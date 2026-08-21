गॅस सिलेंडरचे आजचे दर किती? महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरातील LPG आणि PNG रेट पाहा

LPG Rate Today: घरच्या स्वयंपाकघरासाठी एलपीजी सिलेंडर हा अत्यावश्यक भाग आहे. त्यामुळे सिलिंडरच्या दरात झालेला छोटासा बदलही थेट घराच्या बजेटवर परिणाम करू शकतो. आज 21 ऑगस्ट 2026 रोजी देशातील घरगुती एलपीजीच्या किमतीत कोणताही नवा बदल झालेला नाही. दिल्लीमध्ये आज 14.2 किलोच्या घरगुती LPG सिलेंडरची किंमत ₹942 आहे. मात्र महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये स्थानिक कर आणि इतर कारणांमुळे सिलेंडरचे दर वेगवेगळे आहेत.
आज घरगुती LPG सिलेंडर किती रुपयांना?
दिल्लीमध्ये 14.2 किलोचा घरगुती सिलेंडर आज ₹942 ला मिळत आहे. तर हॉटेल, रेस्टॉरंट, दुकान आणि व्यावसायिक वापरासाठी असलेल्या 19 किलोच्या कमर्शियल सिलेंडरची किंमत ₹2,738 आहे. कमर्शियल सिलेंडरचा दर घरगुती सिलेंडरपेक्षा अधिक असतो. महाराष्ट्रातही शहरानुसार दोन्ही प्रकारच्या सिलेंडरच्या किमतींमध्ये फरक पाहायला मिळतो.
घरगुती गॅसच्या दरात सध्या बदल नाही?
आजच्या दिवशी घरगुती LPG सिलेंडरच्या किमतीत कोणतीही वाढ किंवा कपात झालेली नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना सध्या काहीसा दिलासा आहे. मात्र प्रत्येक शहरातील अंतिम किंमत वेगळी असू शकते. स्थानिक कर, वाहतूक खर्च आणि इतर शुल्कांमुळे LPG च्या दरात शहरानुसार फरक पडतो.
महाराष्ट्रातील LPG सिलेंडरचे शहरनिहाय दर
- अहमदनगर: घरगुती ₹955.50 | कमर्शियल ₹2,780.50
- अकोला: घरगुती ₹962.00 | कमर्शियल ₹2,820.00
- अमरावती: घरगुती ₹975.50 | कमर्शियल ₹2,850.50
- छत्रपती संभाजी नगर : घरगुती ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,796.50
- भंडारा: घरगुती ₹1,002.00 | कमर्शियल ₹2,927.00
- बीड: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,826.50
- बुलढाणा: घरगुती ₹956.50 | कमर्शियल ₹2,799.50
- चंद्रपूर: घरगुती ₹990.50 | कमर्शियल ₹2,902.50
- धुळे: घरगुती ₹962.00 | कमर्शियल ₹2,807.00
- गडचिरोली: घरगुती ₹1,011.50 | कमर्शियल ₹2,941.50
- गोंदिया: घरगुती ₹1,010.50 | कमर्शियल ₹2,941.50
- मुंबई: घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,691.50
- हिंगोली: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,822.50
- जळगाव: घरगुती ₹947.50 | कमर्शियल ₹2,780.50
- जालना: घरगुती ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,803.00
- कोल्हापूर: घरगुती ₹944.50 | कमर्शियल ₹2,715.00
- लातूर: घरगुती ₹966.50 | कमर्शियल ₹2,817.50
- नागपूर: घरगुती ₹993.50 | कमर्शियल ₹2,915.50
