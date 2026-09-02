/कमर्शियल सिलेंडर महागल्यानंतर घरगुती गॅसचे दरही वाढले? पाहा महाराष्ट्रातील आजचे दर

LPG Gas Cylinder Price Today 2 Sept 2026: एलपीजी गॅस सिलेंडर वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी आजची बातमी काहीशी दिलासादायक आहे. १ सप्टेंबर रोजी कमर्शियल आणि ५ किलोच्या छोटू गॅस सिलेंडरच्या किमतीत वाढ झाली होती. मात्र, २ सप्टेंबर रोजी घरगुती १४.२ किलो एलपीजी सिलेंडरच्या दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. म्हणजेच घरगुती ग्राहकांना आज वाढीचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागणार नाही. तुमच्या शहरात घरगुती आणि कमर्शियल सिलेंडर किती रुपयांना मिळत आहे, तसेच PNG गॅसचा आजचा दर किती आहे, याची माहिती खाली दिली आहे.
महाराष्ट्रातील घरगुती आणि कमर्शियल गॅसचे दर
महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये एलपीजी सिलेंडरच्या किमती वेगवेगळ्या आहेत. १४.२ किलो घरगुती सिलेंडरचे दर आज स्थिर आहेत, तर १९ किलोच्या कमर्शियल सिलेंडरच्या दरात १ सप्टेंबरपासून वाढ लागू झाली आहे.
महाराष्ट्रातील LPG सिलेंडरचे दर
- अहमदनगर: घरगुती ₹955.50 | कमर्शियल ₹2,790.00
- अकोला: घरगुती ₹962.00 | कमर्शियल ₹2,830.00
- अमरावती: घरगुती ₹975.50 | कमर्शियल ₹2,860.00
- छत्रपती संभाजीनगर: घरगुती ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,806.00
- भंडारा: घरगुती ₹1,002.00 | कमर्शियल ₹2,936.50
- बीड: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,836.00
- बुलढाणा: घरगुती ₹956.50 | कमर्शियल ₹2,809.00
- चंद्रपूर: घरगुती ₹990.50 | कमर्शियल ₹2,912.00
- धुळे: घरगुती ₹962.00 | कमर्शियल ₹2,816.50
- गडचिरोली: घरगुती ₹1,011.50 | कमर्शियल ₹2,951.00
- गोंदिया: घरगुती ₹1,010.50 | कमर्शियल ₹2,951.00
- मुंबई: घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,701.00
- हिंगोली: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,832.00
- जळगाव: घरगुती ₹947.50 | कमर्शियल ₹2,790.50
- जालना: घरगुती ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,812.50
- कोल्हापूर: घरगुती ₹944.50 | कमर्शियल ₹2,724.50
- लातूर: घरगुती ₹966.50 | कमर्शियल ₹2,827.00
- नागपूर: घरगुती ₹993.50 | कमर्शियल ₹2,925.00
- नांदेड: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,832.00
- नंदुरबार: घरगुती ₹954.50 | कमर्शियल ₹2,728.00
- नाशिक: घरगुती ₹945.50 | कमर्शियल ₹2,777.00
- धाराशिव: घरगुती ₹966.50 | कमर्शियल ₹2,833.00
- पालघर: घरगुती ₹953.50 | कमर्शियल ₹2,730.00
- परभणी: घरगुती ₹968.00 | कमर्शियल ₹2,837.50
- पुणे: घरगुती ₹945.00 | कमर्शियल ₹2,761.00
- रायगड: घरगुती ₹952.50 | कमर्शियल ₹2,727.00
- रत्नागिरी: घरगुती ₹956.50 | कमर्शियल ₹2,783.50
- सांगली: घरगुती ₹944.50 | कमर्शियल ₹2,724.50
- सातारा: घरगुती ₹946.50 | कमर्शियल ₹2,768.00
- सिंधुदुर्ग: घरगुती ₹956.00 | कमर्शियल ₹2,751.50
- सोलापूर: घरगुती ₹949.50 | कमर्शियल ₹2,800.50
- ठाणे: घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,702.50
- वर्धा: घरगुती ₹1,002.00 | कमर्शियल ₹2,941.00
- वाशिम: घरगुती ₹962.00 | कमर्शियल ₹2,822.50
- यवतमाळ: घरगुती ₹983.50 | कमर्शियल ₹2,874.50
(घरगुती सिलेंडरचे दर आज सर्व शहरांत स्थिर आहेत.)
महाराष्ट्रातील PNG गॅसचे दर
पाइप्ड नॅचरल गॅस म्हणजेच PNG वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठीही आज दरात कोणताही बदल झालेला नाही.
- मुंबई: ₹51.50
- पुणे: ₹51.00
- नागपूर: ₹48.30
- नाशिक: ₹50.25
- ठाणे: ₹51.50
- अहमदनगर: ₹48.50
- अकोला: ₹51.40
- अमरावती: ₹51.40
- छत्रपती संभाजीनगर: ₹48.50
- भंडारा: ₹51.40
- गोंदिया: ₹51.40
- हिंगोली: ₹51.40
- कोल्हापूर: ₹49.82
- लातूर: ₹45.50
- नंदुरबार: ₹48.31
- धाराशिव (उस्मानाबाद): ₹45.50
- पालघर: ₹50.87
- रायगड: ₹51.50
- रत्नागिरी: ₹45.50
- सांगली: ₹48.50
- सातारा: ₹48.50
- सिंधुदुर्ग: ₹49.25
- सोलापूर: ₹48.50
- वाशिम: ₹51.40
- यवतमाळ: ₹51.40
कमर्शियल गॅस सिलेंडर किती महागला?
१ सप्टेंबरपासून १९ किलोच्या कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत ₹9.50 ची वाढ करण्यात आली. विशेष म्हणजे याआधी ऑगस्ट महिन्यात कमर्शियल सिलेंडरच्या दरात तब्बल ₹192 ची कपात झाली होती. त्याआधी जुलैमध्येही कमर्शियल सिलेंडरच्या किमतीत ₹183.50 ची घट करण्यात आली होती. त्यामुळे सलग दोन महिन्यांच्या दरकपातीनंतर सप्टेंबरमध्ये पुन्हा दर वाढले आहेत.
५ किलोचा छोटू सिलेंडरही महागला
कमर्शियल सिलेंडरसोबतच ५ किलोच्या नॉन-डोमेस्टिक FTL म्हणजेच छोटू सिलेंडरच्या दरातही १ सप्टेंबरपासून 2 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. सध्या मात्र घरगुती १४.२ किलोच्या सिलेंडरच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळे गृहिणी आणि सर्वसामान्य ग्राहकांना आज तरी दिलासा मिळाला आहे. पुढील महिन्यात घरगुती एलपीजीच्या दरात काय बदल होतो, याकडे ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.