळ: घरगुती ₹983.50 | कमर्शियल ₹2,874.50
महाराष्ट्रातील PNG गॅसचे शहरनिहाय दर
LPG सोबतच महाराष्ट्रातील काही शहरांमध्ये पाइप्ड नॅचरल गॅस म्हणजेच PNG च्या दरांचीही माहिती खाली दिली आहे.
- अहमदनगर: ₹48.50
- अकोला: ₹51.40
- अमरावती: ₹51.40
- छत्रपती संभाजीनगर: ₹48.50
- भंडारा: ₹51.40
- गोंदिया: ₹51.40
- हिंगोली: ₹51.40
- कोल्हापूर: ₹49.82
- लातूर: ₹45.50
- मुंबई: ₹51.50
- नागपूर: ₹48.30
- नंदुरबार: ₹48.31
- नाशिक: ₹50.25
- धाराशिव: ₹45.50
- पालघर: ₹50.87
- पुणे: ₹51.00
- रायगड: ₹51.50
- रत्नागिरी: ₹45.50
- सांगली: ₹48.50
- सातारा: ₹48.50
- सिंधुदुर्ग: ₹49.25
- सोलापूर: ₹48.50
- ठाणे: ₹51.50
- वाशिम: ₹51.40
- यवतमाळ: ₹51.40
घरगुती ग्राहकांना किती दिलासा?
आजच्या आकडेवारीनुसार 14.2 किलोच्या घरगुती LPG सिलेंडरच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळे घरगुती ग्राहकांना जुन्याच दराने सिलेंडर मिळणार आहे. मात्र, कमर्शियल सिलेंडरच्या किमतीत शहरानुसार वाढ झाल्याने व्यावसायिक ग्राहकांच्या खर्चावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
टीप: वरील दर दिलेल्या तारखेच्या उपलब्ध माहितीनुसार आहेत. प्रत्यक्ष बुकिंग किंवा डिलिव्हरीच्या वेळी लागू होणाऱ्या स्थानिक दराची खात्री करणे योग्य ठरेल.