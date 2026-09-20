/LPG Price Today: आज गॅस सिलेंडर कितीला मिळणार? घरगुती आणि कमर्शियल LPG चे महाराष्ट्रातील दर पाहा

गॅस सिलेंडरच्या किमतीकडे सर्वसामान्यांचे नेहमीच लक्ष असते. विशेषतः महिन्याच्या सुरुवातीला तेल कंपन्यांकडून LPG च्या दरात बदल होतो का, याकडे ग्राहकांचे लक्ष लागलेले असते. आज, रविवार 20 सप्टेंबर 2026 रोजी सरकारी तेल कंपन्या IOCL, BPCL आणि HPCL यांनी 14.2 किलोच्या घरगुती LPG सिलेंडरच्या किमतीत कोणताही बदल केलेला नाही. त्यामुळे घरगुती गॅसचे दर आजही स्थिर आहेत. मात्र, 19 किलोच्या कमर्शियल LPG सिलेंडरच्या दरात 1 सप्टेंबरपासून किरकोळ वाढ करण्यात आली होती. त्यावेळी कमर्शियल सिलेंडरच्या किमतीत प्रति सिलिंडर ₹9.50 पर्यंत वाढ करण्यात आली होती.
घरगुती LPG सिलेंडरच्या दरात शेवटचा बदल कधी?
2026 मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी, भू-राजकीय तणाव तसेच कच्चे तेल आणि LNGच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यामुळे घरगुती LPG च्या किमतीत दोनदा मोठी वाढ करण्यात आली. पहिली वाढ 7 मार्च 2026 रोजी झाली. त्यावेळी घरगुती LPG सिलिंडरच्या किमतीत ₹60 वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर 7 जून 2026 रोजी पुन्हा ₹29 ची वाढ करण्यात आली. 7 जूननंतर घरगुती LPG सिलेंडरच्या दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आजही हे दर कायम आहेत.
अमेरिका-इराण तणावाचा कच्च्या तेलाच्या किमतीवर परिणाम
मध्यपूर्वेतील तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून होणारी जहाजांची सुरक्षित वाहतूक हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरत आहे. अमेरिका आणि दक्षिण कोरियादरम्यान झालेल्या चर्चेत या सागरी मार्गावरील सुरक्षा मजबूत करण्याबाबत चर्चा झाली. दक्षिण कोरियाने जहाजांची सुरक्षित वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी सहकार्य करण्याची भूमिका व्यक्त केली आहे. होर्मुज सामुद्रधुनीतून तेलाची वाहतूक सुरळीत राहिल्यास जागतिक पुरवठा साखळीवरील दबाव कमी होऊ शकतो. त्याचा परिणाम कच्च्या तेलाच्या किमतींवरही होऊ शकतो.
भारतासाठी हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे, कारण देशाच्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी 85 टक्क्यांहून अधिक तेल आयात केले जाते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती आणि पुरवठ्यातील बदलांचा देशातील पेट्रोल, डिझेल आणि LPG च्या किमतींवर परिणाम होऊ शकतो.
महाराष्ट्रातील घरगुती आणि कमर्शियल LPG चे दर
- अहमदनगर: घरगुती ₹955.50 | कमर्शियल ₹2,790.00
- अकोला: घरगुती ₹962.00 | कमर्शियल ₹2,830.00
- अमरावती: घरगुती ₹975.50 | कमर्शियल ₹2,860.00
- छत्रपती संभाजीनगर: घरगुती ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,806.00
- भंडारा: घरगुती ₹1,002.00 | कमर्शियल ₹2,936.50
- बीड: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,836.00
- बुलढाणा: घरगुती ₹956.50 | कमर्शियल ₹2,809.00
- चंद्रपूर: घरगुती ₹990.50 | कमर्शियल ₹2,912.00
- धुळे: घरगुती ₹962.00 | कमर्शियल ₹2,816.50
- गडचिरोली: घरगुती ₹1,011.50 | कमर्शियल ₹2,951.00
- गोंदिया: घरगुती ₹1,010.50 | कमर्शियल ₹2,951.00
- मुंबई: घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,701.00
- हिंगोली: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,832.00
- जळगाव: घरगुती ₹947.50 | कमर्शियल ₹2,790.50
- जालना: घरगुती ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,812.50
- कोल्हापूर: घरगुती ₹944.50 | कमर्शियल ₹2,724.50
- लातूर: घरगुती ₹966.50 | कमर्शियल ₹2,827.00
- नागपूर: घरगुती ₹993.50 | कमर्शियल ₹2,925.00
- नांदेड: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,832.00
- नंदुरबार: घरगुती ₹954.50 | कमर्शियल ₹2,728.00
- नाशिक: घरगुती ₹945.50 | कमर्शियल ₹2,777.00
- धाराशिव: घरगुती ₹966.50 | कमर्शियल ₹2,833.00
- पालघर: घरगुती ₹953.50 | कमर्शियल ₹2,730.00
- परभणी: घरगुती ₹968.00 | कमर्शियल ₹2,837.50
- पुणे: घरगुती ₹945.00 | कमर्शियल ₹2,761.00
- रायगड: घरगुती ₹952.50 | कमर्शियल ₹2,727.00
- रत्नागिरी: घरगुती ₹956.50 | कमर्शियल ₹2,783.50
- सांगली: घरगुती ₹944.50 | कमर्शियल ₹2,724.50
- सातारा: घरगुती ₹946.50 | कमर्शियल ₹2,768.00
- सिंधुदुर्ग: घरगुती ₹956.00 | कमर्शियल ₹2,751.50
- सोलापूर: घरगुती ₹949.50 | कमर्शियल ₹2,800.50
- ठाणे: घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,702.50
- वर्धा: घरगुती ₹1,002.00 | कमर्शियल ₹2,941.00
- वाशिम: घरगुती ₹962.00 | कमर्शियल ₹2,822.50
- यवतमाळ: घरगुती ₹983.50 | कमर्शियल ₹2,874.50
- अहमदनगर: ₹48.50
- अकोला: ₹51.40
- अमरावती: ₹51.40
- छत्रपती संभाजीनगर: ₹48.50
- भंडारा: ₹51.40
- गोंदिया: ₹51.40
- हिंगोली: ₹51.40
- कोल्हापूर: ₹49.82
- लातूर: ₹45.50
- मुंबई: ₹51.50
- नागपूर: ₹48.30
- नंदुरबार: ₹48.31
- नाशिक: ₹50.25
- धाराशिव: ₹45.50
- पालघर: ₹50.87
- पुणे: ₹51.00
- रायगड: ₹51.50
- रत्नागिरी: ₹45.50
- सांगली: ₹48.50
- सातारा: ₹48.50
- सिंधुदुर्ग: ₹49.25
- सोलापूर: ₹48.50
- ठाणे: ₹51.50
- वाशिम: ₹51.40
- यवतमाळ: ₹51.40
टीप: वरील LPG आणि PNG चे दर दिलेल्या 20 सप्टेंबर 2026 च्या माहितीनुसार आहेत. शहरानुसार दरांमध्ये फरक असू शकतो.