- नांदेड: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,822.50
- नंदुरबार: घरगुती ₹954.50 | कमर्शियल ₹2,718.50
- नाशिक: घरगुती ₹945.50 | कमर्शियल ₹2,767.00
- धाराशिव: घरगुती ₹966.50 | कमर्शियल ₹2,823.50
- पालघर: घरगुती ₹953.50 | कमर्शियल ₹2,720.50
- परभणी: घरगुती ₹968.00 | कमर्शियल ₹2,828.00
- पुणे: घरगुती ₹945.00 | कमर्शियल ₹2,752.00
- रायगड: घरगुती ₹952.50 | कमर्शियल ₹2,717.50
- रत्नागिरी: घरगुती ₹956.50 | कमर्शियल ₹2,783.50
- सांगली: घरगुती ₹944.50 | कमर्शियल ₹2,715.00
- सातारा: घरगुती ₹946.50 | कमर्शियल ₹2,758.50
- सिंधुदुर्ग: घरगुती ₹956.00 | कमर्शियल ₹2,742.00
- सोलापूर: घरगुती ₹949.50 | कमर्शियल ₹2,791.50
- ठाणे: घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,693.00
- वर्धा: घरगुती ₹1,002.00 | कमर्शियल ₹2,931.50
- वाशिम: घरगुती ₹962.00 | कमर्शियल ₹2,813.00
- यवतमाळ: घरगुती ₹983.50 | कमर्शियल ₹2,865.00
(टीप: वरील आकडे दिलेल्या डेटानुसार आहेत. कमर्शियल सिलिंडरच्या दरात आजच्या तुलनेत सुमारे ₹193 ते ₹194.50 पर्यंत घट दाखवण्यात आली आहे; रत्नागिरीसाठी दिलेला बदल ₹375.50 आहे.)
महाराष्ट्रातील PNG चे शहरनिहाय दर
- अहमदनगर: ₹48.50 प्रति युनिट
- अकोला: ₹51.40 प्रति युनिट
- अमरावती: ₹51.40 प्रति युनिट
- छत्रपती संभाजी नगर: ₹48.50 प्रति युनिट
- भंडारा: ₹51.40 प्रति युनिट
- गोंदिया: ₹51.40 प्रति युनिट
- हिंगोली: ₹51.40 प्रति युनिट
- कोल्हापूर: ₹49.82 प्रति युनिट
- लातूर: ₹45.50 प्रति युनिट
- मुंबई: ₹51.50 प्रति युनिट
- नागपूर: ₹48.30 प्रति युनिट
- नंदुरबार: ₹48.31 प्रति युनिट
- नाशिक: ₹50.25 प्रति युनिट
- धाराशिव: ₹45.50 प्रति युनिट
- पालघर: ₹50.87 प्रति युनिट
- पुणे: ₹51.00 प्रति युनिट
- रायगड: ₹51.50 प्रति युनिट
- रत्नागिरी: ₹45.50 प्रति युनिट
- सांगली: ₹48.50 प्रति युनिट
- सातारा: ₹48.50 प्रति युनिट
- सिंधुदुर्ग: ₹49.25 प्रति युनिट
- सोलापूर: ₹48.50 प्रति युनिट
- ठाणे: ₹51.50 प्रति युनिट
- वाशिम: ₹51.40 प्रति युनिट
- यवतमाळ: ₹51.40 प्रति युनिट
कुठे सर्वात स्वस्त आणि कुठे महाग?
दिलेल्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात मुंबई आणि ठाणे येथे घरगुती LPG सिलेंडर ₹941.50 इतका आहे. दुसरीकडे गडचिरोलीमध्ये ₹1,011.50, तर गोंदियामध्ये ₹1,010.50 असा दर आहे. PNG च्या बाबतीत लातूर, धाराशिव आणि रत्नागिरीमध्ये ₹45.50 हा तुलनेने कमी दर आहे, तर मुंबई, रायगड आणि ठाणे येथे ₹51.50 दर नोंदवला आहे.
टीप: LPG आणि PNG चे दर कंपनी, स्थानिक कर आणि शहरानुसार बदलू शकतात. त्यामुळे सिलिंडर बुक करण्यापूर्वी किंवा PNG बिलाचा अंदाज घेताना संबंधित गॅस कंपनीचा ताजा दर तपासणे योग्य ठरेल.