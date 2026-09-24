आज गॅस सिलेंडरचे बुकिंग करणार आहात? आधी तुमच्या शहरातील लेटेस्ट LPG चे दर तपासा

आज 24 सप्टेंबर 2026 रोजी LPG सिलेंडरच्या दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे घरगुती वापरासाठीच्या 14.2 किलोच्या सिलेंडरचे दर पूर्वीप्रमाणेच आहेत. दुसरीकडे, 19 किलोच्या व्यावसायिक LPG सिलेंडरच्या दरातही आज कोणतीही नवीन वाढ किंवा कपात झालेली नाही. महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये LPG चे दर मात्र वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे सिलेंडरची बुकिंग करण्यापूर्वी आपल्या शहरातील सध्याचा दर तपासणे महत्त्वाचे ठरते.
कमर्शियल LPG सिलेंडरच्या दरात यापूर्वी वाढ
19 किलोच्या व्यावसायिक LPG सिलेंडरच्या किमतीत महिन्याच्या सुरुवातीला वाढ करण्यात आली होती. बहुतांश शहरांमध्ये ही वाढ सुमारे ₹9.50 इतकी होती, तर काही ठिकाणी ₹9 किंवा ₹10 ची वाढ झाली. घरगुती LPG सिलेंडरच्या किमतीत मात्र कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
महाराष्ट्रातील LPG चे शहरनिहाय दर
- अहमदनगर: घरगुती ₹955.50 | कमर्शियल ₹2,790.00
- अकोला: घरगुती ₹962.00 | कमर्शियल ₹2,830.00
- अमरावती: घरगुती ₹975.50 | कमर्शियल ₹2,860.00
- छत्रपती संभाजीनगर : घरगुती ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,806.00
- भंडारा: घरगुती ₹1,002.00 | कमर्शियल ₹2,936.50
- बीड: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,836.00
- बुलढाणा: घरगुती ₹956.50 | कमर्शियल ₹2,809.00
- चंद्रपूर: घरगुती ₹990.50 | कमर्शियल ₹2,912.00
- धुळे: घरगुती ₹962.00 | कमर्शियल ₹2,816.50
- गडचिरोली: घरगुती ₹1,011.50 | कमर्शियल ₹2,951.00
- गोंदिया: घरगुती ₹1,010.50 | कमर्शियल ₹2,951.00
- मुंबई: घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,701.00
- हिंगोली: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,832.00
- जळगाव: घरगुती ₹947.50 | कमर्शियल ₹2,790.50
- जालना: घरगुती ₹950.50 | कमर्शियल ₹2,812.50
- कोल्हापूर: घरगुती ₹944.50 | कमर्शियल ₹2,724.50
- लातूर: घरगुती ₹966.50 | कमर्शियल ₹2,827.00
- नागपूर: घरगुती ₹993.50 | कमर्शियल ₹2,925.00
- नांदेड: घरगुती ₹967.50 | कमर्शियल ₹2,832.00
- नंदुरबार: घरगुती ₹954.50 | कमर्शियल ₹2,728.00
- नाशिक: घरगुती ₹945.50 | कमर्शियल ₹2,777.00
- धाराशिव: घरगुती ₹966.50 | कमर्शियल ₹2,833.00
- पालघर: घरगुती ₹953.50 | कमर्शियल ₹2,730.00
- परभणी: घरगुती ₹968.00 | कमर्शियल ₹2,837.50
- पुणे: घरगुती ₹945.00 | कमर्शियल ₹2,761.00
- रायगड: घरगुती ₹952.50 | कमर्शियल ₹2,727.00
- रत्नागिरी: घरगुती ₹956.50 | कमर्शियल ₹2,783.50
- सांगली: घरगुती ₹944.50 | कमर्शियल ₹2,724.50
- सातारा: घरगुती ₹946.50 | कमर्शियल ₹2,768.00
- सिंधुदुर्ग: घरगुती ₹956.00 | कमर्शियल ₹2,751.50
- सोलापूर: घरगुती ₹949.50 | कमर्शियल ₹2,800.50
- ठाणे: घरगुती ₹941.50 | कमर्शियल ₹2,702.50
- वर्धा: घरगुती ₹1,002.00 | कमर्शियल ₹2,941.00
- वाशिम: घरगुती ₹962.00 | कमर्शियल ₹2,822.50
- यवतमाळ: घरगुती ₹983.50 | कमर्शियल ₹2,874.50
महाराष्ट्रातील PNG चे शहरनिहाय दर
- अहमदनगर: ₹48.50
- अकोला: ₹51.40
- अमरावती: ₹51.40
- छत्रपती संभाजीनगर: ₹48.50
- भंडारा: ₹51.40
- गोंदिया: ₹51.40
- हिंगोली: ₹51.40
- कोल्हापूर: ₹49.82
- लातूर: ₹45.50
- मुंबई: ₹51.50
- नागपूर: ₹48.30
- नंदुरबार: ₹48.31
- नाशिक: ₹50.25
- धाराशिव: ₹45.50
- पालघर: ₹50.87
- पुणे: ₹51.00
- रायगड: ₹51.50
- रत्नागिरी: ₹45.50
- सांगली: ₹48.50
- सातारा: ₹48.50
- सिंधुदुर्ग: ₹49.25
- सोलापूर: ₹48.50
- ठाणे: ₹51.50
- वाशिम: ₹51.40
- यवतमाळ: ₹51.40
सणासुदीच्या काळात LPG पुरवठा वाढवण्यावर भर
आगामी सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर देशातील LPG ची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे LPG उपलब्धतेवर परिणाम होऊ नये, यासाठी देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, भारतीय रिफायनऱ्यांमधील LPG उत्पादन सध्या दररोज सुमारे 44,000 टनांपर्यंत पोहोचले आहे. हे ऑगस्टमधील सरासरी दैनंदिन उत्पादनापेक्षा सुमारे 20 टक्के अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात देशांतर्गत LPG पुरवठा सुरळीत ठेवण्याच्या दृष्टीने उत्पादन वाढवण्याचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
बुकिंग करण्यापूर्वी काय तपासाल?
तुम्ही आज LPG सिलेंडरची बुकिंग करणार असाल, तर आपल्या शहरातील लागू दर एकदा तपासा. विशेषतः व्यावसायिक सिलेंडर वापरणाऱ्या हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि इतर व्यवसायांसाठी दरातील छोटा बदलही मासिक खर्चावर परिणाम करू शकतो.