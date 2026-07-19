LPG Cylinder Price Today: आज गॅस सिलेंडर खरेदी करणे महाग पडेल की स्वस्त? तपासा महाराष्ट्रातील दर

LPG Cylinder Price Today 19 July 2026: स्वयंपाकाचा गॅस बुक करण्यापूर्वी ही बातमी नक्की वाचा. सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी 19 जुलै 2026 साठी घरगुती (14.2 किलो) आणि व्यावसायिक (19 किलो) एलपीजी सिलेंडरचे नवे दर जाहीर केले आहेत. या महिन्याच्या सुरुवातीला घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमतीत वाढ करण्यात आली होती, तर 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलेंडरच्या दरात कपात करण्यात आली होती. मात्र, आजच्या दरांमध्ये कोणताही नवीन बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ग्राहकांना सध्या विद्यमान दरानेच सिलेंडर खरेदी करावा लागणार आहे. याशिवाय, महाराष्ट्रातील विविध शहरांमधील PNG (पाइपद्वारे मिळणारा नैसर्गिक वायू) चे दरही स्थिर आहेत. तुमच्या शहरातील LPG आणि PNGचे दर खाली दिले आहेत.
घरबसल्या LPG सिलेंडरचे दर कसे तपासाल?
तुमच्या शहरातील एलपीजी सिलेंडरचे ताजे दर जाणून घेण्यासाठी इंडेन, भारत गॅस किंवा HP Gas यांच्या अधिकृत वेबसाइट अथवा मोबाईल अॅपचा वापर करता येतो. येथे शहरनिहाय घरगुती आणि व्यावसायिक दोन्ही प्रकारच्या सिलेंडरचे अद्ययावत दर उपलब्ध असतात.
गॅस सिलेंडर घेताना या गोष्टी विसरू नका
नवीन सिलेंडरची डिलिव्हरी घेताना काही गोष्टींची खात्री करून घ्या. सिलेंडरवरील सुरक्षा सील अखंड आहे का, गॅसची गळती होत नाही ना, एक्सपायरी डेट वैध आहे का आणि शक्य असल्यास सिलेंडरचे वजन तपासा. रेग्युलेटर व्यवस्थित बसतो का हे पाहा. पैसे भरल्यानंतर बिल किंवा कॅश मेमो घ्यायला विसरू नका. तसेच सिलेंडर नेहमी हवेशीर ठिकाणी सरळ ठेवावा आणि उष्णता किंवा आगीपासून दूर ठेवावा.
महाराष्ट्रातील घरगुती LPG सिलेंडरचे दर (14.2 किलो)
- अहमदनगर – ₹955.50
- अकोला – ₹962.00
- अमरावती – ₹975.50
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹950.50
- भंडारा – ₹1,002.00
- बीड – ₹967.50
- बुलढाणा – ₹956.50
- चंद्रपूर – ₹990.50
- धुळे – ₹962.00
- गडचिरोली – ₹1,011.50
- गोंदिया – ₹1,010.50
- ग्रेटर मुंबई – ₹941.50
- हिंगोली – ₹967.50
- जळगाव – ₹947.50
- जालना – ₹950.50
- कोल्हापूर – ₹944.50
- लातूर – ₹966.50
- मुंबई – ₹941.50
- नागपूर – ₹993.50
- नांदेड – ₹967.50
- नंदुरबार – ₹954.50
- नाशिक – ₹945.50
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹966.50
- पालघर – ₹953.50
- परभणी – ₹968.00
- पुणे – ₹945.00
- रायगड – ₹952.50
- रत्नागिरी – ₹956.50
- सांगली – ₹944.50
- सातारा – ₹946.50
- सिंधुदुर्ग – ₹956.00
- सोलापूर – ₹949.50
- ठाणे – ₹941.50
- वर्धा – ₹1,002.00
- वाशीम – ₹962.00
- यवतमाळ – ₹983.50
महाराष्ट्रातील व्यावसायिक LPG सिलेंडरचे दर
- अहमदनगर – ₹2,975.00
- अकोला – ₹3,014.50
- अमरावती – ₹3,044.50
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹2,990.50
- भंडारा – ₹3,121.00
- बीड – ₹3,021.00
- बुलढाणा – ₹2,994.00
- चंद्रपूर – ₹3,096.50
- धुळे – ₹3,001.00
- गडचिरोली – ₹3,135.50
- गोंदिया – ₹3,135.50
- ग्रेटर मुंबई – ₹2,885.50
- हिंगोली – ₹3,017.00
- जळगाव – ₹2,975.00
- जालना – ₹2,997.00
- कोल्हापूर – ₹2,908.50
- लातूर – ₹3,011.50
- मुंबई – ₹2,885.50
- नागपूर – ₹3,109.50
- नांदेड – ₹3,017.00
- नंदुरबार – ₹2,913.00
- नाशिक – ₹2,961.50
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹3,018.00
- पालघर – ₹2,915.00
- परभणी – ₹3,022.50
- पुणे – ₹2,946.00
- रायगड – ₹2,911.50
- रत्नागिरी – ₹3,159.00
- सांगली – ₹2,908.50
- सातारा – ₹2,953.00
- सिंधुदुर्ग – ₹2,936.00
- सोलापूर – ₹2,985.50
- ठाणे – ₹2,887.50
- वर्धा – ₹3,126.00
- वाशीम – ₹3,007.00
- यवतमाळ – ₹3,059.00
- अहमदनगर – ₹48.50
- अकोला – ₹51.40
- अमरावती – ₹51.40
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹48.50
- भंडारा – ₹51.40
- गोंदिया – ₹51.40
- हिंगोली – ₹51.40
- कोल्हापूर – ₹49.82
- लातूर – ₹45.50
- मुंबई – ₹51.50
- नागपूर – ₹48.30
- नंदुरबार – ₹48.31
- नाशिक – ₹50.25
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹45.50
- पालघर – ₹50.87
- पुणे – ₹51.00
- रायगड – ₹51.50
- रत्नागिरी – ₹45.50
- सांगली – ₹48.50
- सातारा – ₹48.50
- सिंधुदुर्ग – ₹49.25
- सोलापूर – ₹48.50
- ठाणे – ₹51.50
- वाशीम – ₹51.40
- यवतमाळ – ₹51.40