/LPG Price Today: महाराष्ट्रात घरगुती गॅसचे दर स्थिर; कमर्शियल सिलेंडरमध्ये किरकोळ वाढ; जाणून घ्या आजचे भाव

देशभरातील LPG ग्राहकांसाठी आज, 22 सप्टेंबर 2026 रोजी, गॅस सिलेंडरच्या दरांमध्ये कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. 14.2 किलोच्या घरगुती LPG सिलेंडरचे दर गेल्या तीन महिन्यांपासून स्थिर आहेत. मात्र, व्यावसायिक वापरासाठीच्या 19 किलोच्या सिलेंडरच्या किमतीत सप्टेंबरच्या सुरुवातीला किरकोळ वाढ करण्यात आली होती. दिल्लीचा विचार केला तर घरगुती LPG सिलेंडर सध्या ₹942 इतका आहे, तर 19 किलोच्या कमर्शियल सिलेंडरसाठी ₹2,747.50 मोजावे लागत आहेत.
जूनमध्ये घरगुती LPG महागला
जून 2026 मध्ये LPG दरांमध्ये मोठा बदल झाला होता. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील घडामोडी आणि इंधन बाजारातील दबावाच्या पार्श्वभूमीवर तेल कंपन्यांनी व्यावसायिक तसेच घरगुती LPGच्या दरात वाढ केली. 1 जून रोजी 19 किलोच्या कमर्शियल सिलेंडरच्या दरात सुमारे ₹42 ते ₹53 पर्यंत वाढ झाली होती. त्यानंतर दिल्लीत या सिलेंडरची किंमत ₹3,113 पर्यंत पोहोचली होती. आज दिल्लीतील कमर्शियल सिलेंडरचा दर ₹2,747.50 आहे. म्हणजेच जूनमधील उच्चांकाच्या तुलनेत सध्याची किंमत ₹365.50 ने कमी आहे. यानंतर 7 जून रोजी घरगुती LPG सिलेंडरच्या दरात ₹29 ची वाढ करण्यात आली. त्यामुळे 14.2 किलोचा सिलेंडर ₹913 वरून वाढून ₹942 झाला. त्यानंतर घरगुती LPGच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही.
सप्टेंबरमध्ये कमर्शियल सिलेंडर पुन्हा महागला
कमर्शियल LPG सिलेंडरच्या दरात शेवटचा बदल 1 सप्टेंबर 2026 रोजी झाला. सरकारी तेल कंपन्यांनी 19 किलोच्या सिलेंडरच्या किमतीत बहुतांश ठिकाणी सुमारे ₹9.50 ची वाढ केली. मात्र, ही वाढ शहरानुसार वेगवेगळी आहे. त्यामुळे व्यावसायिक LPG वापरणाऱ्या हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि इतर व्यवसायांवर त्याचा मर्यादित परिणाम झाला आहे.
महाराष्ट्रातील LPG सिलेंडरचे आजचे दर
22 सप्टेंबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये 14.2 किलोच्या घरगुती LPG सिलेंडरचे दर स्थिर आहेत. दुसरीकडे, 19 किलोच्या कमर्शियल सिलेंडरच्या दरात बहुतांश शहरांमध्ये ₹9.50 ची वाढ झाली आहे.
महाराष्ट्रातील LPG सिलेंडरचे शहरनिहाय दर
- अहमदनगर: घरगुती ₹955.50 | कमर्शियल ₹2,790
- अकोला: घरगुती ₹962 | कमर्शियल ₹2,830
- अमरावती: घरगुती ₹975.50 | कमर्शियल ₹2,860
- छत्रपती संभाजीनगर : घरगुती ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,806
- भंडारा: घरगुती ₹1,002 | कमर्शियल ₹2,936.50
- बीड: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,836
- बुलढाणा: घरगुती ₹956.50 | कमर्शियल ₹2,809
- चंद्रपूर: घरगुती ₹990.50 | कमर्शियल ₹2,912
- धुळे: घरगुती ₹962 | कमर्शियल ₹2,816.50
- गडचिरोली: घरगुती ₹1,011.50 | कमर्शियल ₹2,951
- गोंदिया: घरगुती ₹1,010.50 | कमर्शियल ₹2,951
- मुंबई: घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,701
- जळगाव: घरगुती ₹947.50 | कमर्शियल ₹2,790.50
- जालना: घरगुती ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,812.50
- कोल्हापूर: घरगुती ₹944.50 | कमर्शियल ₹2,724.50
- लातूर: घरगुती ₹966.50 | कमर्शियल ₹2,827
- नागपूर: घरगुती ₹993.50 | कमर्शियल ₹2,925
- नांदेड: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,832
- नंदुरबार: घरगुती ₹954.50 | कमर्शियल ₹2,728
- नाशिक: घरगुती ₹945.50 | कमर्शियल ₹2,777
- धाराशिव: घरगुती ₹966.50 | कमर्शियल ₹2,833
- पालघर: घरगुती ₹953.50 | कमर्शियल ₹2,730
- परभणी: घरगुती ₹968 | कमर्शियल ₹2,837.50
- पुणे: घरगुती ₹945 | कमर्शियल ₹2,761
- रायगड: घरगुती ₹952.50 | कमर्शियल ₹2,727
- रत्नागिरी: घरगुती ₹956.50 | कमर्शियल ₹2,783.50
- सांगली: घरगुती ₹944.50 | कमर्शियल ₹2,724.50
- सातारा: घरगुती ₹946.50 | कमर्शियल ₹2,768
- सिंधुदुर्ग: घरगुती ₹956 | कमर्शियल ₹2,751.50
- सोलापूर: घरगुती ₹949.50 | कमर्शियल ₹2,800.50
- ठाणे: घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,702.50
- वर्धा: घरगुती ₹1,002 | कमर्शियल ₹2,941
- वाशिम: घरगुती ₹962 | कमर्शियल ₹2,822.50
- यवतमाळ: घरगुती ₹983.50 | कमर्शियल ₹2,874.50
महाराष्ट्रातील PNG चे शहरनिहाय दर
- अहमदनगर: ₹48.50
- अकोला: ₹51.40
- अमरावती: ₹51.40
- छत्रपती संभाजीनगर : ₹48.50
- भंडारा: ₹51.40
- गोंदिया: ₹51.40
- हिंगोली: ₹51.40
- कोल्हापूर: ₹49.82
- लातूर: ₹45.50
- मुंबई: ₹51.50
- नागपूर: ₹48.30
- नंदुरबार: ₹48.31
- नाशिक: ₹50.25
- धाराशिव: ₹45.50
- पालघर: ₹50.87
- पुणे: ₹51.00
- रायगड: ₹51.50
- रत्नागिरी: ₹45.50
- सांगली: ₹48.50
- सातारा: ₹48.50
- सिंधुदुर्ग: ₹49.25
- सोलापूर: ₹48.50
- ठाणे: ₹51.50
- वाशिम: ₹51.40
- यवतमाळ: ₹51.40
LPG बुकिंगच्या नियमातही बदल
LPGचा पुरवठा सुधारल्यानंतर सिलेंडर बुकिंगसंदर्भातील नियमांमध्येही बदल करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात दोन LPG सिलेंडरच्या डिलिव्हरीदरम्यानचे अंतर 45 दिवसांवरून कमी करून 25 दिवस करण्यात आले आहे. शहरी भागात 25 दिवसांचा कालावधी आधीपासून लागू होता. सरकारच्या निर्देशानंतर इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) या प्रमुख तेल कंपन्यांनी हा बदल लागू केला आहे.