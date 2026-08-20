/गॅस सिलेंडर बुक करण्यापूर्वी आजचा दर तपासा; तुमच्या शहरात LPG ची किती किंमत? जाणून घ्या

आज म्हणजेच 20 ऑगस्ट 2026 रोजी एलपीजीच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळे घरगुती ग्राहकांना 14.2 किलोचा सिलेंडर पूर्वीच्या दरानेच मिळणार आहे. दुसरीकडे, व्यावसायिक वापरासाठी असलेल्या 19 किलोच्या सिलेंडरच्या दरात मोठी कपात झाल्याचे दिलेल्या दरांवरून दिसून येते. तुमच्या शहरातील गॅस सिलेंडरचा दर तपासूनच बुकिंग करा. महाराष्ट्रातील शहरनिहाय घरगुती आणि कमर्शियल LPG चे दर पुढीलप्रमाणे आहेत.
महाराष्ट्रातील LPG सिलेंडरचे शहरनिहाय दर
- अहमदनगर: 14.2 किलो ₹955.50 | 19 किलो ₹2,780.50
- अकोला: ₹962.00 | ₹2,820.00
- अमरावती: ₹975.50 | ₹2,850.50
- छत्रपती संभाजीनगर: ₹950.50 | ₹2,796.50
- भंडारा: ₹1,002.00 | ₹2,927.00
- बीड: ₹967.50 | ₹2,826.50
- बुलढाणा: ₹956.50 | ₹2,799.50
- चंद्रपूर: ₹990.50 | ₹2,902.50
- धुळे: ₹962.00 | ₹2,807.00
- गडचिरोली: ₹1,011.50 | ₹2,941.50
- गोंदिया: ₹1,010.50 | ₹2,941.50
- मुंबई: ₹941.50 | ₹2,691.50
- हिंगोली: ₹967.50 | ₹2,822.50
- जळगाव: ₹947.50 | ₹2,780.50
- जालना: ₹950.50 | ₹2,803.00
- कोल्हापूर: ₹944.50 | ₹2,715.00
- लातूर: ₹966.50 | ₹2,817.50
- नागपूर: ₹993.50 | ₹2,915.50
- नांदेड: ₹967.50 | ₹2,822.50
- नंदुरबार: ₹954.50 | ₹2,718.50
- नाशिक: ₹945.50 | ₹2,767.00
- धाराशिव: ₹966.50 | ₹2,823.50
- पालघर: ₹953.50 | ₹2,720.50
- परभणी: ₹968.00 | ₹2,828.00
- पुणे: ₹945.00 | ₹2,752.00
- रायगड: ₹952.50 | ₹2,717.50
- रत्नागिरी: ₹956.50 | ₹2,783.50
- सांगली: ₹944.50 | ₹2,715.00
- सातारा: ₹946.50 | ₹2,758.50
- सिंधुदुर्ग: ₹956.00 | ₹2,742.00
- सोलापूर: ₹949.50 | ₹2,791.50
- ठाणे: ₹941.50 | ₹2,693.00
- वर्धा: ₹1,002.00 | ₹2,931.50
- वाशिम: ₹962.00 | ₹2,813.00
- यवतमाळ: ₹983.50 | ₹2,865.00
पाइपद्वारे घरात पोहोचणाऱ्या PNG गॅसच्या दरातही आज कोणताही बदल झालेला नाही. \विविध शहरांतील PNG चे दर पुढीलप्रमाणे आहेत:
- अहमदनगर: ₹48.50
- अकोला: ₹51.40
- अमरावती: ₹51.40
- छत्रपती संभाजीनगर: ₹48.50
- भंडारा: ₹51.40
- गोंदिया: ₹51.40
- हिंगोली: ₹51.40
- कोल्हापूर: ₹49.82
- लातूर: ₹45.50
- मुंबई: ₹51.50
- नागपूर: ₹48.30
- नंदुरबार: ₹48.31
- नाशिक: ₹50.25
- धाराशिव: ₹45.50
- पालघर: ₹50.87
- पुणे: ₹51.00
- रायगड: ₹51.50
- रत्नागिरी: ₹45.50
- सांगली: ₹48.50
- सातारा: ₹48.50
- सिंधुदुर्ग: ₹49.25
- सोलापूर: ₹48.50
- ठाणे: ₹51.50
- वाशिम: ₹51.40
- यवतमाळ: ₹51.40
गॅस सिलेंडर घेताना 'या' गोष्टी नक्की तपासा
गॅस सिलेंडर घरी आल्यानंतर तो वापरण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या गोष्टी तपासणे गरजेचे आहे. सर्वात आधी सिलेंडरवरील सेफ्टी सील व्यवस्थित आणि अखंड आहे की नाही, हे पाहा. सील तुटलेली असल्यास सिलेंडर स्वीकारू नका. यासोबतच सिलेंडरचे वजन योग्य आहे की नाही, हे तपासणेही महत्त्वाचे आहे. सिलेंडरची एक्सपायरी किंवा टेस्टिंगची तारीख देखील तपासा. ही माहिती सिलेंडरवर कोडच्या स्वरूपात दिलेली असते.
सिलेंडरमधून गॅस गळती होत असल्याचे जाणवल्यास किंवा सिलेंडर खराब, गंजलेला अथवा सील तुटलेला असल्यास तो घेणे टाळा. गॅस सिलेंडरशी संबंधित कोणतीही शंका असल्यास त्याचा वापर न करता संबंधित गॅस वितरकाला तात्काळ कळवणे सुरक्षित ठरते.