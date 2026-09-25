/14.2 किलोच्या सिलेंडरसाठी आज किती पैसे मोजावे लागणार? महाराष्ट्रातील शहरनिहाय दर पाहा

LPG Cylinder Price Today: घरगुती गॅस सिलेंडर हा प्रत्येक कुटुंबाच्या मासिक बजेटमधील महत्त्वाचा खर्च आहे. त्यामुळे एलपीजीच्या दरात झालेला छोटासा बदलही थेट घरखर्चावर परिणाम करू शकतो. आज 14.2 किलोच्या घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरात काही वाढ झाली आहे का? तुमच्या शहरात सिलेंडर किती रुपयांना मिळणार? जाणून घ्या सविस्तर. भारतामध्ये स्वयंपाकासाठी मोठ्या प्रमाणात एलपीजीचा वापर केला जातो. घरांबरोबरच हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि ढाब्यांमध्येही एलपीजीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. त्यामुळे त्याच्या किमतीकडे सर्वसामान्य नागरिकांसह व्यावसायिकांचेही लक्ष असते. एलपीजीच्या किमती ठरवताना आंतरराष्ट्रीय बाजारातील ऊर्जा दर, एलपीजी आयात करण्यासाठी येणारा खर्च, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा विनिमय दर आणि सरकारकडून आकारले जाणारे कर यांसारख्या घटकांचा विचार केला जातो. भारत मोठ्या प्रमाणावर एलपीजीची आयात करत असल्याने जागतिक बाजारातील घडामोडींचा देशातील गॅसच्या किमतीवरही परिणाम होतो.
देशभरात 14.2 किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरची किंमत सध्या ₹941.50 ते ₹994 दरम्यान आहे. महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये मात्र स्थानिक पातळीवरील दरांमुळे सिलेंडरच्या किमतीत फरक पाहायला मिळतो. महाराष्ट्रात मुंबई, ठाणे आणि ग्रेटर मुंबई येथे घरगुती सिलिंडरचा दर ₹941.50 आहे. तर गडचिरोलीमध्ये तो ₹1,011.50 इतका आहे.
घरगुती सिलेंडरच्या किमती स्थिर असल्या तरी 19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या दरात वाढ झाल्याचे दिसत आहे. महाराष्ट्रातील बहुतांश शहरांमध्ये व्यावसायिक सिलेंडरच्या किमतीत सुमारे ₹9.50 ते ₹10 इतकी वाढ झाली आहे. मुंबईत 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलेंडरचा दर ₹2,701, तर पुण्यात ₹2,761 आहे. गडचिरोलीमध्ये हा दर ₹2,951, तर नागपुरात ₹2,925 आहे.
पाइपद्वारे घरापर्यंत पोहोचणाऱ्या पीएनजीच्या दरातही शहरानुसार फरक आहे. मुंबई आणि ठाण्यात पीएनजीचा दर ₹52 प्रति युनिट, तर पुण्यात ₹53 आहे. लातूर, धाराशिव आणि रत्नागिरीमध्ये हा दर ₹46 आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील घडामोडींमुळे भारताच्या एलपीजी आयातीच्या स्रोतांमध्येही बदल झाला आहे. आखाती देशांकडून होणाऱ्या ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यानंतर भारताने एलपीजीसाठी इतर देशांकडेही लक्ष वळवले आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, गेल्या वर्षी भारताच्या एलपीजी आयातीत अमेरिकेचा वाटा सुमारे 6 टक्के होता. आता तो 20 टक्क्यांहून अधिक झाला आहे. त्यामुळे अमेरिकेचा भारताला होणाऱ्या एलपीजी पुरवठ्यातील वाटा मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे दिसून येते.
एकूणच, आजच्या दरांनुसार घरगुती 14.2 किलोच्या एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत बदल झालेला नाही, मात्र व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात वाढ नोंदवण्यात आली आहे. त्यामुळे घरगुती ग्राहकांना दिलासा मिळाला असला तरी हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि इतर व्यावसायिक वापरकर्त्यांच्या खर्चावर याचा परिणाम होऊ शकतो.