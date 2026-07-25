LPG Gas Cylinder Price: 25 जुलै रोजी राज्यातील गॅस बुकिंगचे दर काय? जाणून घ्या

LPG Gas Cylinder New Rate: घरगुती गॅस सिलेंडर बुक करण्याचा विचार करत असाल, तर आधी आजचे दर जाणून घेणे आवश्यक आहे. सरकारी तेल विपणन कंपन्या दररोज सकाळी 6 वाजता एलपीजी, पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी आणि पीएनजीचे अद्ययावत दर जाहीर करतात. आजच्या दरपत्रकानुसार, घरगुती LPG सिलेंडरच्या किमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
25 जुलैपासून घरगुती LPG सिलेंडरच्या दरात कोणतीही वाढ किंवा घट झालेली नाही. साधारणपणे दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला घरगुती किंवा व्यावसायिक सिलेंडरच्या किमतीत बदल केला जातो. त्यामुळे आजचे दर कालच्या तुलनेत स्थिर आहेत.
मुंबई, रायगड आणि ठाणे येथे PNG ची किंमत ₹51.50 प्रति युनिट आहे. पुण्यात ₹51.00, नाशिकमध्ये ₹50.25, कोल्हापुरात ₹49.82, नागपूरमध्ये ₹48.30, तर लातूर, उस्मानाबाद आणि रत्नागिरी येथे ₹45.50 दर कायम ठेवण्यात आला आहे. आजच्या दरपत्रकानुसार PNG च्या किमतीतही कोणताही बदल झालेला नाही.
महत्त्वाचे म्हणजे सिलेंडरचे दर शहरानुसार वाहतूक खर्च आणि स्थानिक करांमुळे बदलू शकतात. त्यामुळे बुकिंग करण्यापूर्वी आपल्या वितरकाकडील अद्ययावत दर तपासून घेणे योग्य ठरेल.