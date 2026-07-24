/LPG Rate Today: सिलेंडरवर 700 रुपयांहून अधिक अनुदान; संसदेत सरकारची माहिती, जाणून घ्या आजचे महाराष्ट्रातील LPG दर

Gas Cylinder Rate: देशभरात घरगुती आणि व्यावसायिक LPG सिलेंडरच्या किरकोळ दरांमध्ये आजही कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात गॅसच्या किमती सातत्याने वाढत असतानाही ग्राहकांना दिलासा देत सरकारी तेल कंपन्यांनी विद्यमान दर कायम ठेवले आहेत.
सरकारने संसदेत काय सांगितले?
केंद्र सरकारने गुरुवारी संसदेत माहिती दिली की, पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक बाजारात LPG च्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. तरीही भारतातील ग्राहकांना 14.2 किलोच्या घरगुती LPG सिलेंडरवर 700 रुपयांपेक्षा अधिक अप्रत्यक्ष अनुदान मिळत आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील महागाईचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांवर होऊ नये यासाठी सरकार आणि सरकारी तेल कंपन्या दर नियंत्रित ठेवत आहेत.
सिलेंडरची बाजारभावानुसार किंमत किती?
सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत 14.2 किलोच्या घरगुती LPG सिलेंडरची बाजारभावानुसार किंमत सुमारे ₹1,695 इतकी आहे. मात्र ग्राहकांना तो सुमारे ₹942 मध्ये उपलब्ध होत आहे. म्हणजेच प्रति सिलेंडर 700 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम सरकार आणि सरकारी तेल कंपन्या स्वतः उचलत आहेत, त्यामुळे ग्राहकांना वाढीव दराचा फटका बसत नाही.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात काय घडले?
पश्चिम आशियातील संघर्षानंतर जागतिक LPG बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. LPG साठीचा आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क मानला जाणारा Saudi Contract Price (Saudi CP) एप्रिल आणि मे 2026 मध्ये वाढून 780 डॉलर प्रति मेट्रिक टन झाला होता. जूनमध्ये तो आणखी वाढून 796 डॉलर प्रति मेट्रिक टनवर पोहोचला. या वाढलेल्या दरांमुळे घरगुती सिलेंडरची बाजारभावानुसार किंमत मोठ्या प्रमाणात वाढली असली तरी ग्राहकांसाठी किरकोळ दर कायम ठेवण्यात आले आहेत. यासाठी 2025-26 आणि 2026-27 या आर्थिक वर्षांत सरकारी तेल कंपन्यांना सुमारे 30,000 कोटी रुपयांची आर्थिक भरपाई करण्यात आल्याची माहिती सरकारने दिली.
महाराष्ट्रातील आजचे घरगुती LPG सिलेंडरचे दर (14.2 किलो)
- अहमदनगर – ₹955.50
- अकोला – ₹962.00
- अमरावती – ₹975.50
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹950.50
- भंडारा – ₹1,002.00
- बीड – ₹967.50
- बुलढाणा – ₹956.50
- चंद्रपूर – ₹990.50
- धुळे – ₹962.00
- गडचिरोली – ₹1,011.50
- गोंदिया – ₹1,010.50
- ग्रेटर मुंबई – ₹941.50
- हिंगोली – ₹967.50
- जळगाव – ₹947.50
- जालना – ₹950.50
- कोल्हापूर – ₹944.50
- लातूर – ₹966.50
- मुंबई – ₹941.50
- नागपूर – ₹993.50
- नांदेड – ₹967.50
- नंदुरबार – ₹954.50
- नाशिक – ₹945.50
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹966.50
- पालघर – ₹953.50
- परभणी – ₹968.00
- पुणे – ₹945.00
- रायगड – ₹952.50
- रत्नागिरी – ₹956.50
- सांगली – ₹944.50
- सातारा – ₹946.50
- सिंधुदुर्ग – ₹956.00
- सोलापूर – ₹949.50
- ठाणे – ₹941.50
- वर्धा – ₹1,002.00
- वाशीम – ₹962.00
- यवतमाळ – ₹983.50
महाराष्ट्रातील आजचे व्यावसायिक LPG सिलेंडरचे दर (19 किलो)
- अहमदनगर – ₹2,975.00
- अकोला – ₹3,014.50
- अमरावती – ₹3,044.50
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹2,990.50
- भंडारा – ₹3,121.00
- बीड – ₹3,021.00
- बुलढाणा – ₹2,994.00
- चंद्रपूर – ₹3,096.50
- धुळे – ₹3,001.00
- गडचिरोली – ₹3,135.50
- गोंदिया – ₹3,135.50
- ग्रेटर मुंबई – ₹2,885.50
- हिंगोली – ₹3,017.00
- जळगाव – ₹2,975.00
- जालना – ₹2,997.00
- कोल्हापूर – ₹2,908.50
- लातूर – ₹3,011.50
- मुंबई – ₹2,885.50
- नागपूर – ₹3,109.50
- नांदेड – ₹3,017.00
- नंदुरबार – ₹2,913.00
- नाशिक – ₹2,961.50
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹3,018.00
- पालघर – ₹2,915.00
- परभणी – ₹3,022.50
- पुणे – ₹2,946.00
- रायगड – ₹2,911.50
- रत्नागिरी – ₹3,159.00
- सांगली – ₹2,908.50
- सातारा – ₹2,953.00
- सिंधुदुर्ग – ₹2,936.00
- सोलापूर – ₹2,985.50
- ठाणे – ₹2,887.50
- वर्धा – ₹3,126.00
- वाशीम – ₹3,007.00
- यवतमाळ – ₹3,059.00
महाराष्ट्रातील आजचे PNG गॅसचे दर
- अहमदनगर – ₹48.50
- अकोला – ₹51.40
- अमरावती – ₹51.40
- छत्रपती संभाजी नगर – ₹48.50
- भंडारा – ₹51.40
- गोंदिया – ₹51.40
- हिंगोली – ₹51.40
- कोल्हापूर – ₹49.82
- लातूर – ₹45.50
- मुंबई – ₹51.50
- नागपूर – ₹48.30
- नंदुरबार – ₹48.31
- नाशिक – ₹50.25
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹45.50
- पालघर – ₹50.87
- पुणे – ₹51.00
- रायगड – ₹51.50
- रत्नागिरी – ₹45.50
- सांगली – ₹48.50
- सातारा – ₹48.50
- सिंधुदुर्ग – ₹49.25
- सोलापूर – ₹48.50
- ठाणे – ₹51.50
- वाशीम – ₹51.40
- यवतमाळ – ₹51.40
उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांना अधिक फायदा
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना प्रति सिलेंडर ₹300 थेट अनुदान त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. याशिवाय बाजारभाव आणि विक्रीदरातील फरकामुळे मिळणाऱ्या अप्रत्यक्ष सवलतीचाही त्यांना लाभ मिळतो. त्यामुळे एका सिलेंडरवर त्यांना एकूण 1,000 रुपयांपर्यंतचा फायदा होत असून, उज्ज्वला लाभार्थ्यांसाठी सिलेंडरची प्रभावी किंमत सुमारे ₹642 इतकी राहते.