/LPG Rate Today: मुंबई ते यवतमाळ... महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरातील घरगुती आणि व्यावसायिक सिलेंडरचे नवे दर पाहा

LPG Rate Today on 23 July 2026: देशभरातील एलपीजी ग्राहकांसाठी आजही दिलासादायक बातमी आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी 23 जुलैसाठी घरगुती (14.2 किलो) आणि व्यावसायिक (19 किलो) एलपीजी सिलेंडरच्या दरात कोणताही बदल केलेला नाही. त्यामुळे जूनमध्ये करण्यात आलेली दरवाढ आणि जुलैमध्ये व्यावसायिक सिलेंडरवर झालेली कपात यानंतर आजचे दर स्थिर आहेत. सध्या देशातील सर्वात महाग घरगुती एलपीजी सिलेंडर लेहमध्ये ₹1,179 इतक्या दराने उपलब्ध आहे, तर सर्वात स्वस्त सिलेंडर आसाममधील डिब्रुगड येथे ₹940.50 मध्ये मिळत आहे.
एलपीजीचे दर वाढण्याची शक्यता का व्यक्त केली जात आहे?
अलीकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत काहीशी नरमाई दिसून आल्याने 1 जुलैपासून व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या दरात ₹183.50 पर्यंत कपात करण्यात आली होती. मात्र घरगुती सिलेंडरच्या किमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
महाराष्ट्रातील LPG सिलेंडरचे दर
- अहमदनगर – घरगुती: ₹955.50 | व्यावसायिक: ₹2,975.00
- अकोला – घरगुती: ₹962.00 | व्यावसायिक: ₹3,014.50
- अमरावती – घरगुती: ₹975.50 | व्यावसायिक: ₹3,044.50
- छत्रपती संभाजी नगर – घरगुती: ₹950.50 | व्यावसायिक: ₹2,990.50
- भंडारा – घरगुती: ₹1,002.00 | व्यावसायिक: ₹3,121.00
- बीड – घरगुती: ₹967.50 | व्यावसायिक: ₹3,021.00
- बुलढाणा – घरगुती: ₹956.50 | व्यावसायिक: ₹2,994.00
- चंद्रपूर – घरगुती: ₹990.50 | व्यावसायिक: ₹3,096.50
- धुळे – घरगुती: ₹962.00 | व्यावसायिक: ₹3,001.00
- गडचिरोली – घरगुती: ₹1,011.50 | व्यावसायिक: ₹3,135.50
- गोंदिया – घरगुती: ₹1,010.50 | व्यावसायिक: ₹3,135.50
- ग्रेटर मुंबई – घरगुती: ₹941.50 | व्यावसायिक: ₹2,885.50
- हिंगोली – घरगुती: ₹967.50 | व्यावसायिक: ₹3,017.00
- जळगाव – घरगुती: ₹947.50 | व्यावसायिक: ₹2,975.00
- जालना – घरगुती: ₹950.50 | व्यावसायिक: ₹2,997.00
- कोल्हापूर – घरगुती: ₹944.50 | व्यावसायिक: ₹2,908.50
- लातूर – घरगुती: ₹966.50 | व्यावसायिक: ₹3,011.50
- मुंबई – घरगुती: ₹941.50 | व्यावसायिक: ₹2,885.50
- नागपूर – घरगुती: ₹993.50 | व्यावसायिक: ₹3,109.50
- नांदेड – घरगुती: ₹967.50 | व्यावसायिक: ₹3,017.00
- नंदुरबार – घरगुती: ₹954.50 | व्यावसायिक: ₹2,913.00
- नाशिक – घरगुती: ₹945.50 | व्यावसायिक: ₹2,961.50
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – घरगुती: ₹966.50 | व्यावसायिक: ₹3,018.00
- पालघर – घरगुती: ₹953.50 | व्यावसायिक: ₹2,915.00
- परभणी – घरगुती: ₹968.00 | व्यावसायिक: ₹3,022.50
- पुणे – घरगुती: ₹945.00 | व्यावसायिक: ₹2,946.00
- रायगड – घरगुती: ₹952.50 | व्यावसायिक: ₹2,911.50
- रत्नागिरी – घरगुती: ₹956.50 | व्यावसायिक: ₹3,159.00
- सांगली – घरगुती: ₹944.50 | व्यावसायिक: ₹2,908.50
- सातारा – घरगुती: ₹946.50 | व्यावसायिक: ₹2,953.00
- सिंधुदुर्ग – घरगुती: ₹956.00 | व्यावसायिक: ₹2,936.00
- सोलापूर – घरगुती: ₹949.50 | व्यावसायिक: ₹2,985.50
- ठाणे – घरगुती: ₹941.50 | व्यावसायिक: ₹2,887.50
- वर्धा – घरगुती: ₹1,002.00 | व्यावसायिक: ₹3,126.00
- वाशीम – घरगुती: ₹962.00 | व्यावसायिक: ₹3,007.00
- यवतमाळ – घरगुती: ₹983.50 | व्यावसायिक: ₹3,059.00
महाराष्ट्रातील PNG (पाइप्ड नॅचरल गॅस) चे दर
- अहमदनगर – ₹48.50
- अकोला – ₹51.40
- अमरावती – ₹51.40
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹48.50
- भंडारा – ₹51.40
- गोंदिया – ₹51.40
- हिंगोली – ₹51.40
- कोल्हापूर – ₹49.82
- लातूर – ₹45.50
- मुंबई – ₹51.50
- नागपूर – ₹48.30
- नंदुरबार – ₹48.31
- नाशिक – ₹50.25
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹45.50
- पालघर – ₹50.87
- पुणे – ₹51.00
- रायगड – ₹51.50
- रत्नागिरी – ₹45.50
- सांगली – ₹48.50
- सातारा – ₹48.50
- सिंधुदुर्ग – ₹49.25
- सोलापूर – ₹48.50
- ठाणे – ₹51.50
- वाशीम – ₹51.40
- यवतमाळ – ₹51.40
दरम्यान, होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाढता तणाव आणि इराकमधून कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर निर्माण झालेल्या अडचणींमुळे तेल कंपन्यांवरील आर्थिक दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. ही परिस्थिती कायम राहिल्यास ऑगस्टच्या सुरुवातीला किंवा पुढील काही आठवड्यांत एलपीजीच्या दरात वाढ होऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
भारतीय तेल कंपन्यांनीही खबरदारीचा उपाय म्हणून काही कच्च्या तेलाच्या मालवाहू जहाजांचे नियोजन रद्द केले आहे. तसेच केंद्र सरकारने होर्मुझ मार्गावरील सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय नाविकांसाठी विशेष सूचना जारी केल्या आहेत.