14.2 किलोच्या LPG सिलेंडरचा आजचा भाव किती? पुन्हा दर वाढले की स्थिर आहेत? जाणून घ्या

LPG Cylinder Price Today: घरगुती गॅस सिलेंडर वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी आज दिलासादायक बातमी आहे. 16 सप्टेंबर 2026 रोजी 14.2 किलोच्या घरगुती LPG सिलेंडरच्या किमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सरकारी तेल कंपन्यांनी आज घरगुती गॅसचे दर जैसे थे ठेवले आहेत. मात्र, व्यावसायिक वापरासाठीच्या 19 किलोच्या कमर्शियल LPG सिलेंडरच्या किमतीत या महिन्याच्या सुरुवातीला ₹9.50 ची वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि इतर व्यावसायिक ग्राहकांसाठी गॅसचा खर्च वाढला आहे.
घरगुती LPG सिलेंडरच्या किमतीत शेवटचा बदल 7 जून 2026 रोजी करण्यात आला होता. त्यावेळी सिलेंडरच्या दरात ₹29 ची वाढ करण्यात आली. त्यापूर्वी 7 मार्च 2026 रोजीही घरगुती LPG सिलेंडरच्या किमतीत तब्बल ₹60 ची वाढ करण्यात आली होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती आणि भू-राजकीय परिस्थितीतील चढ-उतार यामुळे हा दरवाढीचा निर्णय घेण्यात आला होता. 7 जूनच्या वाढीनंतर मात्र घरगुती LPG सिलेंडरचे दर स्थिर आहेत.
महाराष्ट्रातील शहरानुसार LPG सिलेंडरच्या किमती वेगवेगळ्या आहेत. 14.2 किलोच्या घरगुती सिलेंडरचे काही प्रमुख शहरांतील दर पुढीलप्रमाणे आहेत:
या सर्व शहरांमध्ये आज घरगुती LPG सिलेंडरच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही.
व्यावसायिक ग्राहकांसाठी मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. 19 किलोच्या कमर्शियल LPG सिलेंडरच्या किमतीत 1 सप्टेंबर 2026 रोजी वाढ करण्यात आली होती. महाराष्ट्रातील काही प्रमुख शहरांमध्ये 19 किलोच्या कमर्शियल सिलेंडरचे दर:
शहरानुसार दर आणि वाढीची रक्कम थोडी वेगळी आहे.
घरगुती पाइप्ड नॅचरल गॅस म्हणजेच PNG च्या दरातही आज कोणताही बदल झालेला नाही. महाराष्ट्रातील काही शहरांमध्ये PNG चे दर:
दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती अजूनही उच्च पातळीवर आहेत. मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे जागतिक तेल पुरवठ्याबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. ताज्या व्यवहारात Brent Crude सुमारे $107.82 प्रति बॅरल, तर अमेरिकेचा WTI Crude सुमारे $104.86 प्रति बॅरल होता. कच्च्या तेलाच्या किमती दीर्घकाळ अशाच उच्च पातळीवर राहिल्यास त्याचा परिणाम भारताच्या आयात खर्चावर होऊ शकतो. मात्र, त्याचा थेट परिणाम पुढच्या दिवशी घरगुती LPG सिलेंडरच्या किमतीवर होईलच असे नाही. LPG चे दर ठरवताना आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमती, सरकारचे निर्णय, कर आणि अनुदानासह अनेक घटक महत्त्वाचे असतात.
16 सप्टेंबर 2026 रोजी घरगुती 14.2 किलो LPG सिलेंडरचे दर स्थिर आहेत. त्यामुळे सध्या घरगुती ग्राहकांना कोणतीही नवीन दरवाढ सहन करावी लागलेली नाही. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती आणि भू-राजकीय परिस्थितीवर आगामी काळातील LPG दरांची दिशा अवलंबून राहू शकते.