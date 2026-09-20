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LPG Price Today: आज गॅस सिलेंडर कितीला मिळणार? घरगुती आणि कमर्शियल LPG चे महाराष्ट्रातील दर पाहा

LPG Price Today 20 September 2026: महिन्याच्या सुरुवातीला व्यावसायिक सिलेंडरचे दर कमी करण्यात आले असले, तरी घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत शेवटचा बदल ७ जून रोजी करण्यात आला होता. आज नेमका दर काय आहे हे जाणून घ्या. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 20, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 11:05 AM IST
LPG Price Today: आज गॅस सिलेंडर कितीला मिळणार? घरगुती आणि कमर्शियल LPG चे महाराष्ट्रातील दर पाहा
Image Credit: PTI

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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