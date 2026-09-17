/LPG Price Today: आज घरगुती गॅस सिलेंडर कितीला? महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरातील LPG आणि PNG दर पाहा

LPG Price 17 September 2026: गॅस सिलेंडरच्या किमतींचा घरखर्चावर थेट परिणाम होतो. त्यामुळे महिन्याच्या सुरुवातीला किंवा सिलेंडर बुक करण्यापूर्वी ग्राहकांकडून आजचा दर तपासला जातो. घरगुती वापरासाठी असलेल्या 14.2 किलोच्या सिलेंडरपासून ते हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि व्यावसायिक वापरातील 19 किलोच्या सिलेंडरपर्यंत, प्रत्येकासाठी दर महत्त्वाचा असतो. 17 सप्टेंबर 2026 रोजी दिल्लीसह महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये LPG आणि PNG चे दर काय आहेत, ते जाणून घेऊया.
दिल्लीतील LPG सिलेंडरचे दर
17 सप्टेंबर 2026 रोजी दिल्लीमध्ये 14.2 किलोच्या घरगुती LPG सिलेंडरची किंमत 942 रुपये आहे. तर 19 किलोच्या कमर्शियल सिलेंडरसाठी 2,747.50 रुपये मोजावे लागतात. घरगुती सिलेंडरच्या दरात बदल झालेला नसला, तरी व्यावसायिक सिलेंडरच्या किमतीतील चढ-उताराचा परिणाम हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांच्या खर्चावर होऊ शकतो.
महाराष्ट्रातील घरगुती आणि कमर्शियल LPG चे दर
महाराष्ट्रातील शहरांनुसार LPG सिलेंडरच्या किमतींमध्ये फरक दिसतो. खाली 14.2 किलोच्या घरगुती आणि 19 किलोच्या कमर्शियल सिलेंडरचे दर दिले आहेत.
महाराष्ट्रातील घरगुती आणि कमर्शियल LPG चे दर
- अहमदनगर: घरगुती ₹955.50 | कमर्शियल ₹2,790.00
- अकोला: घरगुती ₹962.00 | कमर्शियल ₹2,830.00
- अमरावती: घरगुती ₹975.50 | कमर्शियल ₹2,860.00
- छत्रपती संभाजीनगर: घरगुती ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,806.00
- भंडारा: घरगुती ₹1,002.00 | कमर्शियल ₹2,936.50
- बीड: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,836.00
- बुलढाणा: घरगुती ₹956.50 | कमर्शियल ₹2,809.00
- चंद्रपूर: घरगुती ₹990.50 | कमर्शियल ₹2,912.00
- धुळे: घरगुती ₹962.00 | कमर्शियल ₹2,816.50
- गडचिरोली: घरगुती ₹1,011.50 | कमर्शियल ₹2,951.00
- गोंदिया: घरगुती ₹1,010.50 | कमर्शियल ₹2,951.00
- ग्रेटर मुंबई: घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,701.00
- हिंगोली: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,832.00
- जळगाव: घरगुती ₹947.50 | कमर्शियल ₹2,790.50
- जालना: घरगुती ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,812.50
- कोल्हापूर: घरगुती ₹944.50 | कमर्शियल ₹2,724.50
- लातूर: घरगुती ₹966.50 | कमर्शियल ₹2,827.00
- मुंबई: घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,701.00
- नागपूर: घरगुती ₹993.50 | कमर्शियल ₹2,925.00
- नांदेड: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,832.00
- नंदुरबार: घरगुती ₹954.50 | कमर्शियल ₹2,728.00
- नाशिक: घरगुती ₹945.50 | कमर्शियल ₹2,777.00
- उस्मानाबाद: घरगुती ₹966.50 | कमर्शियल ₹2,833.00
- पालघर: घरगुती ₹953.50 | कमर्शियल ₹2,730.00
- परभणी: घरगुती ₹968.00 | कमर्शियल ₹2,837.50
- पुणे: घरगुती ₹945.00 | कमर्शियल ₹2,761.00
- रायगड: घरगुती ₹952.50 | कमर्शियल ₹2,727.00
- रत्नागिरी: घरगुती ₹956.50 | कमर्शियल ₹2,783.50
- सांगली: घरगुती ₹944.50 | कमर्शियल ₹2,724.50
- सातारा: घरगुती ₹946.50 | कमर्शियल ₹2,768.00
- सिंधुदुर्ग: घरगुती ₹956.00 | कमर्शियल ₹2,751.50
- सोलापूर: घरगुती ₹949.50 | कमर्शियल ₹2,800.50
- ठाणे: घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,702.50
- वर्धा: घरगुती ₹1,002.00 | कमर्शियल ₹2,941.00
- वाशिम: घरगुती ₹962.00 | कमर्शियल ₹2,822.50
- यवतमाळ: घरगुती ₹983.50 | कमर्शियल ₹2,874.50
महाराष्ट्रातील PNG चे शहरनिहाय दर
- अहमदनगर: ₹48.50
- अकोला: ₹51.40
- अमरावती: ₹51.40
- छत्रपती संभाजीनगर: ₹48.50
- भंडारा: ₹51.40
- गोंदिया: ₹51.40
- हिंगोली: ₹51.40
- कोल्हापूर: ₹49.82
- लातूर: ₹45.50
- मुंबई: ₹51.50
- नागपूर: ₹48.30
- नंदुरबार: ₹48.31
- नाशिक: ₹50.25
- उस्मानाबाद: ₹45.50
- पालघर: ₹50.87
- पुणे: ₹51.00
- रायगड: ₹51.50
- रत्नागिरी: ₹45.50
- सांगली: ₹48.50
- सातारा: ₹48.50
- सिंधुदुर्ग: ₹49.25
- सोलापूर: ₹48.50
- ठाणे: ₹51.50
- वाशिम: ₹51.40
- यवतमाळ: ₹51.40
सिलेंडर बुक करण्यापूर्वी दर तपासा
LPG सिलेंडरचे दर शहर, वितरण क्षेत्र आणि वापराच्या प्रकारानुसार वेगळे असू शकतात. त्यामुळे सिलेंडर बुक करण्यापूर्वी संबंधित तेल कंपनीच्या अधिकृत अॅप किंवा वेबसाइटवर आजचा दर आणि लागू असलेले शुल्क तपासणे उपयुक्त ठरते. घरगुती आणि कमर्शियल सिलेंडरचे दर वेगवेगळे असल्याने बुकिंग करताना योग्य प्रकार निवडणेही महत्त्वाचे आहे.