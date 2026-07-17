/एलपीजीबाबत मोठी अपडेट! सिलेंडरच्या किमती बदलल्या? जाणून घ्या 17 जुलैचे महाराष्ट्रातील LPG आणि PNG चे दर

17 जुलै रोजी एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या दरांबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला व्यावसायिक (19 किलो) गॅस सिलेंडरच्या किमतीत कपात करण्यात आली होती. मात्र, आजच्या घडीला घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना अद्याप दरकपातीची प्रतीक्षा आहे.
घरगुती सिलेंडरचे दर स्थिर
14.2 किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किमती जुलै महिन्यात स्थिर आहेत. त्याचप्रमाणे 5 किलोच्या छोट्या सिलेंडरच्या दरातही कोणताही बदल झालेला नाही. हा सिलेंडर सध्या ₹349.50 दराने उपलब्ध आहे.
महाराष्ट्रातील घरगुती (14.2 किलो) एलपीजी सिलेंडरचे दर
- अहमदनगर – ₹955.50
- अकोला – ₹962.00
- अमरावती – ₹975.50
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹950.50
- भंडारा – ₹1,002.00
- बीड – ₹967.50
- बुलढाणा – ₹956.50
- चंद्रपूर – ₹990.50
- धुळे – ₹962.00
- गडचिरोली – ₹1,011.50
- गोंदिया – ₹1,010.50
- ग्रेटर मुंबई – ₹941.50
- हिंगोली – ₹967.50
- जळगाव – ₹947.50
- जालना – ₹950.50
- कोल्हापूर – ₹944.50
- लातूर – ₹966.50
- मुंबई – ₹941.50
- नागपूर – ₹993.50
- नांदेड – ₹967.50
- नंदुरबार – ₹954.50
- नाशिक – ₹945.50
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹966.50
- पालघर – ₹953.50
- परभणी – ₹968.00
- पुणे – ₹945.00
- रायगड – ₹952.50
- रत्नागिरी – ₹956.50
- सांगली – ₹944.50
- सातारा – ₹946.50
- सिंधुदुर्ग – ₹956.00
- सोलापूर – ₹949.50
- ठाणे – ₹941.50
- वर्धा – ₹1,002.00
- वाशीम – ₹962.00
- यवतमाळ – ₹983.50
10 किलोच्या सिलिंडरला वाढती मागणी
10 किलोचा हलका आणि सहज वाहून नेता येणारा एलपीजी सिलेंडर आता अधिक प्रमाणात उपलब्ध करून दिला जात आहे. शहरी ग्राहक आणि छोट्या व्यावसायिकांना लक्षात घेऊन या सिलेंडरचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जात असून, त्याची किंमत ₹673 इतकी आहे.
महाराष्ट्रातील व्यावसायिक (19 किलो) एलपीजी सिलेंडरचे दर
- अहमदनगर – ₹2,975.00
- अकोला – ₹3,014.50
- अमरावती – ₹3,044.50
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹2,990.50
- भंडारा – ₹3,121.00
- बीड – ₹3,021.00
- बुलढाणा – ₹2,994.00
- चंद्रपूर – ₹3,096.50
- धुळे – ₹3,001.00
- गडचिरोली – ₹3,135.50
- गोंदिया – ₹3,135.50
- ग्रेटर मुंबई – ₹2,885.50
- हिंगोली – ₹3,017.00
- जळगाव – ₹2,975.00
- जालना – ₹2,997.00
- कोल्हापूर – ₹2,908.50
- लातूर – ₹3,011.50
- मुंबई – ₹2,885.50
- नागपूर – ₹3,109.50
- नांदेड – ₹3,017.00
- नंदुरबार – ₹2,913.00
- नाशिक – ₹2,961.50
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹3,018.00
- पालघर – ₹2,915.00
- परभणी – ₹3,022.50
- पुणे – ₹2,946.00
- रायगड – ₹2,911.50
- रत्नागिरी – ₹3,159.00
- सांगली – ₹2,908.50
- सातारा – ₹2,953.00
- सिंधुदुर्ग – ₹2,936.00
- सोलापूर – ₹2,985.50
- ठाणे – ₹2,887.50
- वर्धा – ₹3,126.00
- वाशीम – ₹3,007.00
- यवतमाळ – ₹3,059.00
दरम्यान, 1 जुलैपासून 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलेंडरच्या दरात सुमारे ₹183 पर्यंत कपात करण्यात आली होती. त्यामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि छोट्या व्यावसायिकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्रातील पीएनजी (PNG) गॅसचे दर
- अहमदनगर – ₹48.50
- अकोला – ₹51.40
- अमरावती – ₹51.40
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹48.50
- भंडारा – ₹51.40
- गोंदिया – ₹51.40
- हिंगोली – ₹51.40
- कोल्हापूर – ₹49.82
- लातूर – ₹45.50
- मुंबई – ₹51.50
- नागपूर – ₹48.30
- नंदुरबार – ₹48.31
- नाशिक – ₹50.25
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹45.50
- पालघर – ₹50.87
- पुणे – ₹51.00
- रायगड – ₹51.50
- रत्नागिरी – ₹45.50
- सांगली – ₹48.50
- सातारा – ₹48.50
- सिंधुदुर्ग – ₹49.25
- सोलापूर – ₹48.50
- ठाणे – ₹51.50
- वाशीम – ₹51.40
- यवतमाळ – ₹51.40
पुढे दर बदलण्याची शक्यता?
सध्या घरगुती एलपीजीच्या दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नसला, तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे दर आणि एलपीजी आयातीचा खर्च यावर पुढील दरवाढ किंवा दरकपात अवलंबून असेल.
भारतासाठी एलपीजीचा प्रमुख पुरवठादार कोण?
अलीकडील आयात आकडेवारीनुसार, अमेरिकेने भारतासाठी एलपीजीचा सर्वात मोठा पुरवठादार म्हणून स्थान मिळवले आहे. याशिवाय अर्जेंटिना, चिली, फ्रान्स आणि नेदरलँड्स या देशांकडूनही एलपीजीची आयात केली जात आहे. एप्रिल 2026 मध्ये भारताच्या एकूण एलपीजी आयातीत अमेरिकेचा वाटा सुमारे 32 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला, तर फेब्रुवारी 2026 मध्ये तो केवळ 8 टक्के होता.