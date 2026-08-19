/व्यावसायिक किंवा घरगुती गॅस आज बुक करणार आहात? जाणून घ्या आजचे महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरातील LPG सिलेंडरचे दर

LPG Price Today, 19 August 2026: 19 ऑगस्ट रोजी सरकारी तेल कंपन्यांनी घरगुती आणि व्यावसायिक LPG सिलेंडरच्या दरात कोणताही बदल केलेला नाही. त्यामुळे दोन्ही प्रकारच्या सिलेंडरचे दर स्थिर आहेत. मात्र, स्थानिक कर आणि वाहतूक खर्चामुळे वेगवेगळ्या शहरांमध्ये किंमतीत थोडा फरक असू शकतो.
14.2 किलोच्या घरगुती आणि 19 किलोच्या व्यावसायिक (कमर्शियल) सिलेंडरचे शहरनिहाय दर दिले आहेत:
(टीप: वरील किमती तुमच्या दिलेल्या 19 ऑगस्ट 2026 च्या आकडेवारीनुसार आहेत. घरगुती सिलिंडरच्या दरात बदल नसल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे, तर कमर्शियल सिलिंडरच्या दरात शहरानुसार सुमारे ₹193.50 ते ₹194.50 इतकी घट दाखवण्यात आली आहे.)
तुम्ही कोणत्या कंपनीचा LPG सिलिंडर वापरता, त्यानुसार अधिकृत माध्यमातून दर तपासता येतात. इंडेन ग्राहक संबंधित अधिकृत वेबसाइटवर राज्य आणि जिल्हा निवडून दर पाहू शकतात. भारत गॅस ग्राहक ऑनलाइन बुकिंग आणि पेमेंट विभागातून सध्याची किंमत तपासू शकतात. HP Gasच्या मोबाइल अॅपमधूनही सिलेंडरच्या किमतीची माहिती मिळू शकते.
LPG सोबत महाराष्ट्रातील काही शहरांमध्ये घरगुती पाइप्ड नॅचरल गॅस (PNG) किती रुपयांना मिळत आहे, त्याची यादीही पाहा:
या PNG दरांमध्येही तुमच्या दिलेल्या माहितीनुसार कोणताही बदल झालेला नाही.